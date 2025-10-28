44 năm cùng mẹ tìm kiếm người em trai mất tích, người mẹ không thể quên đứa con nhỏ ngay đã khi mắc bệnh Alzheimer

Bà Yang Yoo-jin đang tìm kiếm người em trai Yang Seung-woo, mất tích cách đây 44 năm.

Cậu bé bị thất lạc khỏi tay bà ngoại trên đường đến nhà chú và dù người mẹ đã lục tung mọi nơi để tìm con, nhưng vẫn không thể gặp lại.

“Mẹ tôi không thể quên Seung-woo cho đến tận lúc nhắm mắt. Khi tôi hứa rằng sẽ nhất định tìm được em, mẹ mới mỉm cười và ra đi thanh thản” – bà Yang nghẹn ngào kể lại.

Mất tích từ năm 1981

Ngày 1 tháng 3 năm 1981, cậu bé Yang Seung-woo, khi đó mới 3 tuổi, đột ngột biến mất tại quận Jongno, Seoul.

Thời điểm đó, hai chị em sống cùng cha, còn mẹ phải rời nhà đi làm kiếm sống. Người cha lại thường xuyên vắng nhà. Thấy vậy, chủ nhà đã báo cho bà ngoại đến trông nom hai cháu.

Bà ngoại vội vàng đến đón, nhưng do điều kiện khó khăn, không thể nuôi cả hai.

Cuối cùng, bà cho Yoo-jin đi xe buýt về với mẹ, còn tự mình dẫn Seung-woo tới nhà người chú.

Trên đường đi, tại một cây cầu ở Jongno, Seung-woo buông tay bà và mất hút giữa dòng người.

Người mẹ tuyệt vọng đi tìm con

Khi trở về, thấy căn nhà trống rỗng, người mẹ bàng hoàng.

Bà lập tức đi tìm, đưa con gái về từ trại trẻ, nhưng Seung-woo thì bặt vô âm tín.

Bà đăng tin, dán tờ rơi, tham gia các chương trình tìm trẻ lạc trên truyền hình – nhưng không có kết quả.

Nỗi đau khiến bà suy sụp. Mỗi lần thấy một đứa trẻ có nét giống Seung-woo, bà lại đi xét nghiệm DNA trong hy vọng mong manh.

Suốt nhiều năm, bà sống trong thấp thỏm, rồi mắc trầm cảm ở tuổi 60, và bệnh Alzheimer khi bước sang tuổi 70.

Ngay cả khi trí nhớ phai dần, bà vẫn viết những dòng ngắn trong nhật ký:

“Phải tìm Seung-woo. Phải gặp lại Seung-woo.”

Bà thậm chí từ chối điều trị vì sợ “nếu con trở về mà mẹ không ở nhà thì sao.”

Nỗi đau của người chị

Bà Yang nói trong nước mắt:

“Tôi từng có một người anh trai, nhưng anh mất sớm vì bệnh tật. Mất thêm Seung-woo, mẹ tôi như sụp đổ hoàn toàn.”

Không khí gia đình từ đó luôn nặng nề, tiếng cười hiếm hoi. Kinh tế cũng sa sút vì tiền bạc đều dồn vào hành trình tìm con.

Seung-woo khi còn nhỏ có đôi mắt không mí, chân hơi cong vào trong và rất hiền.

Bà Yang vẫn nhớ cảnh hai chị em chơi đồ hàng, hay những buổi em nằm ngủ cạnh mẹ đang đan len.

Hy vọng sau cùng

“Tôi chỉ mong em đang sống hạnh phúc, có gia đình riêng” – bà nói.

“Em chưa bao giờ bị bỏ rơi. Chúng tôi luôn chờ em suốt mấy chục năm qua.”

Bà kêu gọi những người có hoàn cảnh tương tự hãy đăng ký xét nghiệm DNA miễn phí do chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ, để giúp các gia đình đoàn tụ.

“Nếu Seung-woo đọc được những dòng này, hãy biết rằng mẹ và chúng tôi chưa bao giờ từ bỏ em.”

