5 lọ kem chống nắng bình dân dễ tìm mua ở Việt Nam, được yêu thích từ năm này qua năm khác

Khi nói đến việc bảo vệ làn da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời, kem chống nắng luôn là người bạn đồng hành không thể thiếu. Tuy nhiên, chị em không nhất thiết phải chi trả cho những lọ kem chống nắng quá đắt tiền. Bởi lẽ, thị trường kem chống nắng hiện nay đã có rất nhiều lựa chọn với mức giá phải chăng nhưng vẫn chất lượng và hiệu quả. Dưới đây là một số sản phẩm kem chống nắng bình dân được yêu thích và tin dùng qua nhiều năm, mang lại sự bảo vệ tuyệt vời cho làn da mà không làm "đau" ví.

1. Naris Illumi Skin UV Essence SPF50+

Kem chống nắng Naris Illumi Skin UV Essence đến từ thương hiệu nổi tiếng Naris Cosmetic của Nhật Bản là một trong những lựa chọn phổ biến và yêu thích của nhiều tín đồ làm đẹp. Sản phẩm này không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tia UVA và UVB mà còn có khả năng dưỡng ẩm sâu, mang đến làn da căng mịn và mềm mại suốt cả ngày. Chứa đến 10 thành phần dưỡng da, bao gồm vitamin C, arbutin, collagen và hyaluronic acid…, kem chống nắng này giúp làm sáng da, cải thiện sắc tố da và bảo vệ da khỏi các yếu tố gây hại từ môi trường.

Một trong những điểm cộng lớn của Naris Illumi Skin UV Essence chính là khả năng thẩm thấu cực nhanh. Chỉ sau 15 giây thoa lên da, sản phẩm đã nhanh chóng thẩm thấu mà không để lại cảm giác nhờn rít hay vệt trắng. Hương hoa oải hương nhẹ nhàng cũng là một điểm nhấn làm cho sản phẩm này trở nên thư giãn và dễ chịu khi sử dụng. Bên cạnh đó, sản phẩm cũng có độ bền bám cao, không bị trôi khi gặp nước hay mồ hôi, là lựa chọn lý tưởng cho những ai hoạt động ngoài trời.

Nơi mua: Guardian

2. Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone-Up Suncream SPF50+ PA++++

Kem chống nắng Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone-Up Suncream là sản phẩm của thương hiệu Hàn Quốc Some By Mi, nổi bật nhờ khả năng bảo vệ da hiệu quả và những lợi ích đặc biệt đối với làn da mụn. Với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm giúp ngăn ngừa các tác động của tia UV và bảo vệ da khỏi tình trạng lão hóa sớm. Một trong những thành phần đặc biệt của sản phẩm là tinh chất tràm trà (Melaleuca Alternifolia Leaf Water) và hợp chất Truecica (tràm trà, ngải cứu, rau má) có tác dụng kháng khuẩn, làm dịu da mụn và ngăn ngừa mụn hiệu quả.

Chất kem của Some By Mi Truecica Mineral Calming Tone-Up Suncream có kết cấu nhẹ nhàng, không quá đặc, dễ dàng thấm nhanh vào da mà không làm mất đi vẻ tự nhiên của làn da. Sản phẩm còn giúp cải thiện sắc tố da nhờ thành phần niacinamide, giúp làm sáng da và giảm tình trạng da xỉn màu. Ngoài ra, sản phẩm này rất phù hợp cho những làn da nhạy cảm, dễ bị kích ứng hay mụn.

Nơi mua: Sammi

3. Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+ PA++++

Biore UV Aqua Rich Watery Essence là một trong những sản phẩm kem chống nắng nổi tiếng với công nghệ Micro Defense, giúp bảo vệ da hiệu quả khỏi tia UV. Với kết cấu dạng sữa lỏng nhẹ, sản phẩm thấm nhanh và không gây cảm giác bí bách hay nhờn dính, giúp da luôn thông thoáng và mịn màng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai thường xuyên hoạt động ngoài trời hoặc tập thể thao.

Điểm đặc biệt của sản phẩm này là khả năng duy trì độ ẩm cho da nhờ sự kết hợp của hyaluronic acid và sữa ong chúa. Không chỉ bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng, Biore UV Aqua Rich Watery Essence còn giúp da giữ được độ ẩm suốt cả ngày dài mà không gây hiện tượng khô hay căng tức. Bên cạnh đó, sản phẩm còn có khả năng chống trôi tốt, phù hợp cho những người có nhu cầu hoạt động ngoài trời hay ra mồ hôi nhiều.

Nơi mua: Watsons

4. Anessa Gold Milk SPF50+ PA++++

Sữa chống nắng Anessa Gold Milk từ thương hiệu Shiseido Nhật Bản đã trở thành một cái tên quen thuộc đối với những ai tìm kiếm sản phẩm bảo vệ da hoàn hảo mà giá cả phải chăng. Sản phẩm sử dụng công nghệ Auto Veil và Auto Booster, giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV, mồ hôi và độ ẩm cao, đồng thời giúp màng lọc UV bền vững hơn trong suốt cả ngày.

Với kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ, Anessa Gold Milk không gây bí da, không để lại vệt trắng và có khả năng kiềm dầu, giúp làn da luôn khô thoáng suốt ngày dài. Ngoài việc bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, sản phẩm còn chứa tinh chất Sun Essence giúp chống oxy hóa và lão hóa da, tăng cường khả năng chống nắng tự nhiên của làn da. Sản phẩm này rất phù hợp cho những người có làn da thiên dầu hoặc da dễ bị kích ứng bởi các sản phẩm chống nắng thông thường.

Nơi mua: Anessa

5. Cocoon Kem chống nắng Bí Đao SPF50+ PA++++

Kem chống nắng bí đao quang phổ rộng là một lựa chọn hoàn hảo cho những ai tìm kiếm một sản phẩm chống nắng hiệu quả, an toàn và phù hợp với nhiều loại da, đặc biệt là da mụn và da nhạy cảm. Với khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của cả tia UVA và UVB, kem chống nắng bí đao giúp ngăn ngừa các vấn đề da như bỏng rát, cháy nắng, kích ứng và lão hóa. Thành phần chiết xuất bí đao có tác dụng làm dịu và giảm viêm, đồng thời hỗ trợ điều trị mụn viêm hiệu quả.

Kem chống nắng bí đao còn chứa niacinamide, giúp cải thiện hàng rào bảo vệ da và tăng cường sản xuất ceramide, giúp da khỏe mạnh và đều màu hơn. Với công thức đột phá, sản phẩm mang lại hiệu quả bảo vệ lâu dài mà không gây bí bách hay khó chịu cho làn da.

Nơi mua: Cocoon

Ảnh: Sưu tầm