Diễn viên đóng thế đẹp nhất Hàn Quốc: Visual muốn nhắm mắt yêu luôn, style đời thường sành điệu thôi nhé

Nana đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại màn ảnh với bộ phim
CLIMAX (Cực Hạn)
thuộc thể loại giật gân, chính trị. Trong phim, cô vào vai Hwang Jung Won - một người cung cấp thông tin bí ẩn, hoạt động giữa hai thế giới chính trị và giải trí. Nhân vật của cô được xây dựng với tính cách kín kẽ, ít bộc lộ cảm xúc, luôn quan sát và tính toán để sinh tồn, đi kèm tạo hình có phần hốc hác, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy nguy hiểm.
Ở tập 2 của phim, khi xuất hiện với vai trò diễn viên đóng thế cho nữ minh tinh hạng A Choo Sang Ah, Nana lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng". Trong tạo hình được ăn vận chỉn chu, makeup hoàn chỉnh, nhan sắc sắc sảo của cô nhanh chóng được tôn lên, đẹp cuốn hút ở mọi góc nhìn. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi cho tạo hình nhân vật của Nana, thậm chí còn cho rằng cô là một trong những "diễn viên đóng thế" đẹp nhất màn ảnh Hàn.
Nana là diễn viên đóng thế cho nữ chính Choo Sang Ah trong phim CLIMAX (Cực Hạn)
Ngoài đời, Nana ghi điểm với nhan sắc vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, từng 12 lọt vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở visual, gu ăn vận của cô cũng luôn được đánh giá cao với phong cách đa dạng, thời thượng và trendy.
Bên cạnh nhan sắc khó bàn cãi, style của Nana còn gây ấn tượng bởi sự phóng khoáng, trẻ trung và sành điệu. Cô thường ưu ái những món đồ kinh điển với cách phối đơn giản, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng, giúp tổng thể luôn nổi bật mà không hề nhàm chán.
Ngắm loạt outfit của Nana, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi nhiều ý tưởng phối đồ vừa đơn giản vừa hiệu quả.