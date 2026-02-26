5 loại rau mà tế bào ung thư sợ nhất, nhất là ung thư phổi, ung thư vú và ung thư đại trực tràng

Bác sĩ y học chức năng Trương Thế Hành (Trung Quốc) cho biết, những loại rau này rất dễ tìm và giàu các hợp chất thực vật độc đáo có thể ức chế sự phát triển của khối u và có tác dụng phòng ngừa ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại trực tràng và ung thư buồng trứng.

1. Cần tây: Giúp hạ huyết áp tự nhiên và là chất chống ung thư mạnh mẽ

Cần tây, được ca ngợi là một chất làm giảm huyết áp tự nhiên, là một loại rau phổ biến trên bàn ăn. BS Trương Thế Hành cho biết, trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu đã khám phá các đặc tính chống ung thư của cần tây. Khả năng ức chế tế bào ung thư này chủ yếu đến từ chất phytochemical "apigenin" có trong cần tây.

Chang Shih-heng giải thích rằng chức năng chính của apigenin là kích hoạt protein "p53" trong tế bào. Tế bào ung thư bắt nguồn từ các khiếm khuyết tế bào. Nếu một tế bào liên tục tích lũy DNA bị hư hại, nó sẽ trở thành tế bào khiếm khuyết. Nếu cơ thể cho phép các tế bào khiếm khuyết tiếp tục phân chia, một cụm tế bào khiếm khuyết có thể phát triển thành khối u.

Để ngăn chặn các tế bào khiếm khuyết tiếp tục phân chia và tích tụ, protein p53 là cần thiết. Nó kích hoạt cơ chế tiêu diệt tế bào trong nhân của các tế bào bị tổn thương—một gen gây ra cái chết tế bào. Điều này khiến các tế bào khiếm khuyết tự hủy diệt, làm giảm tự nhiên nguy cơ phát triển khối u. Hơn nữa, apigenin đối kháng với các thụ thể estrogen trong cơ thể, ức chế các dòng tế bào ung thư vú đặc biệt nhạy cảm với estrogen.

Cách tốt nhất để ăn cần tây:

Nếu muốn hấp thụ apigenin, bạn nên ăn cần tây trực tiếp. Ngoài cần tây, apigenin cũng có thể được tìm thấy trong rau mùi, hoa cúc và rau ngò tây.

2. Bông cải xanh: Một siêu sao chống ung thư, có khả năng ức chế sự phát triển của khối u

Bông cải xanh là một loại rau họ cải, và các loại rau họ cải rất giàu hợp chất "sulforaphane". Sulforaphane bị phá hủy khi rau họ cải được nấu chín, nhưng trong quá trình nấu, nó được chuyển hóa thành chất chống ung thư thực sự là "sulforaphane".

Giống như apigenin, sulforaphane có thể gây ra hiện tượng apoptosis và các quá trình tự hủy khác trong các tế bào bị tổn thương hoặc ung thư. Do đó, nó có thể ức chế sự phát triển của khối u, ngăn ngừa di căn tế bào ung thư và ức chế sự phát triển kháng thuốc.

Cách tốt nhất để ăn bông cải xanh:

Nên thái nhỏ bông cải xanh trước khi nấu và để khoảng 10 phút để đảm bảo hấp thụ được sulforaphane và các thành phần khác. BS Trương Thế Hành cho biết thêm rằng bông cải xanh không tương tác với hầu hết các phương pháp điều trị ung thư; tuy nhiên, nên tránh ăn bông cải xanh nếu đang dùng các loại thuốc chống đông máu truyền thống.

3. Cà rốt: Kho tàng các chất chống ung thư, cực kỳ giàu chất dinh dưỡng

Cà rốt là một loại rau củ có hàm lượng dinh dưỡng rất cao. Chúng giàu vitamin A, B6, B7 và K, cũng như carotenoid, lutein và lycopene. Zhang Shiheng cho biết thêm rằng cà rốt cũng chứa một chất phytochemical gọi là luteolin. Luteolin có thể điều chỉnh quá trình apoptosis trong tế bào ung thư và làm giảm sự hình thành các mạch máu mới xung quanh khối u.

Cách tốt nhất để ăn cà rốt:

Cách thiết thực nhất để thu được luteolin là trực tiếp từ trái cây và rau quả. Bên cạnh cà rốt, các loại thực phẩm khác giàu luteolin bao gồm cần tây, dầu ô liu nguyên chất, lá bạc hà và các loại trái cây họ cam quýt.

4. Hành tây: Giảm nguy cơ ung thư phổi

Hành tây cũng là một loại rau thuộc họ cải và chứa nhiều sulforaphane. Tuy nhiên, ngoài sulforaphane, hành tây còn có nồng độ quercetin cao. Đặc biệt, hành tây đỏ có lẽ có hàm lượng quercetin cao nhất trong tất cả các loại rau quả thông thường.

Các nghiên cứu dịch tễ học quy mô lớn đã chỉ ra rằng những người tiêu thụ nhiều quercetin nhất trong chế độ ăn uống của họ có nguy cơ mắc ung thư phổi thấp hơn đáng kể. Trong những năm gần đây, nhiều nghiên cứu cũng đã phát hiện ra rằng quercetin có thể ức chế một số đoạn RNA nhất định trong tế bào ung thư, làm cho các đoạn này trở nên không hiệu quả, khiến tế bào ung thư tự hủy và tiến tới quá trình apoptosis (chết tế bào theo chương trình).

Cách tốt nhất để ăn hành tây:

Làm thế nào để bổ sung quercetin? BS Trương Thế Hành gợi ý cách hiệu quả nhất để bổ sung chất dinh dưỡng này là từ các loại trái cây và rau củ tự nhiên. Đặc biệt, thực phẩm tự nhiên thường cung cấp nhiều loại hợp chất thực vật và nguyên tố vi lượng, giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng tốt hơn. Hơn nữa, quercetin tan trong chất béo, vì vậy nó được hấp thụ tốt nhất khi dùng cùng với bữa ăn.

5. Cà chua: Điều chỉnh hormone tăng trưởng, chống ung thư

Cà chua lớn chứa lycopene, và những người tiêu thụ nhiều lycopene trong chế độ ăn uống của họ đã được chứng minh là có thể ngăn ngừa nhiều loại ung thư, bao gồm ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, ung thư cổ tử cung, ung thư buồng trứng, ung thư nội mạc tử cung, ung thư phổi, ung thư bàng quang, ung thư miệng, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tụy.

Cơ thể có một loại hormone quan trọng gọi là IGF-1, một loại hormone tăng trưởng do gan tiết ra. IGF-1 kích thích các tế bào cơ thể, khiến chúng phân chia và phát triển nhanh chóng, nhưng đây cũng là một nguyên nhân chính gây ung thư. Vai trò của lycopene là điều chỉnh IGF-1 và ngăn chặn sự kích thích của nó đối với các tế bào cơ thể. Zhang Shiheng cũng cho biết thêm rằng việc hạn chế ăn thịt cũng sẽ làm giảm sự tiết IGF-1!

Cách tốt nhất để ăn cà chua:

Để hấp thụ lycopene từ cà chua, tốt nhất nên nấu chín và ăn kèm với dầu. Chang Shih-heng cho biết thêm rằng ép nước cà chua cũng giúp phá vỡ thành tế bào và giải phóng lycopene, cho phép bạn hấp thụ loại vitamin nhạy cảm với nhiệt này.