5 loại collagen giá khoảng 500k, nên đầu tư để da dẻ luôn căng bóng, mịn mướt

Collagen là thành phần quan trọng để duy trì độ đàn hồi và sự săn chắc của da. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về 5 sản phẩm bổ sung collagen dưới 500k, giúp làn da của bạn trở nên căng bóng và mịn mướt. Những sản phẩm này chứa các thành phần chất lượng và hợp lý về giá cả, giúp cung cấp collagen cần thiết cho da. Bằng cách sử dụng thường xuyên, bạn có thể cải thiện độ đàn hồi, làm mờ nếp nhăn và tăng cường sự mịn màng của làn da. Với những lựa chọn này, bạn có thể chăm sóc da một cách hiệu quả mà vẫn tiết kiệm ngân sách.

1. Viên nhai bổ sung collagen Orihiro Most Chewable

Sản phẩm có chứa chiết xuất đào giàu hàm lượng vitamin C cải thiện sắc tố da, làm da mềm mịn và sáng hơn, ngoài ra vitamin C còn giúp đẩy nhanh quá trình chữa lành các mô và động mạch bị tổn thương. Thành phần collagen peptide giúp da mịn màng, săn chắc, hạn chế các tình trạng xuất hiện nếp nhăn trên da, giảm chảy xệ da, cải thiện da khô, tăng độ đàn hồi, săn chắc cho da. Thiết kế dạng viên nhai nhỏ gọn với hương thơm dễ chịu khi sử dụng.

2. Viên uống Collagen DHC



Viên uống DHC collagen là sản phẩm bổ sung có tác dụng hỗ trợ làm đẹp và tăng cường sức khỏe với thành phần chính là collagen peptide từ cá kết hợp với vitamin B1 và B2. Thành phần 2050mg collagen peptide (collagen thủy phân từ cá) dễ dàng hấp thụ vào cơ thể, đem lại hiệu quả cao; 14mg vitamin B1 giúp da khỏe mạnh, hồng hào và chăm sóc tóc chắc khỏe, giúp nhan sắc cải thiện từ ngoài vào trong.

3. Bột collagen Swisse Beauty Powder Collagen Renew



Bột uống làm đẹp Swisse Beauty Collagen Renew Powder là sản phẩm bổ sung cho sức khỏe làn da. Sản phẩm hỗ trợ tái tạo da với thành phần collagen thủy phân giúp cải thiện độ đàn hồi của da, rễ Ashwagandha khô giúp cơ thể thích nghi với các tác hại đến từ sự căng thẳng của cơ thể và hỗ trợ hệ thần kinh khỏe mạnh, vitamin C hỗ trợ sự hình thành collagen, giúp phục hồi da, chống oxy hóa và giảm tổn thương do ảnh hưởng của các gốc tự do.

4. Nước uống collagen giúp sáng da, dạ dày khỏe Blossomy



Nước uống collagen giúp làm sáng da, dạ dày khỏe Blossomy là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, phối hợp curcumin tự nhiên từ nghệ vàng với collagen, Lactium, vitamin B1, vitamin B6 và mật ong giúp da sáng đẹp, căng mịn, trẻ trung, giảm viêm loét dạ dày.

5. Collagen Vitamin C sáng da InnerB Glowshot



Sản phẩm bổ sung Elastin và Collagen dưới dạng phân tử peptit siêu nhỏ, dễ dàng hấp thu vào cơ thể, mang lại hiệu quả cao giúp da đàn hồi, cải thiện cấu trúc da, giảm nếp nhăn, lão hóa, sạm nám. Ngoài ra, InnerB Glowshot còn chứa vitamin C hỗ trợ da sáng mịn, giảm nhanh vết sạm, nám. Sản phẩm có hương xoài thơm ngon, dễ sử dụng.