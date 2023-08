48 giờ trước D-Day: Toàn cảnh sơ đồ và hệ thống thủy lực cực khủng của Tiger Crystal Rave 2.0 tại TP.HCM

Ngay sau khi được công bố, Tiger Crystal Rave 2.0 nhanh chóng trở thành từ khoá được hàng nghìn raver đưa lên "top trending" bởi độ "chịu chơi" hàng khủng. Để mang lại trải nghiệm rave té nước tầm cỡ quốc tế cho vô số raver, đêm diễn mang đến trải nghiệm công nghệ nước 4in1 chưa từng có tiền lệ tại các sự kiện âm nhạc ở Việt Nam. Tham gia màn kết sân của đại tiệc té nước Tiger Crystal Rave 2.0 tại TP.HCM, đảm bảo khán giả "không ướt không về" bởi thiết bị thuỷ lực cực mạnh, kết hợp 4 hệ thống bao gồm: Hệ thống Vario: Water - Lighting System; Hệ thủy lực: Water - Lighting interacts with music; Hệ nước 360: Increase coverage of water effect; Súng nước đại bác: The biggest water battle.

Hệ thống thuỷ lực với công suất cực khủng được ví như thuỷ thần công tại các lễ hội Water Bomb đình đám trên thế giới

“Ướt mưa” từ khu vực sân khấu

Ướt xuyên đến raver phía dưới, câu nói “xung quanh toàn là nước êi” chưa bao giờ đúng đến thế

Tiger Crystal Rave 2.0 có sự tham gia của bộ đội DJ quốc tế Marnik - được ví như những “ông hoàng EDM” từng làm mưa làm gió từ Ultra Music Festival đến Tomorrowland, hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc chân thực nhất. Chưa dừng lại ở đó, những cái tên đình đám của showbiz Việt cũng sẽ có mặt để thăng hạng rave, người chơi hệ EDM sẽ có được những giây phút "bùng đam mê" không thể nào quên.

Dàn line-up đỉnh cao hứa hẹn mang đến trải nghiệm âm nhạc chân thực nhất

Với 3 khu vực VIP, VVIP và Rave Zone, tất cả đều hoàn toàn miễn phí, được thiết kế đảm bảo mọi khán giả tham gia đều thoải mái tận hưởng không gian âm nhạc sảng khoái, chìm đắm trong làn nước mát, chắc chắn ướt “360 độ”. Tiger Crystal đã đầu tư "tất tay" cho những đêm diễn hoành tráng nhất hè 2023, và còn chơi lớn hơn nữa cùng Tiger Crystal 2.0 tại TP.HCM.

Tiger Crystal nhận giải “ông hoàng chiều chuộng raver” khi lo từ a đến z, vẽ hẳn sơ đồ để không raver nào lạc lối trên hành trình tìm đến bộ môn quẩy té nước, bật sảng khoái, bùng đam mê

Càng đến ngày diễn ra sự kiện, công tác chuẩn bị càng khẩn trương, gấp rút. Ngay lúc này, toàn bộ mặt sàn của Bãi Tập Dù, Tp.Thủ Đức - nơi sẽ bùng cháy đam mê cùng các Raver thứ 7 tuần này đang được lót đá và pallet. Để đảm bảo các raver “quẩy nước”, “ướt mưa” đạt điểm tuyệt đối nhưng vẫn đảm bảo an toàn, mặt sàn đã được set up cực kì kỹ lưỡng.

Ban tổ chức có tâm vượt khỏi phạm vi hệ mặt trời khi lát cả pallet gỗ sang xịn mịn cho toàn bộ khu vực sân đất ở Bãi Tập Dù, để raver nào cũng có thể “quẩy té nước” hết mình ở chặng cuối cùng của đại tiệc Water EDM đỉnh - độc - đã nhất 2023

Từ 16h, trước khi sự kiện chính bắt đầu, khu vực Rave On Ground đã sẵn sàng hoạt động. Đừng bỏ lỡ những chuỗi hoạt động - trò chơi trải nghiệm cực “hot”, cực thú vị, đảm bảo kích hoạt đam mê của Ravers Sài Thành trước khi “nhập tiệc”. Tiger Crystal Rave 2.0 mở cửa tự do, hoàn toàn miễn phí, mang súng nước đến quẩy ngay thôi!!