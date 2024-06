5 bộ phận trên cơ thể nữ giới càng lớn chứng tỏ càng sống lâu, già chậm

Sinh, lão, bệnh, tử là quá trình không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, tốc độ lão hóa và tuổi thọ ở mỗi người không ai giống ai. Điều này ngoài phụ thuộc vào gen, giới tính, thói quen sinh hoạt, môi trường sống thì cũng có thể liên quan tới một số yếu tố sinh lý của cơ thể. Trong đó, những nữ giới sống lâu, già chậm thường có 5 bộ phận này lớn:

1. Tai

Nhiều người thường hay nói rằng, muốn biết một người có sống thọ hay không, hãy nhìn vào tai của họ. Đây không phải là điều nhảm nhí mà có những cơ sở nhất định.

Người có dái tai lớn thường được cho là già chậm nhờ khí huyết lưu thông tốt, thận khỏe (Ảnh minh họa)

Trong y học cổ truyền, tai được cho là phản ánh tình trạng của nhiều cơ quan nội tạng, nhất là thận. Dái tai lớn cho thấy thận khí sung mãn, chức năng thận tốt, hầu như không mấy khi sinh bệnh, có thể sống thọ. Đồng thời, tai cũng là nơi tập trung nhiều huyệt đạo quan trọng. Nếu tai to và không có điểm bất thường, hồng hào có nghĩa là khí huyết lưu thông tốt và người đó sẽ trẻ lâu hơn.

2. Mông to

Không xét tới tiêu chuẩn về cái đẹp khác biệt ở mỗi thời đại, phụ nữ mông to từ xưa đã được cho là khỏe mạnh, trẻ lâu.

Vòng 3 lớn tương đương lượng tích lũy axit béo tốt Omega-3 cao hơn, giúp cải thiện chức năng và phát triển não bộ. Nghiên cứu năm 2010 của Đại học Oxford (Anh) kết luận rằng phụ nữ với vòng ba đầy đặn thường có những đứa con khỏe mạnh hơn vì tích lũy hàm lượng chất béo Omega-3 cao.

Mông to là dấu hiệu chứng tỏ hàm lượng cholesterol tốt trong cơ thể cao, có tác dụng ngăn ngừa các bệnh về tim mạch và mạch máu não. Phần mỡ dưới mông nhiều còn có thể thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Bên cạnh đó, mông càng lớn đồng nghĩa với việc khung xương chậu lớn và chắc khỏe, việc sinh nở cũng sẽ diễn ra suôn sẻ hơn.

3. Mũi to

Nhiều người mặc cảm mũi to vì nghĩ rằng bộ phận này sẽ làm giảm tính hài hòa trên khuôn mặt mình. Nhưng y học cổ truyền cho rằng mũi to, nhất là ở nữ giới thường liên quan tới việc sống lâu, trẻ lâu hơn. Nhất là phần cánh mũi.

Cánh mũi to tuy không được ưa chuộng về mặt thẩm mỹ nhưng lại là dấu hiệu khỏe mạnh, sống lâu (Ảnh minh họa)

Cánh mũi to không chỉ liên quan tới khả năng hô hấp mà còn được xem là “phúc tướng” của người nhiều tài lộc, mạnh khỏe. Nó giúp công việc hít thở diễn ra hiệu quả hơn, lượng oxy trong máu được tăng lên sẽ giúp trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời một chiếc mũi lớn sẽ đóng vai trò như một “máy lọc” vi khuẩn và virus có trong không khí, từ đó giúp phụ nữ ngừa được nhiều bệnh nguy hiểm, đặc biệt là các bệnh về đường hô hấp.

4. Đùi to

Đùi to cũng là một đặc điểm lão hóa chậm, sống thọ ở nữ giới mà ít người biết. Các nhà khoa học người Đan Mạch đã thực hiện một cuộc nghiên cứu đánh giá dựa trên 2.816 đàn ông và phụ nữ với độ tuổi từ 35 - 65 tuổi.

Những người tham gia cuộc nghiên cứu sẽ được kiểm tra toàn diện cơ thể bao gồm đo chiều cao, cân nặng, số đo vòng đùi, eo, hông và cuối cùng là tỷ lệ phần trăm mỡ trên cơ thể. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người có đùi to có tỷ lệ mắc bệnh tim và tử vong sớm thấp hơn so với những người bình thường khác. Đùi to cũng giúp chống đỡ cơ thể tốt hơn, đi lại thoải mái hơn và giảm tích tụ mỡ nội tạng khi mỡ tập trung vào phần dưới cơ thể.

5. Dung tích phổi lớn

Dung tích phổi là thể khí (O2) trong phổi khi hít vào hết sức. Với những người có phổi khỏe mạnh và dung tích phổi lớn thì việc hít thở trở nên dễ dàng hơn, tuổi thọ cũng có thể dài hơn.

Bạn có thể tự kiểm tra dung tích thổi thông qua hơi thở khi thổi nến (Ảnh minh họa)

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng kích thước của dung tích phổi liên quan mật thiết đến khả năng trao đổi khí của phổi. Nói một cách đơn giản, tất cả các cơ quan, mô và tế bào của cơ thể đều cần oxy để thực hiện tốt công việc của mình. Nếu dung tích phổi của bạn nữ lớn thì tuổi thọ cao hơn và cũng trẻ lâu hơn.

Về cách kiểm tra dung tích phổi, ngoài dùng máy móc chuyên dụng thì bạn có thể tự kiểm tra qua hơi thở. Ví dụ như đặt nến hoặc đèn dầu đang thắp sáng ngang tầm thổi của miệng và cách khoảng 20 cm. Hít sâu hết sức và thổi nến. Bài kiểm tra này đánh giá chức năng phổi qua thể tích thở ra tối đa trong giây đầu tiên. Nếu có thể thổi tắt ngọn lửa chỉ bằng một lần thổi mạnh đồng nghĩa sức khỏe phổi và hô hấp tạm ổn.

