5 công thức diện đồ tôn dáng "đỉnh của đỉnh", nàng cao hay thấp đều nên biết

Mùa đông đến cũng là lúc những lớp áo len, áo khoác, boots và khăn choàng lên ngôi. Thế nhưng, không phải cứ mặc ấm là phải đánh đổi vẻ ngoài gọn gàng, thanh thoát. Với một vài công thức phối đồ đơn giản, bạn hoàn toàn có thể vừa giữ ấm vừa khoe khéo dáng người của mình. Dưới đây là 5 công thức diện đồ mùa đông tôn dáng, giúp bạn tự tin xuống phố trong mọi hoàn cảnh.

Áo dài tay và chân váy ngắn

Áo dài tay là món đồ không thể thiếu trong tủ đồ mùa lạnh, nhưng nếu chỉ mặc cùng quần dài có thể khiến tổng thể hơi "kín cổng cao tường". Lúc này, chân váy ngắn là lựa chọn lý tưởng để cân bằng lại tỷ lệ cơ thể. Sự kết hợp giữa áo dài tay ôm nhẹ và chân váy chữ A hoặc chân váy xếp ly sẽ giúp đôi chân trông dài hơn, vóc dáng thanh mảnh hơn.

Bạn có thể chọn áo len mỏng, áo thun dài tay hoặc áo cổ lọ, phối cùng chân váy da hoặc dạ. Để giữ ấm, đừng quên thêm một đôi boots cổ cao hoặc tất da chân tông màu trung tính. Bộ đôi này vừa mang lại vẻ nữ tính, vừa giúp bạn trở nên trẻ trung, năng động mà không lo "lạc điệu" với mùa lạnh.

Áo dài tay và quần ống vẩy

Nếu bạn thuộc team yêu thích sự thanh lịch và tinh tế, combo áo dài tay và quần ống vẩy chắc chắn là gợi ý không thể bỏ qua. Quần ống vẩy có khả năng "hack dáng" cực tốt nhờ phần ống quần hơi loe nhẹ, giúp đôi chân trông dài và thon hơn.

Hãy thử phối áo dài tay dáng ôm với quần ống vẩy cạp cao, sơ vin gọn gàng. Sự kết hợp này giúp nhấn rõ phần eo và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối. Với các nàng công sở, chỉ cần khoác thêm blazer hoặc trench coat dài là có ngay outfit vừa ấm vừa sang. Còn nếu đi dạo phố, bạn có thể thay blazer bằng áo khoác da hoặc áo bomber để tạo cảm giác năng động và hiện đại hơn.

Áo nhấn eo và quần dài hoặc chân váy

Một trong những cách đơn giản nhất để tôn dáng chính là chọn áo có chi tiết nhấn eo. Dù là áo len, áo sơ mi hay áo nỉ, chỉ cần có đường chiết eo hoặc dây buộc nhẹ là bạn đã có thể khoe khéo vòng eo của mình mà không cần cố gắng quá nhiều.

Áo nhấn eo phối cùng quần âu cạp cao hoặc chân váy midi là lựa chọn hoàn hảo cho những cô nàng yêu thích phong cách nhẹ nhàng, tinh tế. Với outfit này, bạn có thể thử các gam màu trung tính như be, nâu, trắng ngà để tạo vẻ thanh lịch, hoặc thêm chút điểm nhấn với phụ kiện như thắt lưng nhỏ, túi xách mini, khuyên tai bạc. Cách phối này không chỉ phù hợp đi làm, đi chơi mà còn cực kỳ "ăn hình" trong những bức ảnh check-in mùa đông.

Áo ôm sát và quần cạp cao

Áo ôm sát cơ thể luôn là vũ khí lợi hại giúp tôn lên đường cong của phái đẹp, đặc biệt khi kết hợp với quần cạp cao. Bộ đôi này tạo nên tỷ lệ 1:2 "chuẩn chỉnh" – phần thân trên gọn gàng, phần chân dài miên man.

Để tránh cảm giác quá "bó", bạn có thể chọn áo len mỏng ôm nhẹ hoặc áo thun co giãn, kết hợp với quần jean, quần suông hoặc quần ống rộng cạp cao. Khi trời lạnh hơn, chỉ cần khoác thêm áo khoác dáng dài hoặc cardigan len dày là vẫn giữ được sự cân đối mà không bị "nuốt dáng". Outfit này đặc biệt phù hợp với những buổi dạo phố, cà phê hay hẹn hò cuối tuần, vừa đơn giản lại cực kỳ tôn người.

Váy màu trầm

Không thể thiếu trong mùa đông chính là những chiếc váy màu trầm như nâu, xám, đen, xanh navy hoặc đỏ rượu vang. Các tông màu này không chỉ mang đến cảm giác ấm áp, sang trọng mà còn có khả năng "thu gọn" cơ thể cực tốt.

Một chiếc váy len ôm hoặc váy dạ suông nhẹ, phối cùng boots cao cổ và áo khoác dáng dài sẽ giúp bạn trông vừa thanh lịch vừa cuốn hút. Nếu muốn trẻ trung hơn, bạn có thể chọn váy có chi tiết nhấn eo, cổ vuông hoặc tay phồng nhẹ. Điểm cộng lớn của váy màu trầm là rất dễ phối phụ kiện – chỉ cần thêm một chiếc túi xách sáng màu hay đôi khuyên tai ánh kim là đã đủ để tạo điểm nhấn.

Ảnh: Sưu tầm