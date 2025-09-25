4 thực phẩm tưởng sạch nhưng là "ổ vi khuẩn", ăn sai dễ phải nhập viện

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều người thường nghĩ chỉ cần đồ ăn nhìn “sạch sẽ” thì có thể yên tâm sử dụng. Thực tế, không ít loại thực phẩm lại tiềm ẩn ổ vi khuẩn, đặc biệt khi rơi vào điều kiện nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn sinh sôi.

Dưới đây là 4 loại điển hình, nếu bất cẩn có thể khiến bạn phải “dắt díu” nhau vào bệnh viện.

1. Cơm nguội để ngoài

Nhiều gia đình nấu cơm thừa buổi trưa, chỉ úp bát, phủ lồng bàn rồi để ngoài bàn chờ tối ăn tiếp. Nhìn bề ngoài chẳng khác gì, nhưng thực tế vi khuẩn bên trong đang nhân lên chóng mặt. Nguy hiểm nhất là vi khuẩn Bacillus cereus (còn gọi là trực khuẩn sáp), có khả năng sinh độc tố gây nôn ói, tiêu chảy. Đáng nói, độc tố này chịu nhiệt tốt, nấu lại cũng không loại bỏ được. Cách an toàn là cơm thừa phải cất vào tủ lạnh khi còn nóng hoặc giữ ở mức trên 60 độ C để hạn chế vi khuẩn.

2. Nước chấm, gia vị để ngoài bếp

Nhiều người dùng xong nước tương, dầu hào liền đặt lại trên kệ bếp cho tiện. Thực tế, các loại gia vị sau khi mở nắp, đặc biệt là loại ít muối, nếu để ngoài rất dễ sinh vi khuẩn, nấm mốc, thậm chí có thể xuất hiện Salmonella gây đau bụng, tiêu chảy. Khảo sát từng ghi nhận dầu hào để ở 24-30 độ C chỉ sau vài tuần đã có lượng vi khuẩn vượt chuẩn, trong khi bảo quản tủ lạnh thì vẫn nằm trong ngưỡng an toàn.

3. Đá viên mất vệ sinh

Không ít người uống nước lạnh xong thấy đau bụng, tưởng do lạnh bụng, nhưng nguyên nhân lại nằm ở chính đá viên. Nghiên cứu cho thấy, nhiều quán cà phê, tiệm giải khát có đá viên nhiễm khuẩn do máy làm đá không vệ sinh, người lấy đá không đeo găng tay hoặc dụng cụ không khử trùng. Hậu quả là đá chứa đầy vi khuẩn gây rối loạn tiêu hóa. Nếu muốn an toàn, nên dùng đá mua từ cơ sở uy tín hoặc tự làm tại nhà với nước sạch, dụng cụ riêng.

4. Trái cây cắt sẵn

Hoa quả đã cắt sẵn, nhìn tươi ngon nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ lớn. Nếu quả đã dập, hỏng một phần, thì ngay cả phần “lành lặn” còn lại cũng có thể bị vi khuẩn xâm nhập. Chưa kể, khâu sơ chế không đảm bảo vệ sinh, dao thớt không sạch, nhân viên không rửa tay… đều có thể biến hoa quả thành ổ bệnh. Cách an toàn nhất là mua từ siêu thị lớn hoặc tự cắt tại nhà và nên ăn ngay sau khi sơ chế.

Các chuyên gia cảnh báo thói quen “thấy sạch là được” có thể khiến sức khỏe rơi vào rủi ro. Đặc biệt với trẻ nhỏ, người già, hoặc người có hệ tiêu hóa yếu, những thực phẩm tưởng vô hại này lại dễ dàng trở thành mầm bệnh nguy hiểm.

Nguồn và ảnh: QQ