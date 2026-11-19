Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 43 trường hợp là học sinh trường Trường TH-THCS-THPT L.K.Q.T nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn.

Ngày 19/11, đại diện Sở Y tế TP.Đồng Nai cho biết, các trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm tại Trường TH-THCS-THPT L.K.Q.T, phường Long Khánh đến nay sức khỏe đã ổn định.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh nơi tiếp nhận 43 trường hợp tại một trường học trên địa bàn nghi do ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, ngày 18/11, UBND phường Long Khánh có báo cáo về tình hình các trường hợp nghi bị ngộ độc thực phẩm tại Trường TH-THCS-THPT L.K.Q.T.

Theo đó, sau khi nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh về việc một số học sinh của trường có dấu hiệu nôn ói, đau bụng, tiêu chảy nhập viện, UBND phường Long Khánh đã chỉ đạo các phòng liên quan, trạm y tế tiến hành điều tra, xác minh vụ việc.

Theo nội dung xác minh, nhà trường tự tổ chức bếp ăn tập thể cho 778 học sinh vào ngày 16/11. Buổi sáng học sinh các cấp TH-THCS-THPT ăn món hamburger gà, sữa tươi; buổi trưa ăn các món cơm trắng, thịt cốt lết nướng, trứng hấp, cải thìa cà rốt xào dầu hào, canh rong biển thịt bằm, tráng miệng bằng ổi, nhãn. Buổi xế chiều có 392 học sinh tiều học ăn món khoai lang kén.

Trong khoảng thời gian từ 0 giờ 30 ngày 17/11 đến trưa 18/11, Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh đã tiếp nhận 43 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, buồn nôn, nôn.

Hiện có 9 trường hợp đã xuất viện, 1 trường hợp xin chuyển viện lên tuyến trên, 29 trường hợp đang điều trị tại Khoa Nhi, 4 trường hợp điều trị ở Khoa Nhiễm với tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo báo cáo của UBND phường, tại thời điểm kiểm tra, số lao động làm việc tại khu vực bếp ăn của nhà trường là 9 người, đều có giấy khám sức khỏe định kỳ, có hợp đồng cung cấp các nguồn nguyên liệu dùng để chế biến thực phẩm tại trường. Bếp ăn được bố trí theo nguyên tắc một chiều, có đủ nước đạt quy chuẩn kỹ thuật, có trang thiết bị, dụng cụ để chế biến thực phẩm; có dụng cụ, đồ chứa đựng riêng cho thực phẩm sống và chín, thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Theo đại diện nhà trường, nguồn nguyên liệu thực phẩm dùng để chế biến thực phẩm phục vụ cho học sinh ngày 16/11/2026 được lấy từ các cơ sở đóng trên địa bàn phường Long Khánh và phường Bảo Vinh.

Nhà trường đã tiến hành niêm phong mẫu lưu thực phẩm ngày 16/11 và gửi tất cả các mẫu thực phẩm sống, chín đến Viện Pasteur TPHCM để thực hiện xét nghiệm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm theo quy định.

UBND phường Long Khánh đã chỉ đạo Tổ điều tra ngộ độc thực phẩm tiến hành điều tra các ca bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long khánh. Qua điều tra ghi nhận học sinh bị các triệu chứng chính là đau bụng, tiêu chảy nhiều, sốt.

UBND phường Long Khánh giao các phòng chuyên môn trực thuộc phường tiếp tục rà soát, kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm nếu có theo quy định trong thời gian tới; đồng thời, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Bên cạnh đó, UBND phường đề nghị nhà trường tiếp tục liên hệ phụ huynh để theo dõi tình hình sức khỏe của học sinh, gửi báo cáo hằng ngày cho UBND phường cho đến khi 100% học sinh ổn định sức khỏe và xuất viện. Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc tìm ra nguyên nhân gây ra tình trạng trên.