5 con giáp sinh giờ này hậu vận phát tài

Có người may mắn chạm đỉnh sớm, có người phải đi đường vòng thật lâu mới tới đích nhưng chính những người “lên chậm” lại thường giữ được thành quả lâu dài. Giống như trong tử vi Á Đông, có những con giáp sinh vào đúng “giờ vàng”, cuộc đời họ được xem là khổ trước, sướng sau: càng trưởng thành, càng phát tài, càng an nhàn.

Tử vi có thể chỉ là niềm tin, nhưng đôi khi, nó cũng phản ánh một quy luật quen thuộc trong đời sống: Ai càng kiên nhẫn, càng đi qua thử thách, thì càng biết cách làm giàu bền vững. Trong văn hoá Á Đông, “giờ sinh” được xem như khoảnh khắc ghi dấu khí vận riêng của mỗi người .

Cùng một con giáp, nhưng nếu sinh khác thời khắc, năng lượng vũ trụ mà họ nhận được cũng khác, dẫn đến hành trình cuộc đời chẳng ai giống ai. 5 con giáp dưới đây được xem là “mang mệnh tàng phú khí”, nghĩa là trong họ có sẵn hạt giống của sự thịnh vượng. Họ có thể phải chật vật lúc trẻ, nhưng càng lớn, vận thế càng sáng, càng bền.

Tuổi Tý sinh vào giờ Tý (23h - 1h): Vượt qua đêm dài, sáng giàu sang

Người tuổi Tý vốn thông minh, lanh lợi nhưng hay hành động theo cảm xúc nên dễ bỏ lỡ cơ hội. Tuy nhiên, những ai sinh vào giờ Tý, thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm , lại được xem là có “thủy vượng sinh tài”.

Giờ Tý tượng trưng cho sự khởi đầu, nên họ thường phải trải qua “đêm dài” thử thách trước khi thấy ánh sáng. Càng về trung niên, kinh nghiệm và sự bền bỉ trở thành tài sản lớn , giúp họ lội ngược dòng ngoạn mục.

Tuổi Dần sinh vào giờ Dần (3h - 5h): Càng vấp càng vươn

Tuổi Dần mạnh mẽ, quyết liệt, đôi khi hơi bốc đồng nên thời trẻ thường gặp thất bại. Nhưng người sinh đúng giờ Dần, khi trời vừa hửng sáng , lại mang trong mình năng lượng tái sinh mạnh mẽ. Họ càng bị thử thách càng kiên cường, biết cách biến khó khăn thành bàn đạp.

Bước sang tuổi 35, quý nhân xuất hiện, tài vận mở rộng , công việc và sự nghiệp đều dần “vào guồng”. Người tuổi Dần sinh giờ này đúng nghĩa “càng bị đánh gục, càng trỗi dậy mạnh hơn”.

Tuổi Tỵ sinh vào giờ Tỵ (9h - 11h): Chậm mà chắc, trung niên bứt phá

Tuổi Tỵ thông minh, có tầm nhìn xa nhưng thời trẻ hay do dự. Giờ Tỵ là lúc dương khí vượng nhất trong ngày , biểu trưng cho trí tuệ và sức bật. Những người sinh vào giờ này thường khởi đầu chậm, nhưng bền và có hậu .

Sau tuổi 35, khi đã tích đủ kinh nghiệm, họ sẽ “phất” nhanh chóng, đặc biệt trong lĩnh vực đầu tư, tài chính hoặc kinh doanh. Nếu biết giữ kiên định và không ngại thay đổi, họ dễ đạt được tự do tài chính ở độ tuổi mà người khác còn đang lo toan.

Tuổi Ngọ sinh vào giờ Ngọ (11h - 13h): Càng thất bại càng thăng hoa

Người tuổi Ngọ thường sôi nổi, ưa thử thách và dám mạo hiểm. Sinh vào giờ Ngọ, thời điểm mặt trời rực rỡ nhất , họ mang năng lượng hỏa mạnh mẽ, đầy đam mê và khát vọng.

Chính sự liều lĩnh khiến họ dễ “ngã sớm”, nhưng cũng giúp họ trưởng thành sớm. Khi đã học được cách tiết chế, họ thường bật lên mạnh mẽ sau tuổi 40 , trở thành người tự chủ tài chính, tận hưởng cuộc sống sung túc. Tuổi Ngọ sinh giờ Ngọ là điển hình của câu “ngã để lớn, thua để thắng”.

Tuổi Thìn sinh vào giờ Thìn (7h - 9h): Giàu bền nhờ tầm nhìn và tiết chế

Tuổi Thìn có tố chất lãnh đạo, thích mạo hiểm, nhưng nếu sinh đúng giờ Thìn, thời khắc “rồng bay lên trời” , vận khí của họ đặc biệt vượng. Thời trẻ, họ thường gặp cơ hội lớn nhưng cũng dễ “cháy sáng quá sớm”. Khi học được cách tiết kiệm khôn ngoan và đầu tư chiến lược , họ sẽ tích được “tài bền”, giàu mà vẫn an ổn.

Từ tuổi 40 trở đi, tuổi Thìn sinh giờ Thìn thường đạt được sự cân bằng hiếm có: vừa có tiền, vừa có tiếng, vừa có bình yên nội tâm.

Dù tin hay không tin vào tử vi, điều đáng học từ 5 con giáp này là tinh thần “khổ trước sướng sau”, dám chịu khó, biết chờ thời, và không bỏ cuộc khi khó khăn. Giống như cách họ bước qua những năm tháng chật vật để đạt đến bình an, mỗi người đều có thể “giàu”, nếu biết đầu tư đúng lúc, kiên trì đủ lâu và giữ lòng nhẹ nhàng với cuộc sống.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo. chiêm nghiệm

Nguồn: TVBS