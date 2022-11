5 mẫu áo len theo phong cách tối giản, ai mặc cũng đẹp

Phong cách tối giản sẽ giúp chị em tiết kiệm thời gian lên đồ, nhưng vẫn ghi điểm sành điệu, thanh lịch. Để xây dựng style tối giản vào mùa đông, áo len là món thời trang mà chị em không thể bỏ qua. Áo len theo phong cách tối giản không hề bị giới hạn trong một kiểu nhất định, mà có nhiều phiên bản để chị em lựa chọn. Dưới đây là 5 mẫu áo len không hề cầu kỳ, nhưng rất trẻ trung, dễ phối đồ, các nàng hãy lưu tâm khi đi mua sắm nhé!

Áo len trắng

Áo len trắng là món thời trang luôn được yêu thích vào mùa đông vì sự nữ tính, trang nhã. Bạn gần như không phải suy nghĩ nhiều trong việc mix đồ, vì áo len trắng có thể kết hợp được với mọi món thời trang. Để hoàn thiện được outfit đúng tinh thần tối giản, bạn hãy mix áo len trắng với các mẫu quần dài/chân váy mang tông màu trung tính, và kết lại bằng một đôi giày kiểu dáng basic. Áo len trắng tuy dịu dàng, nhưng vẫn mang đến cho người diện vẻ ngoài trẻ trung, tươi tắn. Đôi khi, bạn có thể tô điểm một chiếc dây chuyền mảnh, hoặc vòng cổ ngọc trai để tạo vẻ long lanh cho outfit, nhưng không làm giảm sự hài hòa, tinh tế.

Áo len màu trầm

Áo len màu trầm cũng rất hợp với phong cách tối giản. Những tông màu như xanh navy, nâu, xám… còn tạo hiệu ứng vóc dáng mảnh mai hơn, đồng thời tăng vẻ sang trọng cho người diện. Dù không quá tươi tắn, rạng rỡ, nhưng áo len màu trầm vẫn sẽ mang đến cho các nàng sự trẻ trung và thời thượng. Đặc biệt là khi kết hợp áo len màu trầm với các món đồ như: quần âu sáng màu, quần jeans, chân váy họa tiết…, vẻ ngoài càng được hack tuổi hiệu quả. Vào những ngày thời tiết lạnh giá, bạn có thể áp dụng công thức áo len màu trầm layer bên ngoài áo thun cổ lọ, để tạo nên outfit ấm áp và sành điệu.

Áo len gilet

Áo len gilet có thiết kế giản đơn, trang nhã. Dẫu vậy, sự xuất hiện của áo len gilet vẫn giúp người mặc trở nên nổi bật hơn. Áo len gilet đem đến sự trẻ trung, nhưng vẫn đảm bảo vẻ thanh lịch, chuẩn mốt. Công thức diện áo len gilet phổ biến là kết hợp cùng sơ mi. Combo này ghi trọn điểm sành điệu, thích hợp để áp dụng trong những ngày đông không quá lạnh. Vài năm trở lại đây, áo len gilet chính là xu hướng trang phục được ưa chuộng, đến giờ vẫn chưa hạ nhiệt. Muốn mặc đẹp mà không phải suy nghĩ nhiều, các nàng hãy bổ sung áo len gilet cho tủ đồ. Bên cạnh đó, để thể hiện đúng tinh thần của phong cách tối giản, bạn nên ưu tiên áo len gilet mang tông màu trung tính.

Áo len màu be

Những items mang tông màu be luôn được các quý cô sành điệu ưa chuộng. Và áo len màu be cũng không phải là ngoại lệ. Áo len màu be trẻ trung và trang nhã, đồng thời được coi là "chìa khóa" để tạo nên các outfit sang xịn mịn. Để nhân đôi vẻ tinh tế cho phong cách, bạn hãy kết hợp áo len màu be với quần đen hoặc trắng. Đây là công thức mà nàng nào cũng có thể diện đẹp. Nét thanh lịch và trang nhã của áo len màu be biến item này trở thành lựa chọn lý tưởng để mặc đi làm cũng như đi chơi, các nàng rất nên đầu tư.

Áo cardigan

Áo cardigan gây ấn tượng ở sự nữ tính, nhẹ nhàng. Kiểu áo này có thiết kế không cầu kỳ, nhưng đủ tinh tế để giúp nâng tầm phong cách. Hơn nữa, áo cardigan là item không bao giờ lỗi mốt, các nàng có thể yên tâm sắm về và diện được trong vài năm. Áo cardigan kết hợp ăn ý với quần âu, chân váy hay layer cùng váy dài… Tuy nhiên, công thức phủ sóng trong mùa đông phải kể đến combo áo cardigan + quần jeans vừa trẻ trung, vừa nữ tính, thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm