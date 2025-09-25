5 loại rau khó ăn nhất thế giới

Trong bữa ăn hằng ngày, rau xanh vốn là nguồn cung cấp vitamin và chất xơ dồi dào, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại rau nào cũng dễ ăn. Có những loại rau giàu dinh dưỡng nhưng hương vị và mùi đặc trưng lại khiến nhiều người “chào thua”.

Mới đây, cư dân mạng đã gọi tên 5 loại rau bị đánh giá là “khó nuốt nhất”, ai ăn được từ 3 loại trở lên thì đúng là “cao thủ”.

1. Rau diếp cá

Ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam, diếp cá rất phổ biến trên mâm cơm. Người thích thì coi như món khoái khẩu, người ghét thì nghe mùi đã muốn tránh xa. Vị tanh nồng đặc trưng khiến không ít người chỉ thử một lần đã phải nhăn mặt, thậm chí buồn nôn.

2. Khổ qua (mướp đắng)

Nói đến món đắng, khổ qua chắc chắn góp mặt. Vị đắng gắt, ăn một miếng đã đủ khiến nhiều người nhăn mặt. Thế nhưng loại rau này lại có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tốt cho sức khỏe, chỉ là “quá đắng” khiến nhiều thực khách khó lòng nuốt trôi.

3. Rau xoan hôi (tông dù)

Loại rau mùa xuân này nổi tiếng gây tranh cãi. Có người mê mẩn mùi thơm đặc biệt, nhưng cũng có người ngửi thôi đã thấy khó chịu. Mặc dù khó ăn, rau lại chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể.

4. Đậu bắp

Đậu bắp nhìn thì bình thường, nhưng khi cắt ra lại có lớp nhớt đặc sệt, khiến không ít người liên tưởng đến… dịch nhầy. Vị trơn nhớt này là lý do nhiều người “ghét cay ghét đắng” đậu bắp. Nhưng với người ăn được, món này lại được ưa chuộng vì tốt cho tiêu hóa và hỗ trợ nhuận tràng.

5. Rau cải cúc (tần ô)

Cải cúc có mùi thơm hăng đặc trưng, rất dễ gây cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, khi nhúng lẩu, mùi này phần nào giảm bớt, giúp món ăn dễ thưởng thức hơn. Ngoài lẩu, nhiều người thẳng thắn thừa nhận không thể nào ăn nổi.

Kết lại , 5 loại rau trên đều giàu dinh dưỡng nhưng hương vị lại “khó chiều lòng” thực khách. Câu hỏi đặt ra là bạn đã thử qua bao nhiêu trong số này? Nếu ăn được từ 3 loại trở lên, chắc chắn bạn thuộc hàng “đại thần” trong giới ẩm thực rồi!

Nguồn và ảnh: Sohu