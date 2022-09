5 kiểu áo sơ mi mùa Thu đang được phụ nữ Hàn diện nhiều nhất

1. Sơ mi kẻ



Dù không mới nhưng sơ mi kẻ vẫn luôn là item được dân tình yêu thích mỗi khi Thu về. Họa tiết kẻ tuy đơn giản nhưng mang cảm giác trẻ trung, năng động hơn hẳn so với sơ mi trơn màu truyền thống.

Bên cạnh đó, sơ mi kẻ sọc dọc cũng tạo cảm giác vóc dáng gọn gàng, mảnh mai hơn. Còn trong trường hợp có vóc dáng khá mảnh mai thì bạn có thể chọn sơ mi kẻ ngang, để tạo cảm giác body đầy đặn, cân đối hơn. Với kiểu áo này, bạn có thể diện trơn cùng chân váy, quần âu hoặc mix cùng áo gile, váy 2 dây.

2. Sơ mi tay bồng

Mùa Thu đến cũng là lúc kiểu áo sơ mi điệu đà như sơ mi tay bồng được lựa chọn. Áo có chi tiết bo phía dưới tay áo với độ dài ngắn khác nhau, có thể là tay khuy cài hoặc chun co giãn. Chính vì lẽ đó, phần tay bồng tạo cảm giác duyên dáng, điệu đà khiến người mặc nữ tính hơn vài phần. Ngoài ra, phần tay bồng cũng giúp che đi phần bắp tay to hiệu quả. Vì kiểu áo này đã khá cầu kỳ, do đó bạn nên mix cùng chân váy hoặc quần trơn, tông màu đơn giản để tránh tổng thể bị cầu kỳ, rối mắt.

3. Sơ mi vải đũi

Vải đũi có bề mặt khá thô, xốp, trọng lượng tương đối nhẹ, được dệt ra từ kén tơ tằm. Ngoài ra, vải đũi còn có cảm giác mộc mạc, độ nhăn tự nhiên tạo cảm giác bình dị, dịu dàng. Trong khí trời gió nhẹ, nắng vàng ấm áp của mùa Thu thì vải đũi lại càng được yêu thích. Kiểu áo này vừa có nét thanh lịch, hiện đại lại vừa có nét phóng khoáng, tự do. Vậy nên bạn có thể diện sơ mi vải đũi khi đi làm, hội họp hoặc đi chơi, dã ngoại.

Nhiều cô nàng năng động chọn diện sơ mi vải đũi như áo khoác ngoài áo crop top và quần âu, tạo cảm giác trẻ trung, phá cách. Hoặc đơn giản, bạn chỉ cần diện sơ mi vải đũi với quần âu là đã có set đồ thanh lịch khi đến sở làm. Bạn cũng có thể mix sơ mi vải đũi với các loại váy hai dây, váy quây mùa Hè để có set đồ bay bổng, hợp mùa Thu.

4. Sơ mi sáng màu

Suốt từ mùa Hè cho đến mùa Thu, sơ mi sáng màu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tuy nhiên, nếu như trong mùa Hè vừa qua, những mẫu sơ mi màu neon được ưu ái; thì đến mùa Thu này, sơ mi mang tông màu nhẹ nhàng hơn lại được ưa chuộng. Kiểu sơ mi này không quá kén tông da, không làm xỉn màu da. Đôi khi, làm mới style đến công sở với 1 chiếc sơ mi sáng màu sẽ khiến style của bạn trẻ trung và tươi mới hơn. Nếu không quá tự tin vào trình mix đồ, bạn nên mix sơ mi sáng màu với quần, váy có tông màu tối giản như đen, trắng, be. Ngược lại, nếu muốn "chơi" màu sắc cầu kỳ thì bạn đừng ngại mix sơ mi sáng màu với những item nổi bật khác để làm mới style.

5. Sơ mi thắt nơ

Chi tiết thắt nơ phía sau giúp kiểu áo này tạo nét điệu đà, kín đáo cho người mặc. Kiểu áo này phù hợp với những cô nàng muốn theo style nữ tính, dịu dàng nhưng lại không thích biến tấu quá cầu kỳ. Khi diện sơ mi thắt nơ, bạn đừng quên buộc tóc cao hoặc búi tóc để khéo khoe chi tiết thắt nơ xinh xắn.