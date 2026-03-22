5 lọ sữa rửa mặt "made in Vietnam" dưới 200k, làm sạch sâu mà không gây khô da

Trong chu trình skincare, sữa rửa mặt là bước cơ bản nhưng lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Một sản phẩm làm sạch tốt không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa mà còn tạo "nền da" lý tưởng để các bước dưỡng phía sau phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, không ít người gặp tình trạng da bị khô căng, bong tróc sau khi rửa mặt - dấu hiệu cho thấy sản phẩm chưa thực sự phù hợp. Tin vui là hiện nay có rất nhiều sữa rửa mặt "made in Vietnam" giá dưới 200k nhưng vẫn đảm bảo làm sạch hiệu quả mà không gây khô da. Dưới đây là 5 cái tên đáng để bạn cân nhắc.

1. Gel bí đao rửa mặt Cocoon

Gel bí đao của Cocoon là một trong những sản phẩm nổi bật của thương hiệu thuần chay Việt Nam. Với chiết xuất chính từ bí đao, sản phẩm giúp làm sạch nhẹ nhàng, đồng thời hỗ trợ giảm dầu và làm dịu da. Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt vừa phải nên không gây cảm giác khô căng sau khi rửa. Điểm cộng lớn là bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu mạnh, phù hợp với cả da nhạy cảm và da mụn. Sau khi sử dụng, da vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không bị "sạch kin kít" - dấu hiệu của việc làm sạch quá mức. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai có làn da dầu hoặc dễ nổi mụn.

Nơi mua: Cocoon

2. Sữa rửa mặt tơ tằm Cỏ Mềm

Cỏ Mềm nổi tiếng với các sản phẩm thiên nhiên, và sữa rửa mặt tơ tằm là minh chứng rõ ràng cho hướng đi này. Thành phần tơ tằm giúp làm sạch nhẹ nhàng, đồng thời mang lại cảm giác mềm mịn cho da sau khi rửa. Sản phẩm có kết cấu dạng kem, tạo lớp bọt mịn, giúp cuốn trôi bụi bẩn mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên của da. Đặc biệt, mùi hương nhẹ nhàng từ thiên nhiên mang lại cảm giác thư giãn mỗi lần sử dụng. Đây là lựa chọn phù hợp với da khô hoặc da thường, đặc biệt trong những ngày thời tiết hanh khô.

Nơi mua: Cỏ Mềm

3. Sữa rửa mặt nghệ sạch mụn, ngừa vết thâm Thái Dương 90g - Sao Thái Dương

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm vừa làm sạch vừa hỗ trợ giảm mụn, thì sữa rửa mặt nghệ của Sao Thái Dương là cái tên đáng chú ý. Nghệ từ lâu đã nổi tiếng với khả năng kháng viêm, làm dịu da và hỗ trợ làm mờ thâm mụn. Sản phẩm có khả năng làm sạch khá tốt, phù hợp với da dầu hoặc da hỗn hợp. Sau khi rửa, da cảm giác thông thoáng nhưng không bị khô quá mức. Khi sử dụng lâu dài, nhiều người nhận thấy tình trạng mụn và thâm được cải thiện nhẹ. Với mức giá bình dân, đây là lựa chọn "ngon - bổ - rẻ" cho học sinh, sinh viên.

Nơi mua: Sao Thái Dương

4. Sữa rửa mặt bò Thorakao

Thorakao là thương hiệu lâu đời tại Việt Nam, gắn liền với nhiều thế hệ người dùng. Sữa rửa mặt bò của hãng được biết đến với khả năng làm sạch tốt và mức giá cực kỳ "dễ chịu". Sản phẩm tạo bọt khá nhiều, giúp làm sạch sâu bụi bẩn và dầu thừa. Tuy nhiên, điểm đáng khen là sau khi rửa, da vẫn không bị khô căng nếu sử dụng với lượng vừa phải. Đây là lựa chọn phù hợp với những ai có làn da khỏe, da dầu hoặc cần một sản phẩm làm sạch tốt sau một ngày dài.

Nơi mua: Thorakao

5. Sữa rửa mặt Oribe Soft Touch sạch sâu lành tính hỗ trợ cấp ẩm sáng da

Oribe Soft Touch là sản phẩm hướng đến sự cân bằng giữa làm sạch và dưỡng ẩm. Công thức của sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn nhưng vẫn giữ lại độ ẩm cần thiết cho da. Kết cấu mềm mịn, tạo bọt nhẹ, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng. Sau khi rửa, da có độ ẩm nhất định, không bị căng hay khô ráp. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ làm sáng da nhẹ nhàng khi sử dụng lâu dài. Đây là lựa chọn phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da nhạy cảm hoặc da thiếu ẩm.

Nơi mua: Oribe

Có thể thấy, các sản phẩm sữa rửa mặt "made in Vietnam" ngày càng đa dạng và chất lượng, hoàn toàn có thể đáp ứng nhu cầu chăm sóc da hàng ngày mà không cần chi quá nhiều tiền. Mỗi sản phẩm đều có ưu điểm riêng, phù hợp với từng loại da và tình trạng da khác nhau.

Khi chọn sữa rửa mặt, điều quan trọng nhất là hiểu rõ làn da của mình. Đừng chạy theo xu hướng mà hãy ưu tiên những sản phẩm phù hợp, giúp da sạch nhưng vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên. Một làn da khỏe mạnh luôn bắt đầu từ bước làm sạch đúng cách - và bạn hoàn toàn có thể làm điều đó với ngân sách dưới 200k.