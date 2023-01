5 điều nhỏ bạn có thể làm mỗi ngày để giảm cân kịp trở lại công việc

Nếu bạn cảm thấy hết sức lo lắng khi ngày đi làm trở lại đã đến gần mà bước lên bàn cân kim đồng hồ vượt quá mức "cho phép" thì đã đến lúc thực hiện một số thay đổi trong thói quen hàng ngày rồi đấy. Cả chế độ ăn kiêng và tập thể dục đều đóng vai trò chính trong việc giảm mỡ thừa nhưng bạn lại chưa biết làm cách nào.

Vậy thì hãy lắng nghe Melissa Mitri, chuyên gia dinh dưỡng, chủ sở hữu của trang Melissa Mitri Nutrition, chia sẻ về 5 điều nhỏ bạn có thể làm hàng ngày để giảm được nhiều cân. Thêm những thói quen nhỏ này vào thói quen hàng ngày để có sự khác biệt lớn trong nỗ lực giảm cân của bạn nhé.

1. Tăng lượng protein vào bữa sáng

Có rất nhiều nghiên cứu liên quan đến việc tiêu thụ protein với việc giảm cân. Ví dụ, nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng lâm sàng Hoa Kỳ cho biết chế độ ăn giàu protein hơn đã được ca ngợi là cách thành công để giải quyết bệnh béo phì.

Không cần phải nói, nếu bạn đang muốn giảm nhiều cân, một thói quen nhỏ mà bạn có thể kết hợp vào đầu ngày mới là tăng lượng protein vào bữa sáng. Chuyên gia dinh dưỡng Mitri giải thích: "Khi bạn nạp đủ protein vào buổi sáng, nó sẽ thiết lập quá trình trao đổi chất trong ngày và cũng giúp kiểm soát sự thèm ăn của bạn. Làm điều này có thể tránh được tình trạng ăn quá nhiều và thèm ăn vào cuối ngày. Nhờ đó bạn có thể hạn chế tổng lượng calo tiêu thụ một cách tự nhiên".

2. Cắt giảm lượng rượu tiêu thụ

Thật không may, chai rượu vang trắng hoặc cocktail trái cây yêu thích của bạn có thể là "kẻ thù" nếu bạn đang muốn giảm cân. Mitri nói: "Rượu chứa nhiều calo và đường rỗng, đồng thời có thể dẫn đến đầy hơi. Do vậy, đây là lựa chọn thực phẩm không lành mạnh. Cắt giảm lượng rượu càng nhiều càng tốt sẽ giúp bạn giảm cân nhanh hơn, giảm mỡ bụng và cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng hơn rất nhiều".

3. Hạn chế tiêu thụ đường

Nếu bạn muốn giảm cân nhiều, một điều khác cần lưu ý về tiêu thụ đường. Các thực phẩm như nước trái cây, soda, nước tăng lực, cà phê có đường, đồ ngọt, thanh protein, sữa chua có hương vị và các sản phẩm đóng gói khác thường chứa đầy đường. Tốt nhất bạn nên tránh những thực phẩm này.

Chuyên gia Mitri gợi ý: "Hãy đọc nhãn sản phẩm để biết lượng đường trong đó và đặt mục tiêu tiêu thụ dưới 24 gam mỗi ngày nếu bạn là phụ nữ và dưới 36 gam đối với nam giới".

4. Uống nước, đặc biệt là trước bữa ăn

Theo Hub At Work, Đại học Johns Hopkins, uống đủ nước có thể tăng tốc độ trao đổi chất của bạn. Nước hoạt động như một chất ức chế sự thèm ăn và làm cho các buổi tập luyện của bạn hiệu quả hơn. Đây là tất cả các yếu tố chính có thể hỗ trợ nỗ lực giảm cân của bạn.

Mitri giải thích: "Uống nhiều nước hơn trong ngày sẽ giúp giảm cân, đặc biệt là khi bạn uống một ly trước bữa ăn. Nước giúp cải thiện tiêu hóa, cung cấp năng lượng và kiềm chế sự thèm ăn của bạn. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người uống 250ml nước trước bữa ăn sẽ ăn ít hơn và cảm thấy no hơn".

5. Theo dõi thói quen tập thể dục và ăn kiêng

Luôn cập nhật thói quen tập thể dục và ăn kiêng ngay từ đầu giúp bạn theo dõi những gì mình đang làm và không làm. Theo Mitri, điều này có thể cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc về những gì cần thay đổi ngay lập tức để bạn có thể ngăn chặn những thói quen cản trở quá trình giảm cân của mình.

Ví dụ, có thể bạn đang vô tình ăn vặt hoặc ăn quá nhiều vào bữa tối và việc theo dõi thói quen ăn uống của bạn sẽ giúp bạn nhận ra điều này sớm hơn. Nhờ đó có thể kịp thời thay đổi để quá trình giảm cân sớm thành công.

Theo Eat This, Not That!