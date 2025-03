Oscar 2025: Phim kinh phí thấp lên ngôi, kết quả dễ đoán nhưng vẫn có 1 cú sốc

Sáng 3/3 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Oscar - sự kiện điện ảnh lớn bậc nhất trong năm - đã chính thức diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Năm nay, chiến thắng lớn nhất là Anora khi ẵm về 5 giải thưởng, bao gồm Phim hay nhất, Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Mikey Madison, Dựng phim xuất sắc, Kịch bản gốc xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc đều cho Sean Baker.

Phim kinh phí thấp lên ngôi

Khác với năm ngoái đánh dấu chiến thắng giòn giã của bom tấn Oppenheimer thì Oscar năm nay lại thuộc về những bộ phim 18+ và có kinh phí thấp. Dune: Part Two và Wicked là hai bom tấn hiếm hoi xuất hiện trong danh sách đề cử Phim hay nhất. Kinh phí của cả hai lần lượt là 190 triệu USD và 150 triệu USD. Bộ đôi cũng có doanh thu phòng vé thành công nhất với 714 triệu USD và 729 triệu USD.

Đoàn phim Anora nhận giải Phim hay nhất.

Số còn lại, ngoài bộ phim tiểu sử về danh ca Bob Dylan - A Complete Unknown - có Timothée Chalamet đóng vai chính thì đều có kinh phí dưới 25 triệu USD. Thậm chí, I'm Still Here còn chưa đến 2 triệu USD. Với thành tích 5 tượng vàng Oscar, Anora được thực hiện với chỉ 6 triệu USD và ê-kíp gồm 40 người. Bộ phim xoay quanh vũ nữ thoát y tại New Work có tên Anora (Mikey Madison). Trong lúc bốc đồng, cô kết hôn với con trai một nhà tài phiệt Nga để rồi dần nhận ra sự thật phũ phàng.

The Brutalist cũng có một mùa giải khá thành công khi chiến thắng nhiều giải thưởng tiền Oscar. Phim nhận 10 đề cử và mang về 3 tượng vàng, đứng sau Anora. Kinh phí của The Brutalist cũng chỉ ở mức 9,6 triệu USD. Doanh thu của cả The Brutalist và Anora không thật sự ấn tượng, đều chỉ hơn 41 triệu USD một chút.

Lý do cho việc này có lẽ đến từ cuộc đình công kéo dài nhiều tháng của các biên kịch Hollywood trong năm 2023. Nhiều bom tấn bị ảnh hưởng lịch trình nặng nề và phải dời lịch chiếu. Trong khi đó, những tác phẩm kinh phí thấp hơn như The Brutalist, Anora, The Substance hay Emilia Pérez ít bị tổn hại hơn khi đạo diễn kiêm luôn khâu viết kịch bản và đôi khi là sản xuất.

Nhiều gương mặt mới được vinh danh

Năm nay, Oscar dành nhiều ưu ái cho các gương mặt mới. Đạo diễn Sean Baker làm phim từ năm 2000 đến nay nhưng ít được chú ý đến. Tại lễ trao giải năm nay, anh bất ngờ lập kỷ lục khi là người đầu tiên thắng 4 Oscar cho cùng một bộ phim gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc, Dựng phim xuất sắc và Kịch bản gốc xuất sắc với Anora.

Sean Baker đã có một mùa Oscar đáng nhớ trong sự nghiệp.

Adrien Brody là cái tên tương đối quen thuộc với khán giả khi lần thứ hai được vinh danh tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc. Song, chiến thắng trước của anh đã cách đây 22 năm với The Pianist (2002). Trong nhiều năm qua, sự nghiệp của Adrien Brody cũng trồi sụt và có khoảng thời gian chỉ đóng các vai phụ.

Zoe Saldaña là ngôi sao phòng vé tại Hollywood. Cô là nữ diễn viên duy nhất góp mặt trong 4 bom tấn có doanh thu trên 2 tỷ USD là Avatar (2009), Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và Avatar: The Way of Water (2022). Ngôi sao gốc Dominica còn gắn liền với hàng loạt thương hiệu phim ăn khách như Star Trek, Guardians of the Galaxy… Song, đây lại là lần đầu tiên Zoe Saldaña nhận được đề cử Oscar và chiến thắng ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Zoe Saldaña bật khóc khi nhận giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc.

Kieran Culkin tham gia diễn xuất đã lâu nhưng chỉ được nhớ đến như là em trai của Macaulay Culkin. Với khán giả đại chúng, anh dường như là một diễn viên vô danh. Tương tự, trước Anora thì Mikey Madison là một nữ diễn viên không ai biết đến. Nữ diễn viên sinh năm 1999 thường chỉ có các vai phụ xuất hiện chóng vánh trên màn ảnh. Song, cả hai đều chiến thắng tượng vàng Oscar ngay trong lần đầu nhận đề cử.

Hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc cũng là một bất ngờ khác khi Flow vượt qua The Wild Robot để ẵm giải thưởng. Bộ phim hoạt hình nhỏ đến từ đất nước Latvia chỉ có 2 triệu dân như cậu bé tí hon so với hai ông lớn The Wild Robot của DreamWorks và Insight Out 2 của Disney. Những chiến thắng ngoạn mục trên cho thấy xu hướng chú ý đến những gương mặt trẻ thay vì các tên gạo cội của Hollywood thời gian gần đây.

Kết quả dễ đoán nhưng cũng có bất ngờ

Trước thềm Oscar, các trang phân tích đã dự đoán khá đúng các hạng mục tại lễ trao giải năm nay. Lý do là các bộ phim hay cá nhân kể trên đã càn quét mùa giải thưởng trước đó. Như Sean Baker thắng giải thưởng Directors Guild Awards (Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ) còn Anora cũng ẵm trọn Critics’ Choice (Giải thưởng Lựa chọn của Nhà phê bình Điện ảnh), Producers Guild Awards (Giải thưởng của Hiệp hội các Nhà sản xuất phim Mỹ) và Directors Guild Awards.

Mikey Madison chính là bất ngờ lớn nhất tại Oscar 2025.

Tuy nhiên, cú sốc lớn nhất đã xảy ra khi Mikey Madison bất ngờ vượt qua đàn chị Demi Moore dù trước đó, ngôi sao The Substance đã thắng Quả Cầu Vàng, Critics’ Choice Awards và SAG (Giải Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh). Bên cạnh đó, Emilia Pérez giành đến 13 đề cử nhưng chỉ chiến thắng ở hai hạng mục hay Conclave không được vinh danh ở hạng mục Dựng phim xuất sắc.

Danh sách giải thưởng ở Oscar 2025: Phim hay nhất: Anora Nữ diễn viên chính xuất sắc: Mikey Maddison Nam diễn viên chính xuất sắc: Adrien Brody Đạo diễn xuất sắc: Anora Nam diễn viên phụ xuất sắc: Kieran Culkin Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Zoe Saldaña Phim hoạt hình xuất sắc: Flow Phim hoạt hình ngắn xuất sắc: In the Shadow of the Cypress Thiết kế Phục trang xuất sắc: Wicked Kịch bản gốc xuất sắc: Anora Kịch bản chuyển thể xuất sắc: Conclave Hóa trang và làm tóc xuất sắc: The Substance Dựng phim xuất sắc: Anora Thiết kế sản xuất xuất sắc: Wicked Bài hát gốc xuất sắc: Emilia Pérez Phim tài liệu ngắn xuất sắc: The Only Girl in the Orchestra Phim tài liệu xuất sắc: No Other Land Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc: I am Still Here Thiết kế âm thanh xuất sắc: Dune: Part 2 Kỹ xảo xuất sắc: Dune: Part 2 Phim ngắn xuất sắc: I Am Not A Robot Quay phim xuất sắc: The Brutalist Nhạc phim gốc xuất sắc: The Brutalist