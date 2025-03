Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 diễn ra vào sáng 3/3 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) đã chính thức khép lại. Tại mùa giải năm nay Anora của Sean Baker thành công chiến thắng ngoạn mục tại tới 5 hạng mục, trong đó có cả chiếc tượng vàng danh giá cho Nữ chính xuất sắc Mikey Madison.

Mikey Madison lần đầu chạm tay vào tượng vàng Oscar

Màn thể hiện xuất sắc và chiến thắng ngỡ ngàng ở Oscar 2025

Thực tế, trước khi Oscar năm nay diễn ra, nhiều người đã dự đoán chiếc cúp Nữ chính xuất sắc sẽ thuộc về Demi Moore, người có màn thể hiện vô cùng ám ảnh ở bộ phim The Substance. Trước đó, Demi cũng thống trị các giải tiền Oscar, gồm Giải Quả cầu vàng, Giải thưởng do các nhà phê bình bình chọn và Giải thưởng SAG. Chiến thắng ngoạn mục của Mikey Madison khiến ngay cả MC chương trình cũng phải cảm thán, nhấn mạnh về từ khoá “bất ngờ” khi gọi tên mỹ nhân trẻ.

Dĩ nhiên, "bất ngờ" không đồng nghĩa với “không xứng đáng”. Mỹ nhân Gen Z có thể chưa xuất sắc bằng đàn chị (trong mắt một số khán giả) nhưng màn thể hiện của cô ở bộ phim 18+ Anora vẫn vô cùng xuất sắc. Được biết đây cũng là lần đầu tiên Mikey Madison giành được giải Oscar trong sự nghiệp của mình.

Trong Anora, mỹ nhân sinh năm 1999 vào vai nữ vũ công thoát y, làm việc trong câu lạc bộ đêm ở, New York. Cuộc đời cô đời thay đổi sau khi gặp con trai một nhà tài phiệt Nga. Hai người vội vàng kết hôn mà không biết có hàng loạt rắc rối trong tương lai đang chờ đón chờ. Phim có không ít những phân cảnh táo bạo, mang tới hình ảnh một Mikey Madison quyến rũ chưa từng thấy trong mắt khán giả.

Ani có lẽ cũng là vai diễn nặng tâm lý nhất trong sự nghiệp của Mikey Madison. Nữ diễn viên trẻ trừng chia sẻ về những đêm không ngủ, về cảm giác bất lực khi cố gắng nắm bắt chiều sâu tâm lý của Ani – một nhân vật mang trong mình những vết thương và sức mạnh mà cô chưa từng trải qua: “Tôi không thể và không muốn giả vờ hiểu hết về cuộc sống của cô ấy. Điều tôi có thể làm là lắng nghe, quan sát và cố gắng phản ánh một cách trung thực nhất”. Và không thể phủ nhận, sau những nỗ lực, lắng nghe và quan sát, Mikey Madison đã mang tới một Ani hoàn hảo, tròn trịa nhất có thể, đủ để cô có thể tự tin chạm tay vào chiếc tượng vàng.

Chiều sâu tâm lý nhân vật của mỹ nhân trẻ thể hiện rất tốt

Từ nữ phụ vô danh tới mỹ nhân hạng 18+ gây chấn động toàn cầu

Madison lớn lên ở Los Angeles với bố mẹ là nhà tâm lý học và từ nhỏ cô đã mê cưỡi ngựa, từ nền tảng tới sở thích đều không liên quan tới nghệ thuật. Cho đến năm 14 tuổi, Mikey Madison bất ngờ quyết định từ bỏ bộ môn này để thử sức với diễn xuất. Cô bắt đầu với những phụ vô danh trong các các phim ngắn độc lập như Liza, Liza, Skies Are Grey,…

Cho tới khi chọn vào vai Max Fox trong series Better Things. Madison mới bắt đầu thực sự được học hỏi về diễn xuất và ít nhiều có chỗ đứng. Kể từ đây, Mikey Madison bắt đầu thử sức qua nhiều vai diễn đa dạng trong loạt phim nổi tiếng như Once Upon a Time, Lady In The Lake, Scream,... Và cũng chính nhờ màn thể hiện xuất sắc trong Scream, Madison đã thu hút sự chú ý từ Sean Baker, khiến ông quyết định viết kịch bản Anora với vai chính dành cho chính cô - Mikey Madison.

Màn thể hiện tuyệt vời, diện mạo quyến rũ, đẹp bùng nổ ở Anora đã khiến Madison trở thành cái tên gây sốt toàn cầu. Lần đầu tiên khán giả được thấy một Mikey Madison đẹp đến thế, vừa quyến rũ, lả lơi vừa khắc khoải, đau đớn. Tác phẩm này cùng chiếc cúp Oscar danh giá chắc chắn sẽ trở thành tiền đề cho sự nghiệp rực rỡ của mỹ nhân Gen Z sau này.

