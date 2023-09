5 cách tăng cường hiệu quả chống lão hóa, giúp duy trì làn da trẻ lâu hơn

Quy trình chăm sóc da với những bước cơ bản như làm sạch, thoa kem dưỡng ẩm và kem chống nắng sẽ giúp cải thiện, bảo vệ làn da, đồng thời chống lão hóa. Thế nhưng, bạn hoàn toàn có thể tăng hiệu quả trẻ hóa làn da, bằng cách mở rộng thêm quy trình skincare với những sản phẩm tốt. Dưới đây là 5 bí kíp giúp tăng cường công dụng chống lão hóa, nàng nào cũng nên tham khảo để duy trì làn da trẻ lâu.

Tẩy da chết

Khi tuổi tác cao hơn, quá trình tự tái tạo của làn da sẽ chậm lại. Như vậy, các tế bào chết không được thay thế kịp thời bởi những tế bào mới, dẫn đến tình trạng da xỉn màu và sần sùi. Bước tẩy tế bào chết chính là cách tuyệt vời để giải quyết tình trạng da thô ráp, thiếu sức sống.

Bên cạnh đó, khi tế bào chết được loại bỏ, làn da sẽ dễ dàng hấp thu dưỡng chất từ các sản phẩm chăm sóc da. Từ đó, hiệu quả chống lão hóa sẽ tăng thêm. Các nàng hãy ưu tiên tẩy da chết hóa học, sản phẩm này giúp làn da thêm mịn màng, tươi sáng và dịu nhẹ hơn so với tẩy tế bào chết vật lý.

Dùng serum vitamin C trước kem chống nắng

"Vitamin C là chất chống oxy hóa đầy hiệu lực. Đây cũng chính là chìa khóa cho quy trình làm sáng da, bởi vitamin C có thể ngăn ngừa sự sản sinh sắc tố da, và chống kích ứng" , theo bác sĩ Joshua Zeichner tại New York.

Nhờ khả năng chống oxy hóa, vitamin C được coi là thành phần lý tưởng trong serum bôi ban ngày. Serum chứa vitamin C sẽ giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi những tác nhân gây hại từ phía môi trường. Bác sĩ Joshua Zeichner giải thích rằng: "Vitamin C có thể trung hòa các gốc tự do - những phân tử được tìm thấy trong một số yếu tố ngoại cảnh như ô nhiễm không khí, ánh nắng mặt trời" . Nhờ khả năng vô hiệu hóa các gốc tự do, serum vitamin C còn góp phần xóa mờ và ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn.

Bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng, trước khi bôi kem chống nắng. Như vậy, làn da sẽ được bảo vệ hiệu quả hơn khỏi nguy cơ lão hóa sớm.

Thoa lại kem chống nắng

Ánh nắng là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến da lão hóa nhanh. Do đó, việc bôi kem chống nắng mỗi sáng là bước không thể thiếu. Tuy nhiên, chỉ thoa kem chống nắng một lần thôi chưa đủ để làn da được bảo vệ suốt cả ngày. Bác sĩ nổi tiếng Sam Bunting tại London, Anh cho biết: "Không một loại kem chống nắng nào có thể cung cấp sự bảo vệ đáng tin cậy sau 2 tiếng đồng hồ. Do đó, bạn cần thoa lại thường xuyên trong suốt ngày dài" .

Việc bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 tiếng đồng hồ là bí kíp chống lão hóa của bác sĩ da liễu. Thậm chí, bác sĩ Joshua Zeichner tại New York còn cẩn thận đặt báo thức, để không quên nhiệm vụ thoa lại kem chống nắng.

Dùng retinol

Một trong những cách hiệu quả để chống lão hóa chính là thêm sản phẩm chứa retinol vào quy trình. Bác sĩ Heidi Waldorf tại New York cho biết: "Retinol sẽ làm mờ đốm nâu và nếp nhăn sẵn có, đồng thời ngăn ngừa chúng xuất hiện trở lại trong tương lai" .

Bác sĩ Angela J. Lamb tại New York chia sẻ thêm về tác dụng của retinol rằng: "Thành phần này có thể kích thích da tái tạo, tăng sinh collagen, từ đó giúp làn da thêm tươi trẻ" . Bởi vậy, ngoài những bước chăm sóc da cơ bản như làm sạch hai lần, bôi kem dưỡng ẩm, thoa kem chống nắng, bạn nên dùng thêm sản phẩm chứa retinol để làn da được trẻ hóa tốt hơn.

Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ

Việc duy trì hàng rào bảo vệ da khỏe mạnh là cần thiết nếu bạn muốn chống lão hóa hiệu quả. Bởi lẽ, bác sĩ Joshua Zeichner cho biết rằng: "Khi hàng rào tự nhiên khỏe mạnh, làn da sẽ duy trì được độ ẩm và khả năng chống oxy hóa, đồng thời miễn dịch tốt hơn trước các tác nhân từ môi trường" .

Để bảo vệ hàng rào tự nhiên của làn da thì một trong những cách đơn giản là dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ. Sản phẩm này làm sạch tốt, nhưng không làm tổn thương hàng rào tự nhiên, hay khiến da khô hơn.

Nguồn: Vogue, Allure

Ảnh: Sưu tầm