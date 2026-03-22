Diễn viên đóng thế đẹp nhất Hàn Quốc: Visual muốn nhắm mắt yêu luôn, style đời thường sành điệu thôi nhé

Nana đang là cái tên nhận được nhiều sự chú ý khi trở lại màn ảnh với bộ phim CLIMAX (Cực Hạn) thuộc thể loại giật gân, chính trị. Trong phim, cô vào vai Hwang Jung Won - một người cung cấp thông tin bí ẩn, hoạt động giữa hai thế giới chính trị và giải trí. Nhân vật của cô được xây dựng với tính cách kín kẽ, ít bộc lộ cảm xúc, luôn quan sát và tính toán để sinh tồn, đi kèm tạo hình có phần hốc hác, ánh mắt trống rỗng nhưng đầy nguy hiểm.

Ở tập 2 của phim, khi xuất hiện với vai trò diễn viên đóng thế cho nữ minh tinh hạng A Choo Sang Ah, Nana lập tức khiến mạng xã hội "dậy sóng". Trong tạo hình được ăn vận chỉn chu, makeup hoàn chỉnh, nhan sắc sắc sảo của cô nhanh chóng được tôn lên, đẹp cuốn hút ở mọi góc nhìn. Nhiều khán giả không tiếc lời khen ngợi cho tạo hình nhân vật của Nana, thậm chí còn cho rằng cô là một trong những "diễn viên đóng thế" đẹp nhất màn ảnh Hàn.

Ngoài đời, Nana ghi điểm với nhan sắc vừa ngọt ngào vừa sắc sảo, từng 12 lọt vào danh sách gương mặt đẹp nhất thế giới. Không chỉ dừng lại ở visual, gu ăn vận của cô cũng luôn được đánh giá cao với phong cách đa dạng, thời thượng và trendy.

"Mỹ nhân đóng thế" đẹp nhất Hàn Quốc: Nhan sắc rung động lòng người, style đời thường chất hơn nước cất

Bên cạnh nhan sắc khó bàn cãi, style của Nana còn gây ấn tượng bởi sự phóng khoáng, trẻ trung và sành điệu. Cô thường ưu ái những món đồ kinh điển với cách phối đơn giản, nhưng vẫn tạo được điểm nhấn riêng, giúp tổng thể luôn nổi bật mà không hề nhàm chán.

Ngắm loạt outfit của Nana, chị em sẽ dễ dàng bỏ túi nhiều ý tưởng phối đồ vừa đơn giản vừa hiệu quả.

Nana lên đồ cực cool girl với tanktop cam nổi bật mix cùng quần ống rộng nhuộm loang, tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt. Set đồ tưởng đơn giản nhưng lại rất có gu, nhất là khi cô mix thêm chiếc túi tote họa tiết da báo để tăng độ phóng khoáng

Nana chọn combo áo len oversized phối cùng quần short lửng denim, tạo nên tổng thể vừa thoải mái vừa đậm chất street style. Hoàn thiện outfit với sneakers xanh và tất cao cổ, set đồ của Nana mang chút bụi bặm, pha nhẹ vibe vintage, nhìn là thấy cuốn hút tràn màn hình

Nana diện váy ngắn dáng xoè, mang lại cảm giác nữ tính nhưng không hề “bánh bèo”. Cô khéo léo phối cùng boots ủng, tạo nên sự đối lập thú vị giữa vẻ mềm mại và nét cá tính. Set đồ vừa bay bổng, vừa có chút cool ngầu, giúp tổng thể trông nổi bật và có gu hơn hẳn

Nana ghi điểm với combo kinh điển gồm áo croptop trắng và quần jeans xanh, đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Cách phối này giúp khoe khéo vòng eo thon gọn, đồng thời mang lại vẻ năng động, sành điệu. Chỉ cần thêm mũ lưỡi trai và phụ kiện nhỏ xinh là tổng thể đã đủ gọn gàng, trẻ trung mà vẫn rất có gu

Nana đốn tim với diện mạo ngọt ngào khi diện set áo hai dây + chân váy màu hồng pastel, mang lại cảm giác nhẹ nhàng và nữ tính. Kiểu tóc búi gọn gàng cùng layout makeup trong veo càng làm nổi bật đường nét thanh tú. Cô nàng còn tinh tế phối cùng sandals và tất cao cổ, tạo điểm nhấn thú vị, giúp tổng thể vừa dịu dàng vừa có nét riêng rất cuốn hút

Nana diện áo hai dây trắng, khéo mix cùng quần jeans đính đá - item đang “làm mưa làm gió” giúp tổng thể thêm phần nổi bật. Cô hoàn thiện outfit bằng một chiếc áo len dáng dài khoác ngoài, tạo layer nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét cá tính, vừa thời thượng vừa bắt mắt

Vi vu biển, Nana chọn combo nổi bật với áo sơ mi đỏ mix cùng quần họa tiết da báo, nhìn là thấy rực rỡ cả khung hình. Cô chỉ cài hờ vài cúc giữa, đủ tạo điểm nhấn gợi cảm nhưng vẫn rất tinh tế

Nana diện combo áo cúp ngực cùng chân váy dài, chọn nguyên cây trắng tối giản nhưng vẫn nổi bật. Thiết kế ôm dáng nhẹ giúp tôn lên vóc dáng thanh thoát, trong khi gam màu trắng càng làm tổng thể thêm sáng bừng và cuốn hút. Không cần mix cầu kỳ, set đồ này vẫn đủ giúp cô nàng chiếm trọn spotlight.



