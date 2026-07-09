5 món "ngon ngọt" vừa chiều vị giác vừa tốt cho gan, thận: Số 1 nhiều người bỏ qua

Những món "ngon ngọt" quen thuộc này không chỉ hấp dẫn vị giác mà còn hỗ trợ gan thận khỏe mạnh. Bất ngờ hơn, món số 1 cực kỳ gần gũi nhưng nhiều người chưa biết tận dụng đúng cách.

Gan và thận là hai "bộ lọc" quan trọng của cơ thể, đảm nhiệm vai trò chuyển hóa, đào thải chất cặn bã và duy trì sự cân bằng bên trong. Vì vậy, một chế độ ăn uống lành mạnh, giàu thực phẩm tự nhiên có thể góp phần giảm áp lực lên hai cơ quan này, đồng thời hỗ trợ phòng ngừa nhiều vấn đề sức khỏe liên quan.

Thay vì tìm đến các sản phẩm được quảng cáo có khả năng "thải độc" nhanh chóng, việc lựa chọn thực phẩm tươi sạch, ít chế biến, giàu chất chống oxy hóa và chất xơ mới là nền tảng giúp gan thận hoạt động hiệu quả mỗi ngày.

Vì sao cần bảo vệ gan và thận từ chế độ ăn?

Mỗi ngày, thận lọc một lượng lớn máu để loại bỏ chất thải, điều hòa nước, khoáng chất và huyết áp. Trong khi đó, gan đảm nhận vai trò xử lý độc tố, chuyển hóa chất dinh dưỡng và hỗ trợ nhiều chức năng sống quan trọng.

Tuy nhiên, thói quen ăn nhiều muối, nhiều đường, sử dụng thường xuyên thực phẩm chế biến sẵn, đồ chiên rán hoặc tiêu thụ quá nhiều đạm động vật có thể khiến gan thận phải làm việc nhiều hơn. Lâu dài, điều này làm tăng nguy cơ mắc các bệnh như gan nhiễm mỡ, tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa hoặc suy giảm chức năng thận.

Dưới đây là 6 nhóm thực phẩm quen thuộc có thể bổ sung vào thực đơn hằng ngày để hỗ trợ sức khỏe gan thận.

Ảnh minh họa

1. Rau xanh đậm - nguồn dưỡng chất giúp bảo vệ tế bào

Các loại rau như cải xoăn, rau bina, cải bó xôi, rau diếp xoăn chứa nhiều chất chống oxy hóa như lutein, beta-carotene cùng các vitamin và khoáng chất cần thiết. Nhóm thực phẩm này giúp cơ thể chống lại tác động của gốc tự do, đồng thời cung cấp chất xơ hỗ trợ hệ tiêu hóa, giảm gánh nặng chuyển hóa cho gan.

2. Củ dền - thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tự nhiên

Củ dền nổi bật với betalain, một hợp chất thực vật tạo nên màu đỏ đặc trưng, có khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ bảo vệ tế bào. Bổ sung củ dền trong các món luộc, salad hoặc nước ép kết hợp cùng rau củ khác có thể giúp đa dạng nguồn dưỡng chất trong chế độ ăn, góp phần duy trì sức khỏe gan và hệ tuần hoàn.

3. Cá béo - bổ sung omega-3 giúp giảm phản ứng viêm

Cá hồi, cá thu, cá mòi là những nguồn cung cấp omega-3 dồi dào. Loại chất béo lành mạnh này được biết đến với vai trò hỗ trợ giảm viêm và bảo vệ sức khỏe tim mạch. So với nhiều loại thịt đỏ, protein từ cá thường dễ tiêu hóa hơn, phù hợp với những người muốn xây dựng chế độ ăn cân bằng, giảm áp lực chuyển hóa cho cơ thể.

4. Táo và các loại quả mọng - tăng cường chất xơ, bảo vệ tế bào

Táo chứa pectin một loại chất xơ hòa tan giúp hỗ trợ hệ tiêu hóa và duy trì môi trường đường ruột khỏe mạnh. Trong khi đó, các loại quả mọng như việt quất, dâu tây, mâm xôi giàu anthocyanin hợp chất chống oxy hóa tự nhiên có lợi cho sức khỏe tổng thể. Một khẩu phần trái cây mỗi ngày có thể giúp bổ sung vitamin, chất xơ và nhiều dưỡng chất thực vật quan trọng.

5. Tỏi - gia vị nhỏ nhưng giàu hoạt chất có lợi

Tỏi chứa allicin, hợp chất được nghiên cứu về khả năng chống oxy hóa và hỗ trợ giảm viêm. Thêm tỏi vào các món ăn hằng ngày không chỉ giúp tăng hương vị mà còn góp phần xây dựng chế độ ăn có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, người có bệnh lý đặc biệt hoặc đang dùng thuốc nên tham khảo ý kiến chuyên gia trước khi sử dụng lượng lớn tỏi.

Gan thận yếu nên ăn gì?

Không có một loại thực phẩm đơn lẻ nào có thể "làm sạch" gan thận ngay lập tức. Cách hiệu quả nhất vẫn là duy trì lối sống khoa học với những nguyên tắc đơn giản:

- Ưu tiên thực phẩm tươi, hạn chế đồ chế biến sẵn.

- Giảm muối, hạn chế món chiên rán nhiều dầu mỡ.

- Ăn đa dạng rau xanh, trái cây và ngũ cốc nguyên cám.

- Ưu tiên các món hấp, luộc, nấu canh thay vì chế biến nhiều dầu.

- Uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, không nhịn tiểu thường xuyên.

- Kiểm soát lượng đạm động vật, đặc biệt nếu có nguy cơ mắc bệnh thận.

Một chế độ ăn cân bằng không chỉ giúp hỗ trợ chức năng gan thận mà còn góp phần phòng ngừa nhiều bệnh mạn tính như béo phì, tiểu đường, huyết áp cao và rối loạn chuyển hóa.

Bắt đầu chăm sóc gan thận không nhất thiết phải từ những thay đổi lớn. Đôi khi, chỉ cần thay một món ăn nhiều dầu mỡ bằng rau xanh, cá hoặc trái cây tươi trong bữa cơm hằng ngày cũng đã là một bước tiến quan trọng cho sức khỏe lâu dài.

Cách xoa bóp vùng bụng để gan, thận hoạt động tốt hơn

Tự xoa bóp đơn giản quanh vùng gan, thận có thể kích thích lưu lượng máu, cải thiện hệ thống dẫn lưu bạch huyết và thúc đẩy quá trình giải độc.

Cách thực hiện:

- Đặt lòng bàn tay lên bên phải bụng (nơi có gan) và xoa bóp theo chuyển động tròn nhẹ nhàng trong khoảng hai phút.

- Di chuyển về phía lưng dưới và ấn nhẹ xung quanh vùng thận.

- Lặp lại quá trình trong khi hít thở sâu, chậm để tăng cường lưu thông máu và thư giãn.

- Cách xoa bóp này có thể giúp giảm tình trạng tắc nghẽn ở gan, thận và cải thiện chức năng tổng thể theo thời gian.

(t/h Lao Động, Sức khỏe & Đời sống)