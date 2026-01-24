5 bài tập ở nhà có thể thu gọn bắp tay, giảm mỡ bèo nhèo nếu bạn duy trì đều đặn

"Bắp tay to", "bắp tay rung lắc" từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều cô gái, đặc biệt mỗi khi diện áo hai dây, váy quây hay đồ sát nách. Không ít người dù dáng người mảnh mai vẫn mất điểm chỉ vì phần cánh tay kém săn chắc. Thế nhưng, để có được đôi tay thon dài, gọn gàng như Lisa (BLACKPINK), bạn không nhất thiết phải tập luyện cường độ cao hay đến phòng gym mỗi ngày.

Nhiều cô gái Hàn đã áp dụng chuỗi bài tập tay đơn giản, không cần dụng cụ , có thể thực hiện ngay khi ngồi, giúp cải thiện rõ rệt tình trạng mỡ thừa vùng bắp tay nếu kiên trì duy trì mỗi ngày.

Nguồn: Instagram.

Vì sao bắp tay dễ tích mỡ?

Bắp tay là khu vực ít được vận động trong sinh hoạt thường ngày, đồng thời rất dễ tích tụ mỡ và nước dư thừa. Khi cơ tay yếu, vùng da phía sau cánh tay sẽ dễ chảy xệ, tạo cảm giác "to và mềm" dù cân nặng không tăng nhiều. Chính vì vậy, thay vì chỉ tập trung giảm cân toàn thân, việc tác động trực tiếp vào nhóm cơ tay sẽ giúp phần này gọn gàng và săn chắc nhanh hơn.

5 bài tập đơn giản nhưng hiệu quả

Chuỗi động tác này được yêu thích bởi ai cũng có thể tập , kể cả người ít vận động hay không có nhiều thời gian.

Động tác 1: Nâng – hạ tay nhịp nhàng

Ngồi thẳng lưng, hai tay buông tự nhiên. Từ từ nâng hai tay lên ngang vai rồi hạ xuống theo nhịp đều. Động tác này giúp kích hoạt cơ bắp tay trước, đồng thời làm nóng vùng vai. Thực hiện khoảng 20 lần để cảm nhận cơ tay bắt đầu săn lại.

Nguồn: Xiaohongsu.

Động tác 2: Vung tay biên độ từ nhỏ đến lớn

Duỗi thẳng hai tay về phía trước, bắt đầu vung tay lên xuống với biên độ nhỏ, sau đó tăng dần. Chuyển động liên tục giúp thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ đốt mỡ ở vùng cánh tay, đồng thời tạo cảm giác tay nhẹ và linh hoạt hơn.

Nguồn: Xiaohongsu.

Động tác 3: Xoay tròn cánh tay

Giữ hai tay duỗi thẳng, xoay tay theo vòng tròn – mỗi chiều khoảng 20 lần. Đây là động tác "nhỏ mà có võ", tác động đồng thời lên vai, bắp tay và lưng trên, giúp đường nét cánh tay trở nên mềm mại và thon gọn hơn.

Nguồn: Xiaohongsu.

Động tác 4: Chéo tay trước ngực rồi mở rộng

Đưa hai tay chéo trước ngực như chữ X, sau đó mở rộng sang hai bên. Động tác này tập trung vào phần mỡ phía trong cánh tay – khu vực dễ lộ khuyết điểm nhất khi mặc đồ sát nách. Thực hiện đều đặn sẽ giúp bắp tay gọn lại rõ rệt.

Nguồn: Xiaohongsu.

Động tác 5: Kéo tay ra sau, siết bả vai

Đưa tay ra phía sau, nhẹ nhàng siết bả vai rồi thả lỏng. Không chỉ giúp tay gọn hơn, động tác này còn cải thiện tư thế, giúp phần vai – lưng trông thẳng và thanh thoát, từ đó tạo hiệu ứng "cánh tay thiên nga" như Lisa.

Nguồn: Xiaohongsu.

Tại sao những động tác này hiệu quả?

- Tăng nhịp tim nhẹ nhàng: Các chuyển động liên tục giúp tăng tuần hoàn, hỗ trợ đốt cháy mỡ vùng cánh tay – nơi mỡ thường tích tụ ở nữ giới.

- Tăng cơ ổn định: Tập trung vào cả bắp tay, vai và lưng trên giúp tay không chỉ trông nhỏ hơn mà còn săn chắc hơn khi vận động.

- Không cần dụng cụ: Bạn có thể tập ở bất cứ đâu – trên ghế, sofa hoặc thảm yoga – phù hợp với lối sống bận rộn

Nếu thực hiện trọn bộ bài tập 2–3 vòng mỗi ngày (mỗi động tác 20 lần) , kết hợp uống đủ nước và hạn chế đồ mặn, nhiều người nhận thấy bắp tay gọn hơn sau khoảng 2–4 tuần . Quan trọng nhất là duy trì đều đặn, bởi bắp tay không phải vùng giảm mỡ nhanh trong vài ngày.