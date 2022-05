7 diễn viên ghét thậm tệ vai diễn của mình: Daniel Radcliffe “có thù” với Harry Potter, nghe đến mỹ nhân Titanic mà nể chị

1. Daniel Radcliffe - Harry Potter và Hoàng Tử Lai

"Cậu bé phù thủy" Harry Potter chưa bao giờ thích xem mình trên phim. Anh chàng đặc biệt không thích phần 6 Harry Potter và Hoàng Tử Lai vì cảm thấy mình diễn xuất không tốt. "Tôi ghét nó. Diễn xuất của tôi một màu, tôi có thể đã tự mãn và những gì tôi cố gắng làm đã không thành công. Bộ phim hay nhất của tôi là Hội Phượng Hoàng vì tôi có thể cảm thấy mình tiến bộ".

Titanic là kiệt tác nhưng nữ chính Kate Winslet lại không thích vai diễn của mình, đặc biệt là giọng nói và diễn xuất. Cô chia sẻ: “Mỗi một cảnh quay, tôi đều không tin nổi mình đã làm vậy. Ngay cả giọng Mỹ của tôi, tôi cũng không thể nghe nổi. Thật kinh khủng". Chia sẻ này khiến khán giả thêm nể phục tinh thần cầu tiến của mỹ nhân Titanic khi thực tế cô đã hoàn thành rất tốt vai diễn của mình.

3. Halle Berry - Catwoman

Mặc dù Catwoman đã kiếm được hơn 82 triệu đô và giành được một số giải thưởng, phim không nhận được nhiều lời khen ngợi từ các nhà phê bình điện ảnh và Halle Berry cũng không hài lòng với vai diễn đó của cô. Cô không ưa cách xây dựng nhân vật này: "Tôi nhớ mình đã từng tranh luận rằng: Tại sao Catwoman không thể cứu thế giới như Batman và Superman? Tại sao cô ấy chỉ cứu phụ nữ khỏi một loại kem bôi mặt có thể làm rạn da mặt của họ?".

Bộ phim khiến Zac Efron trở nên nổi tiếng là High School Musical, nhưng ngay sau bộ phim đầu tiên, anh nhận ra rằng đó không chính xác là những gì anh muốn làm. Anh từng nói chuyện đó với mọi người nhưng chẳng ai tin là thật.

Khi đọc phần đầu tiên của Twilight, Robert Pattinson không thích nhân vật Edward Cullen vì anh chàng khá kì cục. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi càng đọc kịch bản, tôi càng ghét anh chàng này, vì vậy đó là cách tôi đóng vai anh ta, một người trầm cảm chán ghét bản thân mình”.



6. Jessica Alba - Fantastic Four

Jessica Alba bị cho "nghỉ việc" sau khi thực hiện bộ phim Marvel Fantastic 4: Rise of the Silver Surfer. Lý do chính là cô được yêu cầu phải trông xinh đẹp ngay cả khi cô ấy đang khóc. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đạo diễn đã nói: "Nó trông quá giống thật. Nhìn đau đớn quá. Cô có thể xinh hơn khi khóc không? Đừng làm điều đó với khuôn mặt của bạn. Cứ giữ nguyên nó như thế. Chúng ta có thể CGI những giọt nước mắt vào".

Và điều này khiến cô ấy bắt đầu đặt câu hỏi về khả năng diễn xuất của mình: "Tất cả khiến tôi nghĩ: "Tôi không đủ tốt sao? Có phải bản năng và cảm xúc của tôi không đủ tốt? Mọi người ghét chúng đến mức không muốn tôi trở thành một con người thực sự?".

7. Ryan Reynolds - Green Lantern

Trong khi Ryan đã tham gia hơn 100 bộ phim thì có một bộ phim mà anh ấy không hài lòng lắm - Green Lantern. So sánh với bộ phim tiêu biểu Deadpool, Ryan Reynolds cho biết: "Deadpool luôn biết chính xác nó là gì. Còn với Green Lantern, tôi nghĩ chẳng ai hiểu nó là cái gì". Nhưng mặc dù Reynolds không hài lòng về vai diễn của mình, nhưng có một điều rất vui - anh đã gặp vợ Blake Lively trên phim trường.



