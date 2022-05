5 phản diện giật đẹp spotlight nữ chính phim Hàn: Ác nữ Penthouse sang nhức nách, có cô cướp chồng vẫn được khen

Xinh đẹp, giàu có, quyền lực là đặc điểm chung của dàn phản diện này. Nhiều người có diễn xuất đa chiều lấn át cả nhân vật chính diện.

Rachel Yoo (Kim Ji Won) là nữ sinh có bản tính kiêu ngạo. Vị hôn thê của Kim Tan (Lee Min Ho), Rachel Yoo, là nữ thừa kế sang trọng của RS International. Rachel Yoo được biết đến với biệt danh "Paris Hilton của trường trung học Jeguk" và cực kì ghét Cha Eun Sang (Park Shin Hye). Dù vậy, nhiều người khen ngợi Rachel Yoo vừa xinh đẹp vừa sang chảnh, không như Eun Sang nhu nhược thích khóc lóc.



Tiểu tam Yeo Da Kyung (Han So Hee) khiến khán giả sôi máu khi coi chuyện cướp chồng người khác là chẳng có gì sai. Tuy nhiên, không ít khán giả thầm ngưỡng mộ vẻ đẹp lộng lẫy của Han So Hee. Nữ diễn viên cũng "một bước thành sao" sau bộ phim này.

Joo Seok Kyung (Han Ji Hyun) là một tiểu thư ích kỉ và xấu tính. Cô từng bắt nạt bạn học, hỗn hào với người mẹ hết lòng yêu thương mình. Nhưng nhờ vẻ ngoài xinh xắn cộng thêm những hành động "hối lỗi" ở phần cuối, Joo Seok Kyung lại được nhiều khán giả yêu mến và tha thứ cho tất cả lỗi lầm trước đó. So với nữ chính Bae Rona, cô nàng thậm chí ít bị khán giả ném đá hơn.



Sharon (Seo Ji Hye) là người vợ kiếp trước và là mối đe dọa cho tình cảm của cặp đôi chính trong thời hiện đại. Sự ghen tuông vô độ của Sharon đã kéo 3 con người vào vòng xoáy ân oán kéo dài nhiều kiếp. Tuy nhiên, không ít khán giả cảm thấy thương cảm cho cô vì dù là "bà cả", cô phải trơ mắt nhìn chồng yêu thương người con gái khác. Vẻ đẹp thanh tú và diễn xuất tốt cũng giúp Seo Ji Hye ăn đứt Shin Se Kyung.



5. Kim So Yeon - Penthouse (Cuộc Chiến Thượng Lưu)

Tiểu tam sang trọng và thần thái bậc nhất gọi tên Cheon Seo Jin (Kim So Yeon) của Penthouse. Với khả năng diễn xuất được giới chuyên môn đánh giá cao cùng với tạo hình cuốn hút, nhân vật Cheon Seo Jin do Kim So Yeon thủ vai toát lên khí chất thượng lưu và vẻ đẹp quyền quý không thua gì chính thất Shim Su Ryeon (Lee Ji Ah). Kim So Yeon cũng vượt mặt các bạn diễn để được để cử và chiến thắng nhiều hạng mục diễn xuất tại lễ trao giải danh giá.

