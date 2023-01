5 sản phẩm chứa retinol "chống già", nàng công sở nên dùng để có làn da sáng mịn như gái đôi mươi

Ngồi văn phòng cả ngày, "mưa không đến mặt, nắng không đến đầu", thế nhưng nhiều chị em công sở vẫn than trời bởi làn da ngày một xuống cấp. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chị em phải tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh - từ các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại... rất dễ gây lão hóa cho da. Bên cạnh đó, việc ngồi phòng điều hòa liên tục cũng dẫn đến tình trạng da khô, mất nước. Chưa kể, công việc căng thẳng, deadline dồn dập rất dễ gây ra tình trạng stress, rối loạn nội tiết.

Chính bởi những điều trên, việc chăm sóc da kỹ lưỡng là điều rất nên làm với mọi nàng công sở. Và để sở hữu một làn da đẹp mịn màng, trẻ trung, các chị em hãy kết thân với retinol - dẫn xuất vitamin A có khả năng kích thích collagen, làm đều màu da và "chống già" cực tốt. Chính các bác sĩ da liễu cũng hết lời ca ngợi thành phần này hiệu quả chỉ sau kem chống nắng.

Dưới đây là một số mỹ phẩm có chứa retinol mà chị em có thể tham khảo. Từ mức giá bình dân đến phân khúc cao cấp đắt đỏ, chị em cứ nghía qua để có thể chọn được sản phẩm "chân ái" cho mình.

1. Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Clinical 1% Retinol Treatment được biết đến là tinh chất trị nám và làm mờ nếp nhăn nổi tiếng của nhà Paula's Choice. Với 1% retinol kết hợp cùng hydrat, sản phẩm này là giải pháp trong việc cấp ẩm và chống lão hóa cho mọi loại da. Với kết cấu đồng nhất, các hợp chất sẽ dễ dàng hấp thụ vào làn da một cách nhanh chóng. Cấu trúc sản phẩm dạng lotion dịu nhẹ, không gây kích ứng. Chị em có thể sử dụng em này ngay sau bước serum và chỉ nên sử dụng vào buổi tối bởi retinol khá nhạy cảm với ánh sáng.

- Tham khảo nơi mua: Paulaschoice.vn - Giá: 1.657.500đ

2. SkinCeuticals retinol 0.3%

SkinCeuticals là brand mỹ phẩm đình đám của Hoa Kỳ mà bất kỳ chị em nào cũng muốn sở hữu sản phẩm của hãng. Em kem dưỡng retinol SkinCeuticals được xếp vào danh sách "đắt xắt ra miếng". Nên nếu có điều kiện tài chính, các nàng hãy mạnh dạn đầu tư. Không chỉ có công dụng ngăn ngừa lão hóa, em này còn có khả năng cải thiện và giảm mụn "đỉnh của đỉnh". Chăm chỉ sử dụng, các vấn đề gây khó chịu trên da như sợi bã nhờn, bụi bẩn, bít tắc lỗ chân lông,... của bạn chắc chắn sẽ được xử lý nhanh chóng. Retinol trong sản phẩm này là 0.3% dành cho các cô nàng mới tập làm quen với retinol. Nếu làn da đã quen dần, nàng có thể nâng cấp lên mức độ retinol 0.5% hoặc 1%.

- Tham khảo nơi mua: Chiaki - Giá: 1.448.000đ

3. The Ordinary Retinol 1% In Squalane

Nằm ở phân khúc bình dân, serum retinol của The Ordinary gây ấn tượng và ghi điểm bởi chất lượng vượt trội so với giá thành. Sản phẩm có công thức water-free cho 1% retinol tinh khiết dạng bền vững, tương đương với 0.05% tretinol trong tác dụng với da. Đúng như tên gọi, thành phần chính của em này là 1% retinol nằm trong dung dịch dầu Squalane được chiết xuất 100% từ thực vật cực kỳ lành tính và an toàn. Em này được dùng sau bước toner. Một lưu ý nhỏ dành cho chị em mới kết thân với retinol đó là khi sử dụng, chúng có thể gây khô và căng da. Do vậy, nàng nhất định không được quên bước bôi kem dưỡng để cấp ẩm và phục hồi cho da.

- Tham khảo nơi mua: Mint - Giá: 290.000đ

4. Retinol A313

Retinol A313 nổi lên như một hiện tượng vào năm 2020, khi cụ bà Lily người Nhật 60 tuổi - chủ nhân kênh YouTube @Gadgetlily chia sẻ. Cụ thể, bà Lily tiết lộ bí quyết để sở hữu làn da căng mịn không nếp nhăn đó là sử dụng tuýp kem này liên tục trong 6 năm. Thực tế, tuýp kem đến từ Pháp này có nồng độ retinol chỉ 0.02% nên nó rất lành tính, nhất là với những người bắt đầu sử dụng retinol. Thành phần chứa nước cũng góp phần ngừa khô da và làm da căng bóng. Kết cấu em này dạng mỡ, trắng ngà, thẩm thấu trên da khá tốt. Sản phẩm dành cho mọi loại da như: da khô, da lão hoá, da tổn thương sau trị mụn.

- Tham khảo nơi mua: Boshop.vn - Giá: 265.000đ

5. Retinol Obagi 0.5%

Retinol Obagi cực kỳ nổi tiếng đối với hội chị em mê làm đẹp. Nồng độ 0.5% là loại phổ biến được chị em yêu thích nhất. Bảng thành phần của retinol Obagi vô cùng lý tưởng. Bên cạnh retinol còn chứa cả Vitamin C - có nhiệm vụ thúc đẩy collagen và elastin giúp da đàn hồi hơn, Vitamin E - nuôi dưỡng làn da sáng khỏe. Chưa kể còn có chiết xuất bơ hạt mỡ và tinh dầu jojoba. Tất cả đều kết hợp hài hòa nhằm bổ sung dưỡng ẩm sâu, cho làn da nàng trở nên đẹp như mơ ước.

- Tham khảo nơi mua: Obagi.vn - Giá: 1.458.000đ