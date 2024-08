5 nghệ sĩ Kpop netizen muốn “phong sát” mãi mãi

Mới đây, một cuộc bình chọn trên Real Research Korea đã gây sự chú ý cộng đồng mạng xứ Hàn. Đây là ứng dụng cho phép công dân Hàn Quốc bỏ phiếu cho nhiều chủ đề khác nhau nhằm mục đích thu thập dữ liệu cho mục đích nghiên cứu.

Ứng dụng đã tiến hành một cuộc khảo sát để mọi người bỏ phiếu về những người nổi tiếng Hàn Quốc nào đã từng vướng vào nhiều vụ bê bối khác nhau và không bao giờ được phép quay trở lại ngành giải trí.

Sau 3.507 lượt bình chọn, kết quả đã chính thức được công khai. Theo đó, hai người được đề cử đồng hạng nhất là Seungri và ca sĩ Go Young Wook. Cả hai đều đạt 66,4% số phiếu bầu là không bao giờ muốn họ quay trở lại ngành giải trí.

Biểu đồ năm nghệ sĩ Kpop được netizen Hàn Quốc bình chọn nhiều nhất về việc không muốn quay trở lại ngành giải trí (Theo Real Research Korea)

Seungri với bê bối Burning Sun chấn động năm 2019

Seungri - cựu thành viên nhóm nhạc BIGBANG từng gây chấn động vì vụ bê bối Burning Sun. Đây là một trong những vụ scandal được xem là lớn nhất làng giải trí Hàn Quốc và chính câu lạc bộ của Seungri là nơi xảy ra rất nhiều vụ phạm tội tình dục vào năm 2019. Vụ việc đã kéo theo rất nhiều góc khuất đằng sau được phơi bày khiến công chúng phẫn nộ, không thể tha thứ cho hàng loạt tội ác mà những tên tội phạm mang mác “nghệ sĩ thần tượng” gây ra. Seungri - người được chú ý nhiều nhất trong vụ bê bối này chịu án 1 năm 6 tháng tù giam. Sau khi ra tù, từng hành động của anh dù là nhỏ nhất đều nhận sự quan tâm xen lẫn chỉ trích.

Tội ác của Seungri cùng bê bối Burning Sun khiến công chúng phẫn nộ

Ca sĩ Go Young Wook với tội ác tấn công tình dục ba trẻ vị thành niên

Scandal của ca sĩ Go Young Wook không rầm rộ như bê bối của Seungri nhưng nếu xét về tội ác thì có lẽ còn khủng khiếp hơn. Anh bị kết tội tấn công tình dục ba trẻ vị thành niên trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến năm 2012 và bị kết án hai năm rưỡi tù giam vào năm 2013.

Go Young Wook phải đeo vòng theo dõi ở mắt cá chân trong ba năm sau đó và phải “lưu vết” trong hồ sơ là tội phạm tình dục công khai trong 5 năm. Anh được thả tự do vào năm 2015 và cố gắng trở lại trên mạng xã hội vào năm 2020. Tuy nhiên, tài khoản của anh nhanh chóng bị cấm trên Instagram do chính sách cấm những người phạm tội tình dục trên nền tảng này. Go Young Wook mở một kênh YouTube vào tháng trước nhưng phải khóa kênh sau đó không lâu vì phản ứng dữ dội của cư dân mạng.

Go Young Wook từng lĩnh án 2 năm rưỡi tù giam vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên

Nghệ sĩ Steve Yoo bị tẩy chay vì trốn nghĩa vụ quân sự

Steve Yoo (còn được gọi là Yoo Seung Jun). Anh là nghệ sĩ solo nổi tiếng vào những năm 1990 và đầu những năm 2000. Lý do anh bị người dân Hàn Quốc tẩy chay khác với Seungri hay Go Young Wook nhưng với người hâm mộ nước nhà, tội lỗi của anh vẫn vô cùng nghiêm trọng.

Theo đó, sau khi đưa ra lời hứa công khai sẽ hoàn thành nghĩa vụ quân sự bắt buộc (yêu cầu đối với mọi nam giới Hàn Quốc trong độ tuổi từ 18 đến 35), Steve Yoo đã lấy quốc tịch Hoa Kỳ để trốn nghĩa vụ. Vì tội trốn nghĩa vụ quân sự, anh đã bị trục xuất khỏi Hàn Quốc và bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn về nước.

Steve Yoo bị trục xuất khỏi và cấm nhập cảnh vĩnh viễn vào Hàn Quốc vì lấy quốc tịch Hoa Kỳ để trốn nghĩa vụ quân sự

Ca sĩ G.Na bị cáo buộc vướng vào bê bối mại dâm

Thứ tư về kết quả khảo sát là ca sĩ G.NA - nữ nghệ sĩ duy nhất trong top 5 với tỷ lệ bình chọn là 40,8%. Năm 2016, cô bị tiết lộ đã tham gia vào một vụ bê bối mại dâm, trong đó có các cáo buộc như được trả khoảng 35 triệu KRW (khoảng 26.400 đô la Mỹ) để quan hệ tình dục với một doanh nhân không rõ danh tính tại Hoa Kỳ. Trong khi phủ nhận cáo buộc quan hệ tình dục, cô nói rằng người bạn làm nghề môi giới mại dâm cao cấp đã cho cô vay tiền trong thời kỳ khó khăn. Vì số tiền đã vay, anh ta đã yêu cầu cô gặp doanh nhân đó để trả nợ mặc dù G.NA nghĩ rằng cuộc gặp gỡ của họ là vì lý do tình cảm.

G.Na - ca sĩ Hàn Quốc bị tẩy chay vì bê bối mại dâm

MC Mong bị công chúng coi thường vì trốn nghĩa vụ quân sự

Người cuối cùng trong danh sách là ca sĩ MC Mong với tỷ lệ bình chọn là 37,6%. Giống như Steve Yoo, anh cũng bị cáo buộc cố gắng trốn tránh nghĩa vụ quân sự bằng cách nhổ một số răng khỏe sau khi trì hoãn nhập ngũ trong 7 năm.

Mặc dù tòa án tuyên án MC Mong 1 năm quản chế nhưng không thể xác nhận 100% rằng anh đã nhổ răng để trốn nghĩa vụ quân sự. Do những nỗ lực trốn nghĩa vụ quân sự rõ ràng, dù đạt một số thành công trên BXH âm nhạc nhưng công chúng lại coi thường và dành nhiều sự chỉ trích cho anh.