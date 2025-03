Dù thường bị giới hạn bởi những quy chuẩn khắt khe về nội dung nhạy cảm, nhưng phim truyền hình Hàn Quốc những năm gần đây đã mạnh dạn phá bỏ ranh giới và mang đến những trải nghiệm hoàn toàn mới. Từ những cảnh nóng đầy táo bạo đến cách khai thác chủ đề nhạy cảm một cách thông minh, các bộ phim này khiến khán giả không chỉ đỏ mặt mà còn phải suy ngẫm. Điều đặc biệt là không phải lúc nào cảnh nóng cũng cần phô bày, đôi khi chính cách truyền tải tinh tế mới thực sự gây sốc. Cùng điểm qua loạt phim 18+ nổi bật khiến khán giả phải há hốc mồm vì độ "nóng" và táo bạo của chúng!

1. Hit the Spot

Hit the Spot (hay còn gọi là Fanta G Spot hoặc Fantasy Spot) là bộ phim có sự tham gia của nữ idol nhóm EXID - Hani, Woohee, Park Sun Ho và Choi Kwang Rok. Nội dung xoay quanh chủ đề tình dục, nên không lạ khi phim được gắn mác 18+.

Bộ phim theo chân Hee Jae và Mi Na - hai cô gái cùng làm việc tại Play Books, một công ty chuyên cung cấp sách và sản phẩm liên quan đến tình dục và tình yêu. Họ phải dẫn một podcast về tư vấn tình cảm và chuyện phòng the dù bản thân vẫn còn nhiều mơ hồ về chính mình. Bộ phim không ngại phô bày những cảnh nóng táo bạo, bao gồm cả khoả thân hoàn toàn và các cuộc trò chuyện thẳng thắn về giường chiếu.

2. Somebody

Somebody chắc chắn là một cú sốc lớn đối với những khán giả quen xem phim tình cảm nhẹ nhàng của Hàn Quốc. Với sự tham gia của Kim Young Kwang, Kang Hae Lim, Kim Yong Ji, và Kim Soo Yeon, phim xoay quanh một nhà phát triển phần mềm và bạn bè của cô khi họ vô tình bị cuốn vào mạng lưới tội ác liên quan đến ứng dụng hẹn hò mà chính cô tạo ra. Không chỉ dừng lại ở những cảnh nóng táo bạo đến khó tin, phim còn chứa đầy những cảnh bạo lực máu me với nhân vật chính là một sát nhân biến thái.

3. My Name

My Name của Netflix với sự tham gia của Han So Hee chắc chắn phải góp mặt trong danh sách này. Trong phim, Han So Hee vào vai một mỹ nhân hành động đi tìm công lý sau khi cha cô bị sát hại.

Ngoài những cánh đấu đá, rượt đuổi, máu me, My Name còn từng gây sốc bởi cảnh nóng trong tập 8 của phim, khi nhân vật của Han So Hee (Ji Woo) và Ahn Bo Hyun (Pil Do) cuối cùng có một khoảnh khắc thân mật sau chuỗi ngày yêu - ghét lẫn lộn. Cảnh phim được đánh giá là biểu tượng của sự chuyển biến cảm xúc và tìm kiếm sự an ủi nơi đối phương. Thời điểm My Name lên sóng, cảnh nóng này cực viral bởi đây là lần đầu tiên người ta được thấy Han So Hee táo bạo như vậy trên màn ảnh.

4. Hierarchy

Dù là một bộ phim học đường nhưng Hierarchy lại gắn mác 18+ và đã khiến khán giả sốc vì nội dung gây tranh cãi. Lấy bối cảnh một ngôi trường danh giá ở Hàn Quốc, phim có sự tham gia của Lee Chae Min, Roh Jeong Eui, Kim Jae Won, Lee Won Jung, và Ji Hye Won.

Dù các cảnh nóng trong phim chủ yếu chỉ được ám chỉ thay vì thể hiện trực tiếp, nhưng vẫn đủ để gây sốc. Cảnh gây tranh cãi nhất chính là trong tập 2, khi một nam sinh ở tuổi vị thành niên có mối quan hệ tính ái với giáo viên của mình.

5. A Virtuous Business

Khác biệt hoàn toàn với những bộ phim kể trên, A Virtuous Business không có cảnh nóng nhưng vẫn khiến khán giả quá sốc. Lấy bối cảnh ngôi làng Geumje năm 1992, phim kể về bốn phụ nữ thôn quê khởi nghiệp bằng cách bán sản phẩm "người lớn" tận nhà. Không đốt mắt người xem bằng những cảnh phim táo báo nhưng tác phẩm này vẫn gây hoang mang tột độ. Lý do là bởi nó thẳng thắn khai thác chủ đề nhạy cảm về giới tính và tình dục thông qua sự xuất hiện của những "món đồ chơi" không dành cho trẻ con.

Nguồn: Koreaboo