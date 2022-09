5 bước chống lão hóa nàng 30+ không thể bỏ qua

Quy trình chăm sóc da đồ sộ cả chục bước có nhiều điểm tốt, nhưng không phải ai cũng đủ thời gian, công sức để theo đuổi. Chưa kể, nếu lựa chọn đồ skincare và thực hiện không khéo, quy trình quá nhiều bước có thể gây kích ứng, hoặc khiến da bị bít tắc, lên mụn. Do đó, xu hướng skincare hiện đại là chăm sóc da tối giản, với số lượng sản phẩm hợp lý mà chất lượng. Vậy làm thế nào để xây dựng một quy trình chăm da rút gọn nhưng mang đến lợi ích tối đa cho làn da? Câu trả lời là dù giảm thiểu số sản phẩm skincare đến mấy, chị em cũng không thể bỏ qua 5 bước sau. Đặc biệt là đối với nàng 30+, các bước skincare sau đây lại càng quan trọng.

Làm sạch

Không một quy trình skincare nào được hoàn thiện, nếu thiếu đi bước làm sạch. Tuy nhiên, chỉ dùng sữa rửa mặt thôi chưa đủ, chị em sẽ cần tẩy trang mỗi tối để loại bỏ các tàn dư nền dầu, như là cặn kem chống nắng, lớp makeup… Tiếp đó, chị em dùng sữa rửa mặt để loại bỏ những cặn bẩn mà sản phẩm tẩy trang chưa xử lý hết, và làn da sẽ thoáng sạch đến từng lỗ chân lông.

Lưu ý rằng, việc chọn sản phẩm tẩy trang và sữa rửa mặt là rất quan trọng. Chị em hãy ưu tiên sản phẩm dịu nhẹ, làm sạch tốt nhưng vẫn để lại làn da ẩm mềm, dễ chịu. Như vậy, làn da sẽ không bị bào mòn, mất đi độ ẩm tự nhiên. Nếu thực hiện đúng bước làm sạch, làn da sẽ ngày càng khỏe mạnh, mịn màng.

Thoa kem dưỡng ẩm

Làn da phải đủ ẩm thì mới khỏe mạnh và không lo lão hóa. Do vậy, kem dưỡng ẩm chính là món skincare không thể thiếu trong quy trình. Bằng việc thoa kem dưỡng hai lần mỗi ngày, và buổi sáng - tối, chị em sẽ giúp làn da luôn ngậm nước, căng tràn sức sống, đồng thời hạn chế sự hình thành của nếp nhăn. Hãy chọn loại kem dưỡng chứa hyaluronic acid hoặc glycerin, có công thức không gây bít tắc lỗ chân lông để da luôn căng mọng, và tránh được mụn nhé! Đối với nàng da dầu, hãy ưu tiên kem dưỡng dạng gel mỏng nhẹ, thấm nhanh để không lo da bức bí, bóng nhờn.

Tẩy da chết

Qua tuổi 30, tốc độ tự tái tạo làn da sẽ chậm lại, đòi hỏi chị em phải dùng sản phẩm hỗ trợ. Món skincare ấy là tẩy da chết hóa học. Sản phẩm này sẽ giúp loại bỏ tế bào già cỗi, để lại cho bạn làn da tươi mới, mịn màng. Tẩy tế bào chết hóa học còn hỗ trợ loại bỏ mụn đầu đen, se nhỏ lỗ chân lông về phần nhìn để chị em có làn da không khuyết điểm. Sản phẩm tẩy tế bào chết hóa học còn có một điểm đáng "đồng tiền bát gạo" nữa, đó là khả năng kích thích sản sinh collagen.

Bôi serum vitamin C

Chất chống oxy hóa là thành phần rất quan trọng trong quy trình skincare của nàng 30. Thành phần này sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi các gốc tự do - nguyên nhân gây lão hóa bên cạnh ánh nắng mặt trời. Để thêm chất chống oxy hóa vào quy trình, cách đơn giản nhất là dùng serum vitamin C. Sản phẩm này sẽ cùng với kem chống nắng, bảo vệ làn da nghiêm ngặt hơn khỏi các tác nhân gây lão hóa sớm. Serum vitamin C còn có thêm công dụng làm sáng da, xóa mờ đốm thâm, là phẳng nếp nhăn và tăng sinh collagen. Chị em 30 không thêm sản phẩm này vào quy trình thì sẽ bỏ phí cơ hội "đổi đời" cho làn da.

Thoa kem chống nắng

Quy trình skincare của chị em sẽ trở nên vô nghĩa nếu thiếu đi kem chống nắng. Sản phẩm này sẽ bảo vệ làn da của chị em khỏi tia UV - kẻ thù số một gây lão hóa sớm. Thoa kem chống nắng là nhiệm vụ cần thực hiện mỗi ngày, bất kể thời tiết ra sao. Ngoài ra, chị em còn cần bôi lại kem chống nắng sau mỗi 2 giờ đồng hồ để da được bảo vệ suốt cả ngày. Hãy sắm cho mình lọ kem chống nắng quang phổ rộng (broad-spectrum) giúp ngăn chặn cả tia UVA lẫn UVB, và có chỉ số tối thiểu SPF 30 để bảo vệ da đúng chuẩn nhé!

