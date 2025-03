Oscar 2025 độc quyền trên K+: Lên lịch thưởng thức đại tiệc điện ảnh lớn nhất hành tinh

Giải mã sức hút Oscar: Giá trị vượt thời gian của giải thưởng điện ảnh

Trải qua gần một thế kỷ phát triển, chứng kiến những cột mốc quan trọng và định hình nền công nghiệp điện ảnh thế giới, Oscar gần như là "đại lộ danh vọng", là biểu tượng điện ảnh toàn cầu, nơi mọi nghệ sĩ đều khao khát được vinh danh. Oscar luôn tạo nên một "cơn bão" truyền thông trên toàn cầu, thu hút sự quan tâm và thảo luận sôi nổi từ giới truyền thông và cộng đồng mạng xã hội.

Oscar là giải thưởng điện ảnh uy tín bậc nhất hành tinh

Lễ trao giải Oscar, do đó, luôn đạt tỷ suất người xem truyền hình cao ngất ngưởng. Năm 2023 có tới gần 19 triệu lượt xem trực tuyến toàn cầu. Tại "thánh đường" điện ảnh này, người hâm mộ luôn được chứng kiến những khoảnh khắc bất ngờ, những trải nghiệm khó quên. Từ việc Warren Beatty tuyên bố nhầm phim xuất sắc năm 2017 là La La Land thay vì Moonlight hay khi Will Smith đi thẳng lên sân khấu và tát vào mặt Chris Rock vào năm 2022 vì dám giễu cợt vợ mình là Jada Pinkett....

Điểm qua các đề cử nổi bật tại Oscar 2025

Mùa giải lần thứ 97 này hứa hẹn là mùa giải cạnh tranh khốc liệt, quy tụ nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng cao và những màn diễn xuất ấn tượng.

Đề cử Oscar cho phim hay nhất năm nay điểm tên những tác phẩm "hạng nặng" như: Anora từng thắng giải Cành Cọ Vàng, The Brutalist vừa đoạt 3 giải Quả cầu vàng 2025, Emilia Pérez lập kỷ lục phim (không nói tiếng Anh) nhận nhiều đề cử nhất trong lịch sử Oscar, hai bom tấn doanh thu phòng vé Dune: Part Two và Wicked,... Nhìn chung, danh sách năm nay bao gồm nhiều thể loại phim phong phú, từ chính kịch, hành động đến phim nghệ thuật.

Những ngôi sao sáng giá tại các hạng mục đề cử

Không chỉ với hạng mục phim hay nhất, tại Oscar, các hạng mục diễn xuất cũng luôn là tâm điểm chú ý. Cuộc rượt đuổi của những diễn viên thực lực gay cấn hơn bao giờ hết khi ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc, "nghệ sĩ dương cầm" Adrien Brody trở lại trong The Brutalist, đối đầu trực diện cùng "huyền thoại âm nhạc" Timothée Chalamet (phim A Complete Unknown). Ngoài ra, ở đề cử này còn có sự quy tụ của những tên tuổi nổi tiếng khác: Colman Domingo (phim Sing Sing), Ralph Fiennes (phim Conclave), Sebastian Stan (phim The Apprentice).

Tương tự, ở hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc là cuộc đua không khoan nhượng giữa các "nữ hoàng màn bạc" ngang tài ngang sức. Ở ngưỡng 60, Fernanda Torres đang có cơ hội đổi đời nhờ vào vai diễn trong dự án I’m Still Here. Trong khi đó, Demi Moore cũng đang tạo nên một cơn sốt với nhân vật Elisabeth Sparkle trong The Substance. Hai "tay đua" còn lại cũng không hề tỏ ra yếu thế là Karla Sofía Gascón và Mikey Madison.

Oscar 2025 đang được viết nên bởi những tên tuổi đáng gờm, tạo nên thế cục khó đoán. Giới chuyên môn cho rằng đây là một trong những mùa giải hấp dẫn nhất đến thời điểm hiện tại.

"Săn" Oscar 2025 trên K+: Bật mí khung giờ vàng để không bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào!

K+ là đơn vị độc quyền phát sóng Oscar 2025

Năm nay, K+ vẫn là đơn vị phát sóng độc quyền và trực tiếp Lễ trao giải Oscar 2025 tại Việt Nam. Thời gian dự kiến bắt đầu từ 7g00 sáng, bao gồm talkshow trước - sau và lễ trao giải chính thức trên K+CINE/ App K+. Khán giả có thể dễ dàng cập nhật lịch phát sóng và cài đặt nhắc lịch để không bỏ lỡ sự kiện.