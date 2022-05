5 ngày trước hôn lễ quan trọng, Ngô Thanh Vân và Huy Trần vẫn miệt mài cùng nhau làm điều này?

Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, đám cưới của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được diễn ra. Trước đó, bộ ảnh cưới ngọt ngào, "tình bể bình" của cặp đôi đã làm chao đảo mạng xã hội. Mới đây, "đả nữ" đã chia sẻ trên story Instagram cá nhân đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ. Ngô Thanh Vân đăng tải khoảnh khắc bên chồng sắp cưới. Ngoài ra, người đẹp còn khéo léo khoe vòng 2 thon gọn, 0% mỡ thừa. Cả hai đang gấp rút chuẩn bị, tập luyện cho đám cưới: "The day is near" (Tạm dịch: Ngày đó đang tới gần).

Hiện nay, cả hai đang hoàn tất những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại. Được biết, hôn lễ của Ngô Thanh Vân và Huy Trần sẽ được tổ chức tại một resort ở Đà Nẵng vào ngày 8/5. Nhiều sao đình đám đã xác nhận tham gia đám cưới của cặp đôi này. Trước đó, Ngô Thanh Vân cũng tiết lộ đám cưới chỉ tổ chức nhỏ gọn, khách mời tham dự là gia đình và những người bạn thân thiết. Khán giả đang rất mong chờ ngày vui của cặp đôi này.

Ngô Thanh Vân và chồng sắp cưới đang tất bật chuẩn bị những khâu cuối cùng cho ngày trọng đại

Cả hai đã có khoảng thời gian dài hẹn hò trước khi tiến tới hôn nhân

Ngô Thanh Vân được Huy Trần cầu hôn vào giữa tháng 3

Bộ ảnh cưới của cặp đôi này từng gây sốt mạng xã hội vì sự ngọt ngào

Khán giả đang rất mong chờ ngày vui của Ngô Thanh Vân và Huy Trần

Ảnh: IGNV, Harper's Bazaar Vietnam

