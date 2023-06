5 cách tiết kiệm điện khi dùng điều hòa của người Nhật giúp hóa đơn điện giảm đáng kể

Vào mùa hè, điều hòa không khí chính là thiết bị hoạt động với tần suất cao nhất. Điều này khiến không ít các gia đình lo ngại đến vấn đề chi phí tiền điện cuối tháng. Để tiết kiệm cũng gia giảm bớt một phần hóa đơn tiền điện hàng tháng, bạn có thể tham khảo ngay 5 mẹo sử dụng điều hòa vừa hiệu quả mà vẫn đảm bảo mang đến không gian thoải mái cho gia đình trong mùa hè nắng nóng.

1. Sử dụng chế độ quạt gió tự động

Nhiều người dùng thường có thói quen điều chỉnh quạt gió theo một hướng nhất định để hơi lạnh tỏa ra nhiều. Tuy nhiên, cách làm này không chỉ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người mà còn làm lãng phí điện sử dụng. Với các gia đình người Nhật, họ sẽ điều chỉnh quạt gió ở chế độ tự động. Khi đó, quạt gió sẽ tự động thổi lên xuống giúp khí mát lan tỏa khắp phòng vì như vậy công suất thổi tự động của quạt nhỏ hơn các chế độ khác.

2. Điều chỉnh nhiệt độ phù hợp

Ở Nhật, nhiệt độ thích hợp nhất khi sử dụng điều hòa là từ 27 - 28 độ C. Nhiều người khẳng định chỉ cần tăng 1 độ C thì lượng điện tiêu thụ sẽ giảm 10%. Đối với Việt Nam, do vị trí địa lý khác nhau nên nhiệt độ khuyến nghị là 26 - 27 độ C.

3. Chọn chế độ làm lạnh phù hợp

Hầu hết các dòng điều hòa của Nhật Bản đều có chế độ làm lạnh và chế độ làm sạch không khí. Một số thiết bị hiện đại ở chế độ làm sạch không khí được chia thành 2 chế độ nhỏ là hút ẩm và hút ẩm nhẹ. Theo đánh giá, chế độ tiêu tốn nhiều điện nhất lần lượt là làm ấm hút ẩm, sau đó làm lạnh và hút ẩm nhẹ. Vì vậy, bạn nên chọn chế độ hút ẩm nhẹ để tiết kiệm năng lượng. Nếu gia đình bạn đang sử dụng điều hòa nội địa Nhật, thì hãy thử áp dụng cách này xem sao nhé.

4. Dùng tấm bạc cách nhiệt để bọc dàn nóng

Người Nhật thường sử dụng những tấm bạc cách nhiệt để bọc dàn nóng của điều hòa giúp tránh ánh nắng chiếu trực tiếp. Điều này được cho là sẽ giảm rủi ro dàn nóng ngừng hoạt động do nhiệt độ ngoài trời quá cao, máy hoạt động quá tải và tất nhiên là sẽ tiết kiệm điện. Ngoài ra nếu có điều kiện bạn có thể làm khung gỗ chống nóng hoặc các vật liệu cách nhiệt cho dàn nóng điều hòa của mình.

5. Thường xuyên vệ sinh lọc gió

Theo khuyến cáo của người Nhật, nên vệ sinh màng lọc gió 1-2 lần/tuần để đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định, giảm gánh nặng công suất và từ đó tiết kiệm điện năng sử dụng hơn. Việc lười vệ sinh lọc gió của điều hòa là một trong những tác nhân khiến hóa đơn tiền điện hàng tháng của bạn tăng chóng mặt, bởi khi điều hòa bị tắc nghẽn sẽ che mất luồng gió lạnh của điều hòa, tốn nhiều thời gian hơn để làm mát căn phòng.

Theo Tips Make