1 tuần đi chợ cho gia đình 4 người hết 264k ở Thái Bình: Giá ở nông thôn rẻ hay người nội trợ biết chi tiêu?

Việc có kế hoạch chi tiêu rõ ràng là điều cần thiết để mọi người học cách tiết kiệm. Khi mà vật giá ngày càng leo thang và thu nhập không phải lúc nào cũng dư dả thì việc được chị em nội trợ quan tâm hơn cả là tiền ăn mỗi tháng trong nhà cần cân đối ra sao.

Tiền ăn 1 tuần cho gia đình 4 người hết 264k

Có lẽ, không ít người phải "ngả nón khâm phục" mẹ trẻ ở Thái Bình có tài khoản Tiktok mengoc.92 khi chị chia sẻ cách chi tiêu tiết kiệm của gia đình mình - điều mà không ít chị em ngưỡng mộ.

Nguồn: mengoc.92

Chỉ với 264k chi tiêu tiền ăn cho gia đình 4 người trong 1 tuần của mẹ trẻ người Thái Bình, không ít thắc mắc được đưa ra, tại sao thịt cá, rau củ ở đây lại rẻ như vậy.

Nguồn: mengoc.92

Dưới bài đăng chia sẻ của mengoc.92, không ít chị em tỏ ra bất ngờ và khó tin khi bó rau mồng tơi to và ngon như vậy chỉ có giá 2k. So với trung bình giá ở rất nhiều nơi, 2k không thể mua được bó rau to như vậy, kể cả ở quê.

- "Ui, rau củ rẻ thế chỗ mình phải đắt gấp 3 ấy, bó mồng tới bé tí đã 10k rồi".

- "Không thể so sánh được. Đồ bà mua quá rẻ so với chỗ tôi. Mồng tơi bó 10k chứ không có 2k đâu. Cà rốt cũng vậy, 1 củ 7k đổ lên rồi".

- "Trời ơi mồng tơi 2k. Chỗ tôi rẻ cũng phải 5 - 6k. Ngày đắt 10k có khi 12k, ngao thì 22k/kg".

Dẫu vậy, cũng không ít người cho rằng, ở nhiều khu chợ quê và nông thôn, rau củ nhiều, chỉ cần sau trận mưa lớn, đến mùa rau nhiều, "của nhà trồng được" đôi khi vừa bán vừa cho nên vẫn có giá rẻ như thế này.

Cũng không để cư dân mạng chờ đợi lâu, chủ nhân bài đăng mengoc.92 chia sẻ rằng, nếu có dịp mọi người có thể ghé chợ Bồng - chùa Keo để trải nghiệm thực tế.

Gây tranh cãi và thắc mắc nhiều nhất có lẽ là số thịt cá được mẹ trẻ chia sẻ, bởi không ai có thể tin nổi với 70k, chị lại mua được nhiều cá như vậy.

Nguồn: mengoc.92

Trong hình ảnh chị chia sẻ, số cá ăn được trong 4 ngày chị chỉ mất 70k mà thôi. Chị cho biết, mỗi cân cá có giá 30k. Số cá này được chia đều làm 4 khay rất tươi ngon. Bên cạnh đó, với 140k, chị cũng mua được nhiều thịt và xúc xích. Với số tiền này nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì không thể nào có giá rẻ như vậy được.

Ảnh chụp màn hình

Ngoài việc tỏ ra nghi ngờ lẫn khâm phục khả năng chi tiêu của mẹ trẻ người Thái Bình, nhiều người cũng phải đau lòng "flex" chi phí cho tiền ăn uống 1 tuần của gia đình mình, thậm chí còn phát sinh nhiều hơn.

Ảnh chụp màn hình

Kinh nghiệm tiết kiệm hay ho thời bão giá: Đi chợ theo tuần

Trong bối cảnh kinh tế ngày càng khó khăn, việc tiết kiệm chi tiêu đã trở thành một chủ đề nóng hổi trên các diễn đàn, đặc biệt là giữa các bà nội trợ. Sự chênh lệch giá cả giữa thành phố và nông thôn luôn là đề tài gây tranh cãi không ngừng, nhưng dưới bài đăng về vấn đề này, nhiều chị em lại bày tỏ sự đồng tình với phương pháp đi chợ theo tuần như một giải pháp tiết kiệm chi phí hiệu quả.

- "Không nói là đồ mắc hay rẻ, nhưng việc đi chợ theo tuần này giúp tiết kiệm tiền và thời gian rất tốt. Mình đã áp dụng được 1 thời gian, mình thấy hiệu quả. Mình lên thực đơn cho 1 tuần rồi đi chợ, sơ chế, bảo quản".

- "Chuẩn rồi ạ. Đi theo tuần lúc nào cũng tiết kiệm hơn. Chứ tật em mà đi theo ngày chắc em mua đủ thứ không tên".

- "Chia nhỏ theo khẩu phần mỗi bữa, trữ đông ngay lập tức. Trước 1 ngày mình cho xuống tủ mát, thịt bao tươi ngon. Mình để trống thực đơn ngày cuối tuần và 1 ngày trong tuần cho các bữa ăn theo sở thích".

Thay vì mua sắm hàng ngày, việc lên kế hoạch chi tiêu cẩn thận và chỉ đi chợ một lần mỗi tuần giúp họ kiểm soát được ngân sách một cách chặt chẽ hơn, tránh được việc mua phung phí những thực phẩm không thực sự cần thiết. Đồng thời, việc này cũng giúp họ có thêm thời gian cho các hoạt động khác trong cuộc sống, tạo nên sự cân bằng và giảm bớt áp lực từ công việc gia đình.