5 lý do khiến tôi chọn mua chung cư tầng thấp, cái cuối cực kỳ quan trọng khi sự cố hỏa hoạn xảy ra

1. Giá cả

Các căn hộ chung cư tầng trung và tầng cao thường nhỉnh hơn về giá so với phần còn lại của tòa nhà dù về cơ bản, các tiện ích và trang thiết bị là như nhau. Lý do cho sự khác biệt này là do tầm view ngoạn mục khi chiêng ngưỡng từ trên cao.

Tuy nhiên, nếu các căn hộ tầng cao ngắm được toàn cảnh view thành phố thì các căn thấp tầng cũng có view nội khu vô cùng nhộn nhịp và thú vị, nhất là với các dự án được phía chủ chú trọng đầu tư vào không gian chung như trồng nhiều cây xanh, xây dựng các khu vực vui chơi cho trẻ em,.. thì ở tầng thấp cũng không sợ nhàm chán.

Lựa chọn của bạn khi đó phụ thuộc vào điều kiện sống mong muốn để có thể chấp nhận được mức chênh lệch giá cả của 2 option này.

2. Thuận tiện trong di chuyển

Các chung cư hiện nay thường có khoảng 20-30 tầng trong 1 tòa nhà với số lượng cư dân đông đảo. Điều này dẫn tới 1 điểm bất tiện, đặc biệt khi bạn ở tầng cao đó là thời gian chờ thang máy. Số lượng thang máy thường rất giới hạn vầ nếu bạn ở những tầng từ 10-30 thì việc sử dụng thang bộ vô cùng bất hợp lí.

Ở các căn hộ thấp tầng sẽ giúp bạn bớt được phần lớn thời gian "mắc kẹt" ở cửa thang máy, khi vận chuyển đồ đạc nếu có nhu cầu cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Nếu gặp sự cố mất nước thì việc đi xách nước lên các tầng cao cũng sẽ vô cùng vất vả. Chưa kể trường hợp xấu nhất khi thang máy bị hỏng, bạn cũng không phải lo về việc phải leo bộ hàng chục tầng để về với căn nhà thân yêu.

3. Tiết kiệm điện năng

Với thời tiết Việt Nam vào mùa hè, những căn hộ áp mái sẽ phải "hứng chịu" ánh nắng gay gắt từ mặt trời và nhiệt độ cao cả ngày do không có những tòa nhà hay cây cối che chắn. Nhiệt độ căn phòng cao sẽ khiến bạn hầu như phải sử dụng điều hòa để làm mát không khí trong nhà, nhất là vào mùa hè nắng nóng, hóa đơn tiền điện mỗi tháng chắc chắn là "ác mộng".

Ngược lại, các căn tầng thấp được hưởng sự bảo vệ của các hàng rào cây xanh cùng các tòa nhà xung quanh nên nhiệt độ luôn mát hơn và không phải hứng ánh nắng mặt trời trực tiếp. Vào những ngày nhiệt độ không quá cao, chỉ cần mở cửa hoặc bật quạt máy là không khí đã vô cùng mát mẻ, sảng khoái.

4. Phù hợp với người thân trong gia đình

Nếu nhà bạn có người già, trẻ con hoặc người bị xương khớp. sợ độ cao... thì các căn thấp tầng sẽ là lựa chọn số 1. Nếu có con nhỏ, phần ban công căn hộ sẽ là khu vực vô cùng nguy hiểm, bạn phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp an toàn tránh trường hợp con leo trèo nguy hiểm. Đối với ông bà cao tuổi, ở căn thấp sẽ tiết kiệm được tối đa thời gian và công sức đi chuyển, chờ đợi thang máy, tránh gây mệt mỏi cho người già.

5. Mức độ an toàn

Những căn hộ trên tầng cao sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro khi gặp các sự cố liên quan đến hỏa hoạn vì hệ thống cứu hỏa tiếp cận tầng cao sẽ khó hơn rất nhiều và cần các thiết bị chuyên dụng, nhưng hãy nhớ, thang khẩn cấp để cứu nạn của cảnh sát phòng cháy chữa cháy chỉ vươn được tối đa đến tầng 14-16 tùy vị trí đỗ. Lúc này, cư dân ở các tầng thấp hơn sẽ dễ dàng sơ tán xuống tầng trệt an toàn hơn. Và vì khói luôn bốc từ dưới lên trên nên đây cũng là điểm bất lợi khi bạn tìm cách thoát ra khỏi tòa nhà. Đặc biệt, với 1 số người thì việc ở gần mặt đất có thể mang lại cảm giác an tâm hơn rất nhiều.

Khi có các thiên tai như bão hoặc mưa gió mạnh, nếu hệ thống cửa sổ không được đảm bảo chất lượng thì ở các căn tầng cao sẽ rất nguy hiểm. Trường hợp nếu xảy ra động đất, dù tâm chấn gần hay xa thì các nhà trên cao vẫn cảm nhận sự rung lắc và dư chấn rõ nhất. Một số loại côn trùng như kiến ba khoang cũng thường xuyên "ghé thăm" các tầng cao hơn.

Khi mua căn hộ, hãy đảm bảo bạn nắm rõ vị trí lối thoát hiểm và các quy định về phòng chống thiên tai, phòng cháy chữa cháy của chung cư để giữ an toàn cho bạn và người thân trong các trường hợp xấu nhất nhé!

Tham khảo: Toutiao