Trực tiếp lễ trao giải Oscar 2025: Tượng vàng danh giá gọi tên ai?

Sáng 3/3 (giờ Hà Nội), lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ). Chương trình năm nay do Conan O'Brien dẫn dắt và quy tụ nhiều ngôi sao để tôn vinh các bộ phim xuất sắc nhất năm qua.

Dẫn đầu danh sách đề cử năm nay là Emilia Pérez khi góp mặt trong 13 hạng mục. Phim xoay quanh một tay trùm băng đảng buôn ma túy khét tiếng Mexico muốn “quy ẩn giang hồ” bằng cách phẫu thuật chuyển giới. Tác phẩm đánh dấu lần đầu tiên một diễn viên chuyển giới - Karla Sofía Gascón - nhận đề cử Oscar. Phim còn có sự góp mặt của Zoe Saldaña và Selena Gomez…

Cùng xếp sau với 10 đề cử là The Brutalist và Wicked. The Brutalist do Brady Corbet đạo diễn và đang là ứng cử viên sáng giá tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc (cho Adrien Brody) và Đạo diễn xuất sắc. Trong khi đó, Wicked do Cynthia Erivo và Ariana Grande đóng vai chính thì chiếm ưu thế ở các hạng mục hóa trang và âm nhạc.