5 món thời trang mùa đông giúp chị em xây dựng thành công phong cách tối giản

Mùa đông luôn là mùa để thể hiện sự tối giản trong phong cách thời trang, khi mà sự ấm áp kết hợp với nét sang trọng trở thành yếu tố quyết định. Phong cách tối giản (minimalism) không chỉ đơn thuần là việc chọn những món đồ đơn giản mà còn là cách chúng ta kết hợp và tạo nên tổng thể hài hòa. Dưới đây là 5 món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa đông của bạn để xây dựng thành công phong cách tối giản.

Áo khoác da

Áo khoác da là một trong những món đồ vượt thời gian, không bao giờ lỗi mốt và luôn mang lại vẻ ngoài cá tính, mạnh mẽ nhưng không kém phần thanh lịch. Vào mùa đông, một chiếc áo khoác da vừa giúp bạn giữ ấm lại có thể là điểm nhấn quan trọng trong bộ trang phục của bạn. Dù là màu đen cổ điển hay những màu sắc trầm ấm như nâu, xám, áo khoác da đều dễ dàng kết hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, từ áo len, áo thun đến những chiếc quần jeans.

Điều quan trọng trong việc chọn áo khoác da cho phong cách tối giản là tìm một thiết kế đơn giản, không quá nhiều chi tiết trang trí. Những chiếc áo khoác da dáng dài hoặc dáng ngắn vừa phải đều rất phù hợp để tạo dựng một diện mạo gọn gàng và tinh tế.

Áo len trơn

Áo len trơn là một trong những item tối giản không thể thiếu trong mùa đông. Với sự đa dạng về kiểu dáng và màu sắc, áo len trơn mang đến cảm giác thoải mái và dễ dàng phối hợp với các món đồ khác. Một chiếc áo len mỏng nhẹ có thể làm lớp nền tuyệt vời cho những chiếc áo khoác dày, hoặc đơn giản là phối cùng với chân váy dày dặn để tạo ra một bộ trang phục thanh lịch mà không quá cầu kỳ.

Áo len trơn không cần quá nhiều họa tiết hay chi tiết cầu kỳ, nhưng một chiếc áo có chất liệu mềm mại như len sẽ làm tăng vẻ tinh tế cho phong cách của bạn. Ngoài ra, các tông màu cơ bản như xám, đen, trắng, nâu hoặc camel dễ dàng kết hợp với các món đồ khác mà không lo bị lạc điệu.

Áo blazer

Áo blazer là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ tối giản, đặc biệt là khi chuyển sang mùa đông. Một chiếc áo blazer với chất liệu vải dày dặn sẽ không chỉ giữ ấm cho cơ thể mà còn giúp bạn xây dựng được một phong cách thanh lịch và hiện đại. Các thiết kế blazer đơn giản, không quá cầu kỳ, với các đường nét sắc sảo, giúp tạo ra một sự cân bằng hoàn hảo giữa sự nghiêm túc và thời thượng trong phong cách thời trang của bạn.

Áo blazer có thể kết hợp với áo len trơn, quần jeans hay chân váy dài để tạo nên những bộ trang phục phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ đi làm cho đến đi chơi. Hơn nữa, áo blazer rất dễ dàng thay đổi phong cách chỉ với một vài sự thay đổi nhỏ như cách bạn kết hợp giày hay phụ kiện.

Chân váy vải dày dặn

Chân váy không chỉ là món đồ dành cho mùa hè, mà khi được chọn đúng kiểu và chất liệu, nó hoàn toàn có thể là một phần quan trọng trong bộ sưu tập mùa đông của bạn. Chân váy vải dày dặn với chất liệu như tweed, len hay dạ sẽ giúp bạn giữ ấm trong khi vẫn duy trì được vẻ thanh lịch và nhẹ nhàng. Một chiếc chân váy chữ A hoặc midi không chỉ mang đến sự thoải mái mà còn dễ dàng kết hợp với áo len hay áo blazer.

Điều cần lưu ý khi chọn chân váy cho phong cách tối giản là lựa chọn những chiếc có thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ. Các màu sắc trung tính như đen, xám, beige hoặc navy là những lựa chọn hoàn hảo cho phong cách tối giản, dễ dàng phối hợp với các món đồ khác.

Quần jeans

Quần jeans là món đồ cơ bản trong tủ đồ của mọi tín đồ thời trang, và chúng hoàn toàn có thể trở thành một món đồ chủ chốt trong phong cách tối giản của bạn vào mùa đông. Quần jeans tối giản thường có kiểu dáng ống đứng hoặc skinny, với những đường cắt đơn giản, không có nhiều chi tiết hay họa tiết. Chất liệu dày dặn của quần jeans giúp bạn giữ ấm và tạo sự thoải mái khi di chuyển.

Một chiếc quần jeans màu đen, xanh navy hoặc xám là những lựa chọn dễ dàng kết hợp với áo khoác da, áo len hay áo blazer. Sự kết hợp này tạo ra vẻ ngoài thanh lịch, nhưng cũng rất phóng khoáng và linh hoạt, giúp bạn dễ dàng di chuyển từ môi trường công sở đến những buổi gặp gỡ bạn bè hay dạo phố.

Ảnh: Sưu tầm