5 lưu ý khi ăn món nướng để ngon miệng, lành mạnh và giảm nguy cơ hại sức khỏe

Vào mùa hè, chúng ta thường thích đi ra dã ngoại, thưởng thức đồ nướng BBQ ngoài trời... Tuy nhiên, nhiều người quên mất rằng ăn đồ nướng cũng đi kèm với rủi ro về sức khỏe.

Theo PGS.TS Trần Đáng (Nguyên Cục trưởng Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm), mặc dù đồ nướng không chứa nhiều chất béo nhưng lại làm tăng nguy cơ ung thư, sức khỏe tim mạch kém... Tuy nhiên, chuyên gia cho rằng có nhiều cách để ăn đồ nướng mà vẫn đảm bảo duy trì lối sống lành mạnh.

Dưới đây là một số mẹo hay giúp bạn ăn đồ nướng lành mạnh hơn:

Mặc dù đồ nướng không chứa nhiều chất béo nhưng lại làm tăng nguy cơ ung thư, sức khỏe tim mạch kém...

1. Tránh nướng thịt ở nhiệt độ cao

Khi nướng thịt ở nhiệt độ cao, hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) có thể hình thành. Chúng được hình thành khi chất béo từ thịt nướng nhỏ giọt trên than nóng, tạo ra khói.

"Chất gây ung thư có trong khói, ngấm vào thức ăn của bạn. Nhiệt độ càng cao, PAHs được sản sinh càng nhiều", chuyên gia dinh dưỡng Toby Amidor (tác giả cuốn Up Your Veggies: Flexitarian Recipes for the Whole Family) cho biết.

Để giảm PAHs, bạn nên:

- Loại bỏ mỡ khỏi thịt, chọn thịt nạc hơn để nướng. Hạn chế tối đa mỡ nhỏ giọt sẽ giảm tạo khói chứa chất gây ung thư.

- Nướng đồ ăn đủ chín, không nướng kỹ đến cháy đen. PAHs tích lũy nhiều hơn trong phần thực phẩm bị cháy đen.

- Ướp thịt trong nước xốt giàu chất chống oxy hóa để ngăn ngừa sự hình thành các hợp chất PAHs.

Khi thịt được nấu ở nhiệt độ cao, hydrocacbon thơm đa vòng (PAHs) có thể hình thành.

2. Ưu tiên an toàn thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm tăng cao trong những tháng mùa hè vì vi khuẩn phát triển nhanh hơn vào trời nóng. Theo BS Liz Shaw (chuyên gia dinh dưỡng, tác giả của cuốn sách Air Fryer Cookbook for Dummies), bạn nên chế biến và nướng thịt ngay sau khi đưa thịt ra khỏi tủ lạnh.

Ngoài ra chú ý không để bất cứ dụng cụ nào tiếp xúc thịt sống lẫn thịt chín... Điều này tránh nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm.

3. Lựa chọn loại thịt tốt cho tim mạch

Một số loại thịt có hàm lượng chất béo bão hòa cao hơn làm tăng mức cholesterol có hại trong cơ thể.

Một số loại thịt nạc có ít chất béo bão hòa hơn bao gồm bít tết sườn, thịt thăn... Một nghiên cứu cho thấy, chế độ ăn kiểu Địa Trung Hải (bao gồm cả những loại thịt bò nạc) giúp giảm cholesterol xấu hiệu quả.

Trong khi đó, việc ăn thịt nướng đã qua chế biến như xúc xích, salami, dẫn đến việc nạp thêm lượng natri không cần thiết vào cơ thể. Đây là nguyên nhân gây tăng huyết áp, huyết áp cao - yếu tố chính gây bệnh tim mạch, đột quỵ.

Một số loại thịt nạc có ít chất béo bão hòa hơn bao gồm bít tết sườn, thịt thăn... sẽ tốt hơn cho sức khỏe tim mạch.

4. Không dùng bàn chải để vệ sinh vỉ nướng

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) công bố, hơn 10 năm qua đã có rất nhiều vụ phải đến phòng cấp cứu do nuốt phải dị vật như lông bàn chải do dùng bàn chải vệ sinh vỉ nướng.

Thay vào đó, bạn có thể sử dụng nửa củ hành tây. Đặt nó áp vào vỉ nướng, dùng dĩa cố định và chà lên vỉ nướng đang nóng. Điều này giúp loại bỏ mảnh vụn, thức ăn cháy, tránh nạp chất ung thư vào cơ thể.

5. Nướng rau ăn kèm

Các chuyên gia dinh dưỡng đều ủng hộ việc nướng rau cùng thịt để giảm cảm giác thèm ăn chất béo hơn. Không những thế, chúng còn giúp món đồ nướng bớt ngán, vừa tăng khẩu vị vừa tăng vitamin, khoáng chất, vi chất cần thiết cho cơ thể.

Những loại rau dùng để nướng rất phù hợp là nấm, ớt chuông, bí đỏ, hành tây... Bạn sẽ có bữa ăn hoàn hảo, nạp thêm nguồn dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh do ăn đồ nướng.