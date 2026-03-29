5 item xinh tươi, nhẹ mát nên sắm ngay cho mùa hè nóng bức

Mỗi khi mùa hè đến, tủ đồ của chúng ta cũng cần được "làm mới" để thích nghi với thời tiết oi bức. Không cần quá cầu kỳ, chỉ với vài item cơ bản nhưng chọn đúng chất liệu và phom dáng, bạn đã có thể vừa cảm thấy dễ chịu vừa giữ được phong cách riêng. Dưới đây là 5 món đồ nhẹ mát, dễ mặc và cực kỳ linh hoạt mà bạn nên cân nhắc bổ sung vào tủ đồ mùa hè.

Áo thun

Áo thun luôn là lựa chọn hàng đầu khi nhắc đến trang phục mùa hè. Với chất liệu cotton hoặc thun lạnh, áo thun mang lại cảm giác mềm mại, thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Điểm cộng lớn nhất của item này là tính ứng dụng cao, chị em có thể mặc đi làm hay đi du lịch đều phù hợp.

Mùa hè năm nay, những chiếc áo thun form rộng hoặc hơi ôm nhẹ đang được ưa chuộng vì vừa tạo sự thoải mái vừa giúp tổng thể trông gọn gàng hơn. Màu sắc nên ưu tiên các gam trung tính như trắng, be, xám nhạt hoặc pastel để tạo cảm giác "mát mắt". Chỉ cần phối áo thun với quần short hoặc chân váy đơn giản, bạn đã có ngay một outfit vừa năng động vừa dễ chịu.

Chân váy chữ A

Nếu bạn muốn giữ nét nữ tính nhưng vẫn đảm bảo sự thoáng mát, chân váy chữ A là lựa chọn không thể bỏ qua. Thiết kế xòe nhẹ giúp giảm cảm giác bí bách trong những ngày nóng nực.

Chân váy chữ A đặc biệt phù hợp với nhiều dáng người vì có khả năng "hack dáng" khá tốt – phần eo được nhấn nhẹ, phần váy xòe ra giúp đôi chân trông dài và thon hơn. Bạn có thể chọn chất liệu như cotton, linen hoặc kaki mỏng để tăng độ thoáng. Khi phối cùng áo thun hoặc áo sơ mi mỏng, tổng thể trang phục sẽ trở nên hài hòa, thanh lịch mà không mất đi sự trẻ trung.

Quần short ống suông

Không thể nhắc đến mùa hè mà bỏ qua quần short. Tuy nhiên, thay vì những chiếc quần bó sát, quần short ống suông đang dần chiếm ưu thế nhờ sự thoải mái và tính thẩm mỹ cao hơn. Phom dáng rộng vừa phải giúp người mặc dễ vận động, đồng thời tạo cảm giác thoáng mát rõ rệt.

Quần short ống suông thường có độ dài ngang đùi hoặc trên gối một chút, phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau. Bạn có thể chọn các chất liệu nhẹ như linen hoặc vải đũi để tăng độ "dễ thở" cho cơ thể. Khi kết hợp cùng áo thun, áo hai dây hoặc sơ mi oversize, outfit sẽ mang đậm tinh thần mùa hè – đơn giản, năng động nhưng vẫn rất có gu.

Quần trắng ống suông

Quần trắng ống suông là item lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn muốn giữ vẻ thanh lịch. Màu trắng không chỉ giúp phản xạ ánh nắng tốt hơn mà còn tạo cảm giác mát mẻ về mặt thị giác.

Phom quần ống suông mang lại sự thoải mái khi di chuyển, không ôm sát nên hạn chế cảm giác bí bách. Đây cũng là món đồ dễ phối, bạn có thể kết hợp với áo thun, áo tank top hoặc sơ mi mỏng đều phù hợp. Đặc biệt, khi diện quần trắng, tổng thể trang phục sẽ trở nên sáng sủa và "nhẹ nhàng" hơn, rất hợp với không khí mùa hè.

Váy lụa

Nếu bạn đang tìm kiếm một item vừa mát mẻ vừa mang lại vẻ ngoài mềm mại, nữ tính thì váy lụa là lựa chọn đáng cân nhắc. Chất liệu lụa nhẹ, trơn và có độ rũ tự nhiên, giúp cơ thể cảm thấy dễ chịu ngay cả trong những ngày nắng gắt.

Váy lụa thường có thiết kế đơn giản, không quá nhiều chi tiết nhưng lại toát lên sự tinh tế. Các kiểu váy hai dây, váy slip dress hoặc váy dáng suông đều rất phù hợp để diện trong mùa hè. Bạn có thể mặc riêng để tạo vẻ ngoài quyến rũ nhẹ nhàng, hoặc khoác thêm áo sơ mi mỏng bên ngoài để tăng phần kín đáo và linh hoạt hơn.

Màu sắc của váy lụa nên thiên về các tông trung tính hoặc pastel để giữ được sự thanh thoát. Khi kết hợp cùng sandal hoặc giày bệt, tổng thể sẽ trở nên nhẹ nhàng, phù hợp cho cả đi dạo phố lẫn những buổi gặp gỡ thường ngày.

Ảnh: Instagram