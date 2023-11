5 Giám đốc sáng tạo gốc Á ghi dấu trên bản đồ thời trang thế giới

Ngành thời trang tại châu Á chứng kiến tốc độ phát triển thần kỳ trong hơn một thập niên qua. Không khó để kể tên những cá nhân kiệt xuất, những thương hiệu tạo được dấu ấn rõ rệt và những thành tựu đáng nể mà châu lục này đã đạt được.

Dưới đây là những giám đốc sáng tạo gốc Á được giới chuyên môn và giới mộ điệu ghi nhận bởi những đóng góp to lớn của họ đối với sự phát triển của làng thời trang thế giới.

Rei Kawakubo - Giám đốc sáng tạo của Commes des Garçons

Được biết đến với cương vị là giám đốc sáng tạo của Comme des Garçons, Rei Kawakubo được ngành công nghiệp thời trang tôn vinh như một biểu tượng của làng mốt hiện đại. Mặc dù vậy, Rei chưa bao giờ được đào tạo để trở thành một nhà thiết kế thời trang; thay vào đó bà học nghệ thuật và văn học tại Đại học Keio.

Có lẽ vì vậy, Kawakubo đã luôn đi theo nhịp sáng tạo của riêng mình, cả về mặt thương mại và sáng tạo, và kết quả là bà đã phát triển thương hiệu thành một doanh nghiệp với doanh thu hơn 220 triệu đô la mỗi năm. Rei Kawakubo cũng là người đồng sáng lập Dover Street Market đình đám tại New York.

Năm 2017, Met Gala chọn Commes des Garçons và Rei Kawakubo làm chủ đề cho triển lãm mang tên: "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between." Hơn 120 thiết kế từ thương hiệu Comme des Garçons đã được lựa chọn để thể hiện khái niệm đối xứng và tương phản theo cách mà Rei Kawakubo dung hòa những nền văn hóa khác nhau.

Hình ảnh bên trong triển lãm "Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between" và bộ trang phục của thương hiệu Comme des Garçons mà Rihanna diện tới Met Gala 2017

Nigo - Giám đốc sáng tạo của Kenzo

Trước khi là Giám đốc sáng tạo của Kenzo, Nigo nổi danh trong làng thời trang nói chung và cộng đồng streetwear thế giới nói riêng với thương hiệu A Bathing Ape (BAPE ) do anh sáng lập.

Năm 2003, Nigo đồng thời thành lập Billionaire Boys Club cùng với Pharrell Williams. Tháng 9/2021, Nigo được bổ nhiệm vị trí Giám đốc sáng tạo của Kenzo - đánh dấu việc anh là NTK Nhật Bản đầu tiên điều hành thương hiệu kể từ ông Kenzo Takada - nhà sáng lập của Kenzo.

Đặc biệt, giữa Takada và Nigo dường như tồn tại một sợi dây vô hình: cả hai đều lớn lên ở Nhật Bản, theo học BUNKA Fashion College (Tokyo) và có tầm nhìn toàn cầu về thời trang. Khi đến với Kenzo, Nigo đã có "sương sương" 30 năm kinh nghiệm với việc quản lý thương hiệu và đưa ra tầm nhìn quan trọng về mặt sáng tạo của nhãn hàng.

Alexander Wang - Giám đốc sáng tạo của Alexander Wang

Alexander Wang là giám đốc sáng tạo của nhãn hiệu cùng tên mà anh ra mắt vào năm 2005, ở tuổi 21. Thêm vào đó, nhà thiết kế từng đảm nhiệm vị trí giám đốc sáng tạo tại Balenciaga từ năm 2012 đến năm 2015. Sau 3 năm nắm giữ vị trí quan trọng tại Balenciaga, Alexander Wang đã giúp thương hiệu phát triển lợi nhuận tăng gấp đôi (khoảng 350 triệu euro) so với thời của người tiền nhiệm, đồng thời mở rộng quy mô bán lẻ của hãng lên đến hơn 90 cửa hàng.

Trước khi lao đao vì những cáo buộc tấn công tình dục, Alexander Wang từng được trao tặng nhiều giải thưởng thời trang cao quý, cũng như nhận được nhiều sự ghi nhận của giới chuyên môn và giới mộ điệu. Cụ thể, năm 2008, Alexander Wang nhận được giải thưởng cao nhất từ Quỹ thời trang Vogue / CFDA, số tiền 200.000 USD. Năm 2009, NTK chiến thắng hai giải thưởng cao quý: Swarovski Award for Womenswear và Swiss Textiles Award.

Sarah-Linh Trần - đồng Giám đốc sáng tạo của Lemaire

Lemaire là thương hiệu thời trang riêng của Christophe Lemaire - cựu giám đốc sáng tạo Hermès. Sarah-Linh Trần, nữ nhà thiết kế gốc Việt, hiện đang đảm nhiệm vị trí đồng Giám đốc sáng tạo và phụ trách phần hình ảnh nhận diện của thương hiệu.

Bộ đôi nhà thiết kế luôn đồng hành cùng nhau tại các show diễn của Lemaire. Khi được hỏi về tư duy thiết kế của thương hiệu, Sarah-Linh cho biết, các thiết kế của Lemaire đi theo chủ nghĩa tối giản, thanh lịch, không theo trào lưu và mang tính ứng dụng cao. Hình ảnh người phụ nữ trong những thiết kế của thương hiệu mang vẻ đẹp thanh nhã, phong cách tối giản.

Peter Do - Giám đốc sáng tạo Peter Do & Helmut Lang

Sinh ra ở Biên Hòa (Việt Nam) Peter Do học tại Fashion Institute of Technology ở Thành phố New York và là người nhận Giải thưởng LVMH Graduate vào năm 2014. Peter Do đã có một thời gian làm việc tại Céline dưới sự dẫn dắt của Phoebe Philo trước khi trở lại New York để làm việc với Derek Lam.

Peter Do đã ra mắt nhãn hiệu cùng tên của mình ở New York vào năm 2018 và nhanh chóng thu hút được sự chú ý của giới mộ điệu thời trang nhờ phong cách thiết kế sắc sảo.

Ngày 10/5, Helmut Lang đã đưa ra thông báo chính thức về việc bổ nhiệm NTK Peter Do vào vị trí giám đốc sáng tạo của thương hiệu. Theo đó, Peter Do sẽ chịu trách nhiệm cho các BST đồ nam và nữ của Helmut Lang và BST đầu tiên của nhà thiết kế đã được ra mắt tại tuần lễ thời trang New York mùa Xuân/Hè 2024. Được biết Peter Do là Giám đốc sáng tạo gốc Á đầu tiên nắm giữ vị trí quan trọng này của hãng.