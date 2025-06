5 loại nước ép như "kem chống nắng" kiêm luôn "kem nhả nắng": Uống đều da còn được tăng sinh collagen bất chấp nắng hè gay gắt

Giữa những ngày hè gay gắt, khi chỉ cần bước ra khỏi nhà vài phút là da như bị "hun", khô rát và xỉn màu, nhiều chị em đã tìm đến kem chống nắng, áo dài tay, khẩu trang. Nhưng ít ai biết rằng, có một cách bảo vệ da từ bên trong dịu dàng và bền vững hơn rất nhiều. Đó là nước ép tốt ngang kem chống nắng, kem nhả nắng.

Đây không chỉ là lời truyền miệng. Các chuyên gia dinh dưỡng và da liễu đều đồng ý rằng một số loại trái cây, rau củ chứa hoạt chất tự nhiên có khả năng tăng sức đề kháng cho làn da trước tia UV, hỗ trợ phục hồi da sau cháy nắng, đặc biệt là kích thích sản sinh collagen - yếu tố quyết định làn da căng khỏe, đàn hồi.

Hãy cùng khám phá 5 loại nước ép chống nắng, nhả nắng hiệu quả và lý do khoa học phía sau sức mạnh kỳ diệu ấy.

1. Nước ép cà chua - "lá chắn" tự nhiên trước tia cực tím

Cà chua rất giàu lycopene, một chất chống oxy hóa mạnh giúp bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Theo nghiên cứu đăng trên British Journal of Dermatology (2008), việc tiêu thụ lycopene đều đặn có thể giảm tới 30% mức độ tổn thương da do tia UV gây ra.

Cà chua còn chứa vitamin C, giúp làm dịu vùng da bị kích ứng, đồng thời hỗ trợ tổng hợp collagen, giữ da luôn căng mướt.

Mẹo nhỏ: Kết hợp cà chua với vài lát chanh và mật ong sẽ giúp tăng khả năng giải nhiệt, làm sáng da sau mỗi lần "ăn nắng".

2. Nước ép cà rốt - Tăng sinh collagen, da "ăn nắng" nhưng không đen

Beta-carotene trong cà rốt chính là vũ khí giúp da bạn "ăn nắng thông minh". Khi vào cơ thể, beta-carotene chuyển hóa thành vitamin A - dưỡng chất giúp cải thiện cấu trúc da, tăng sản xuất collagen và giảm nguy cơ cháy nắng.

Theo nghiên cứu trên Journal of Clinical Nutrition, những người bổ sung beta-carotene trong 10 tuần có khả năng chống nắng tốt hơn, da ít bị đỏ và tổn thương hơn sau khi tiếp xúc với tia UV.

Mẹo nhỏ: Uống cà rốt cùng cam hoặc táo giúp tăng vị ngọt thanh, dễ uống mà vẫn giữ trọn lợi ích chống nắng.

3. Nước ép dưa hấu - Giải nhiệt, nhả nắng thần tốc

Dưa hấu không chỉ là trái cây mùa hè yêu thích mà còn là loại nước ép nhả nắng cực tốt. Trong 100g dưa hấu có đến 4.5mg lycopene – cao hơn cả cà chua. Ngoài ra, dưa hấu chứa tới 92% là nước, giúp bổ sung độ ẩm, hạ nhiệt và làm dịu làn da tổn thương do nắng nóng.

Theo nghiên cứu trên Food & Function (2014), lycopene từ dưa hấu có khả năng hấp thụ tia UV, ngăn ngừa sự phá hủy tế bào da và hỗ trợ tái tạo nhanh hơn.

Mẹo nhỏ: Uống dưa hấu ướp lạnh sau khi đi nắng về là cách giúp da "giải nhiệt" cực hiệu quả, đồng thời giúp giảm sạm và mất nước.

4. Nước ép lựu - Tăng cường hàng rào bảo vệ da

Lựu chứa punicalagin và ellagic acid - những chất chống oxy hóa mạnh có thể ức chế sự hình thành sắc tố melanin gây sạm nám, đồng thời bảo vệ tế bào da khỏi tổn thương do ánh nắng. Nghiên cứu của Đại học Queen Margaret (Scotland) cho thấy, chiết xuất từ lựu có thể tăng khả năng tự bảo vệ của da trước tia UV lên đến 25%.

Không dừng lại ở đó, lựu còn kích thích sản xuất collagen, làm chậm quá trình lão hóa da dưới tác động của nắng nóng.

Mẹo nhỏ: Lựu kết hợp với dâu tây hoặc việt quất sẽ tạo nên một ly nước ép "chống lão hóa toàn diện".

5. Nước ép nha đam - Làm dịu, phục hồi, chống sạm da

Nha đam vốn nổi tiếng với khả năng làm dịu da từ bên ngoài, nhưng ít ai biết rằng nước ép nha đam cũng có tác dụng làm mát cơ thể, chống viêm và phục hồi da cháy nắng từ bên trong.

Theo nghiên cứu trên Tạp chí Journal of Photochemistry and Photobiology (2009), chiết xuất nha đam có thể làm giảm tổn thương DNA do tia UVB, đồng thời giúp tăng sinh collagen và giữ ẩm cho da hiệu quả.

Mẹo nhỏ: Uống nước ép nha đam mát lạnh vào sáng sớm là bí quyết giữ da "tươi như chưa từng bị nắng hôn".

Lưu ý khi dùng nước ép chống nắng, nhả nắng

- Uống đều đặn mỗi ngày, ưu tiên uống trước 9 giờ sáng hoặc sau khi đi nắng về.

- Kết hợp với kem chống nắng, áo chống nắng, bởi nước ép chỉ là "lớp bảo vệ bổ sung".

- Nên chọn trái cây hữu cơ, tươi sạch, không đường, không chất bảo quản.

- Phụ nữ mang thai, người có bệnh lý đặc biệt nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng thường xuyên.

(Ảnh minh họa: Internet)