4 việc người EQ thấp thường làm ngay khi đến chơi nhà người khác

Giao tiếp là một nghệ thuật mà ai cũng cần rèn luyện để sống thuận hòa và được tôn trọng trong xã hội. Trong quá trình giao tiếp, không chỉ lời nói mà cả hành vi, cử chỉ và thái độ đều thể hiện mức độ tinh tế và chỉ số cảm xúc (EQ) của mỗi người.

Một mối quan hệ tốt đẹp không chỉ đến từ những lần giúp đỡ lớn lao mà còn nằm ở những chi tiết nhỏ trong ứng xử hằng ngày. Trong đó, việc đến thăm nhà người khác là một tình huống giao tiếp rất phổ biến, đồng thời cũng là nơi dễ bộc lộ sự khéo léo (hoặc vụng về) của mỗi người.

Theo các nhà tâm lý học, những người có EQ thấp thường không để ý đến cảm xúc của người khác, đặc biệt là khi đến chơi nhà bạn bè. Họ vô tình phạm phải những lỗi tưởng chừng nhỏ, nhưng lại khiến mối quan hệ dần trở nên xa cách. Dưới đây là 4 hành động phổ biến mà các chuyên gia khuyên nên tránh nếu bạn muốn duy trì những mối quan hệ xã hội bền vững.

1. Đến chơi tay không

Một trong những nguyên tắc cơ bản trong giao tiếp là biết thể hiện thành ý. Khi đến thăm nhà ai đó, dù là khách thân hay khách mới, việc mang theo một món quà nhỏ, chẳng hạn như ít hoa quả, hộp bánh hay bó hoa. Đó là cử chỉ lịch sự thể hiện sự trân trọng đối với lời mời từ chủ nhà.

Nhiều người khi nghe chủ nhà nói “đến chơi thôi, đừng mang gì” thường vô tư đến tay không cho thoải mái. Nhưng thật ra, việc bạn tinh ý mang một món quà nhỏ đến sẽ khiến chủ nhà thấy bất ngờ và vô cùng vui vẻ.

Trên thực tế, giá trị món quà không quan trọng, điều quan trọng là thái độ: “Tôi coi trọng lời mời của bạn.” Một chút chu đáo đủ để khiến người khác cảm nhận được sự tôn trọng và thiện chí. Đó là nền tảng của mọi mối quan hệ tốt đẹp trong cuộc sống.

2. Vô tư chê bai hoặc nhận xét không đúng lúc

Khi được mời đến nhà người khác, chủ nhà thường dành nhiều thời gian chuẩn bị đồ ăn, dọn dẹp, sắp xếp không gian để tiếp đón chu đáo. Dù món ăn có hợp khẩu vị hay không, khách mời cũng nên tôn trọng sự chuẩn bị đó.

Một số người lại tỏ ra quá thoải mái, buông lời nhận xét kiểu “món này hơi mặn”, “nhà bạn hơi nhỏ nhỉ” hay “sao bữa nay ít món thế”. Dù không có ý xấu, những lời nói này vẫn dễ khiến chủ nhà chạnh lòng.

Trong giao tiếp, sự tế nhị chính là biểu hiện của trí tuệ cảm xúc. Thay vì chê bai, hãy tìm cách khen ngợi thật lòng. Những câu như: “Món này lạ miệng quá”, “bàn ăn được bày đẹp ghê”, hay đơn giản chỉ cần nói lời cảm ơn đều thể hiện trí tuệ cảm xúc của bạn. Người có EQ cao luôn biết nói điều đúng lúc, vừa phải và khiến người khác dễ chịu.

3. Coi mình là khách “chính hiệu”

Khi chủ nhà niềm nở nói “cứ tự nhiên như ở nhà nhé”, đó chỉ là lời mời lịch sự, không phải lời cho phép “làm gì tùy thích”. Dù thân thiết đến đâu, khách cũng nên giữ chừng mực và tôn trọng không gian riêng của gia chủ.

Có người đến nhà bạn bè chơi, thoải mái ngồi đợi, để chủ nhà bưng bê, dọn dẹp, còn mình chỉ việc ăn uống, trò chuyện rồi ra về. Lâu dần, chủ nhà sẽ cảm thấy nặng nề, vì mối quan hệ trở thành một chiều, họ luôn cho đi mà không được đáp lại.

Ngược lại, người tinh tế thường chủ động giúp đỡ những việc nhỏ: phụ dọn bàn, rót nước, rửa chén hoặc thu dọn rác trước khi ra về. Dù chỉ là việc nhỏ, hành động ấy cho thấy bạn biết quan tâm và biết nghĩ cho người khác. Đây là điều mà bất kỳ ai cũng cảm thấy ấm lòng.

4. Không biết phản hồi hay đáp lại sau buổi gặp

Trong giao tiếp, sự “có đi có lại” không phải là toan tính, mà là biểu hiện của sự tôn trọng. Không ai muốn mãi là người cho đi mà không nhận lại bất kỳ phản ứng nào.

Nếu sau khi đến nhà người khác, bạn không gửi lời cảm ơn, không hỏi thăm, cũng chẳng bao giờ mời lại, chủ nhà sẽ cảm thấy mối quan hệ đó chỉ đến từ một phía. Cảm giác bị xem nhẹ dần khiến họ xa cách, và tình cảm ban đầu phai nhạt lúc nào không hay.

Một tin nhắn “Cảm ơn hôm nay, mình vui lắm” hay một lần mời lại “Lần sau đến nhà mình nhé” đều là những phản hồi đơn giản nhưng đầy ý nghĩa. Chính những điều nhỏ bé ấy mới giúp mối quan hệ duy trì bền vững và chân thành.

Theo Toutiao