Sau thành công từ bộ phim cổ trang 18+ The Queen Who Crowns, nền tảng TVING dường như rất hứng thú với thể loại phim này nên đã lập tức cho ra mắt tiếp một tác phẩm tương tự là The Scandal of Chunhwa, cũng là phim cổ trang giới hạn độ tuổi người xem. Thế nhưng nếu The Queen Who Crowns chỉ gây tranh cãi vì cảnh nóng quá bạo nhưng cần thiết cho tác phẩm thì The Scandal of Chunhwa lại bị cho là tràn ngập những phân cảnh 18+ rất vô duyên và vô nghĩa.

Ngay từ khi chưa ra mắt, The Scandal of Chunhwa của TVING đã khơi dậy cả sự mong đợi và lo ngại cho khán giả khi nó được lấy cảm hứng từ một chủ đề rất nhạy cảm - tranh "người lớn" của thời Joseon. Và quả nhiên ngay từ tập 1, phim đã có không ít những cảnh khỏa thân nhạy cảm của dàn diễn viên phụ. Hiện tại, sau gần 1 tháng lên sóng, phim trở thành chủ đề gây tranh cãi gay gắt khi gần như mỗi tập đều có cảnh nóng của dàn nhân vật phụ, làm dấy lên những câu hỏi về sự cần thiết của những phân cảnh này.

Từ cảnh Hoàng tử Hwaseong (Kim Taek) bí mật ngoại tình với kỹ nữ cho đến cảnh Công chúa Hwa Ri (Go Ara) và Choi Hwan (Chang Ryul) chứng kiến một cặp đôi ân ái,... Những phân cảnh này bị cho là táo bạo quá mức và không cần thiết cho thiết lập tính cách nhân vật chính nên khi nó xuất hiện chỉ tạo cảm giác rất "vô duyên", thừa thãi. Thậm chí nhiều bình luận còn nghi ngờ rằng, ekip đang cố tình lợi dụng cơ thể của các diễn viên phụ để tạo nhiệt cho dự án.

Bộ phim có nhiều cảnh 18+ thừa thãi, không cần thiết cho câu chuyện chính trong phim về nhân vật công chúa Hwa Ri

Thực tế dù lấy cảm hứng từ tranh "người lớn" của Hàn Quốc xưa nhưng cốt truyện của The Scandal of Chunhwa rất đáng yêu, xoay quanh một cô công chúa quyết định tự mình đi tìm ý chung nhân của đời mình. Rõ ràng với cốt truyện này thì NSX cũng không cần thiết phải đưa những cảnh phim 18+ vào tác phẩm, khi nó gần như không phục vụ gì cho mục đích của nữ chính.

Chính bởi những phân cảnh này, người xem khó lòng tập trung vào câu chuyện chính trong phim, nhất là màn thể hiện của nữ chính Go Ara. Quá nhiều năm mới trở lại với diễn xuất, Go Ara ít nhiều có sự tiến bộ rõ nét về biểu cảm, nhan sắc của cô cũng được đánh giá rất cao, xinh đẹp, cao sang đúng chuẩn một công chúa. Thế nhưng sự nỗ lực để nhập vai, nhan sắc xinh đẹp này cũng chẳng giúp Go Ara cứu được bộ phim của mình. The Scandal of Chunhwa không gặt hái được thành công như The Queen Who Crowns. Nó lên sóng âm thầm, chẳng được thảo luận nhiều trên MXH, truyền thông quê nhà và TVING cũng không khoe được thành tích nào về lượt xem, sức nóng của tác phẩm này.

Go Ara quá xinh đẹp trong tạo hình cổ trang nhưng đáng tiếc khi lần trở lại này của cô không được quan tâm

Nguồn ảnh: TVING