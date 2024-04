4 thực phẩm là “bạn tốt” của nữ giới, tăng cường thải độc và đẩy lùi chứng tử cung lạnh

Trứng tốt nhưng nên ăn vừa phải và ưu tiên các cách chế biến ít dầu mỡ (Ảnh minh họa)

Tử cung có vai trò rất quan trọng với nữ giới, từ sinh sản tới sức khỏe thể chất lẫn tinh thần, tốc độ lão hóa, vẻ đẹp ngoại hình và tuổi thọ. Tuy nhiên, sức khỏe của tử cung lại rất dễ bị ảnh hưởng xấu bởi nhiều yếu tố. Bao gồm chuyện phòng the, thói quen sinh hoạt, cách vệ sinh vùng kín và cả trạng thái tinh thần cũng như chế độ ăn uống.

Nếu ăn uống bừa bãi, tử cung cũng có thể bị ảnh hưởng và tích tụ nhiều độc tố, suy giảm chức năng và mắc bệnh tật. Trong đó có chứng tử cung lạnh rất phổ biến nhưng lại dễ bị xem nhẹ. Biểu hiện của nó là sự cân bằng âm dương trong cơ thể nữ giới, dẫn đến tình trạng tử cung bị lạnh, khiến cho mạch máu nuôi dưỡng tử cung trở nên co thắt lại. Từ đó, những hoạt động ở tử cung khó có thể diễn ra thuận lợi bao gồm sự rụng trứng cũng như thụ thai và gây các khó chịu khác về thể chất.

Nếu muốn tăng cường thải độc, làm ấm và bồi bổ niêm mạc tử cung, chị em đừng bỏ qua 4 thực phẩm là “bạn tốt” của tử cung sau đây:

1. Đậu đen

Thực phẩm họ đậu đều tốt cho sức khỏe sinh sản ở nữ giới, nhưng tốt nhất tử cung chính là đậu đen.

Đậu đen rất tốt trong thải độc, cải thiện tổn thương ở niêm mạc tử cung (Ảnh minh họa)

Đậu đen kích thích sản sinh estrogen nhờ giàu isoflavone. Loại hạt này rất giàu chất xơ, nó giúp cho máu lưu thông tốt hơn, lượng đường trong máu luôn duy trì ở mức an toàn, phòng tránh được nhiều vấn đề ở tử cung. Ví dụ như máu nuôi dưỡng tử cung đều, giảm co thắt tử cung quá mức, giảm nguy cơ viêm… Đồng thời, tăng cường thải độc, hạn chế tích mỡ tử cung.

Nó cũng chứa hàm lượng sắt cao, cần thiết cho quá trình tạo máu, hình thành niêm mạc tử cung, giảm các triệu chứng kinh nguyệt, tăng cường khí huyết cho nữ giới. Đậu đen còn giàu protein thực vật cùng khoáng chất làm dày niêm mạc tử cung, tăng cường miễn dịch và cân bằng nội tiết. Một số khoáng chất, chất chống oxy hóa trong loại hạt này giúp co bóp tử cung hiệu quả, thúc đẩy thay mới các tế bào tử cung.

2. Trứng

Trứng chứa nhiều vitamin D và choline giúp nâng cao sức khỏe tử cung và cải thiện khả năng sinh sản, cũng như điều hòa nội tiết tố. Bên cạnh đó, vitamin B12, vitamin D hay axit folic trong trứng còn giúp tử cung khỏe mạnh và ngừa dị tật ống thần kinh cho em bé ở giai đoạn đầu của thai kỳ.

Chưa kể tới, trứng cũng giàu protein cùng đặc tính chống oxy hóa cao cùng vitamin C cực tốt cho sự phát triển và hồi phục của tử cung. Chúng giúp cơ thể luôn hoạt động bình thường và "tống khứ" độc tố ra bên ngoài nhanh hơn. Tuy nhiên, chị em nên kiểm soát lượng trứng, chỉ tối đa 2 quả một ngày và ăn trứng luộc, trứng kho… để hạn chế nạp thêm dầu mỡ vào.

3. Bí ngô

Các thực phẩm giàu chất xơ tốt cho quá trình thải độc của tử cung và bí ngô là một trong số đó. Chưa kể, bạn có thể ăn cả hạt và thị bí ngô để tốt hơn cho quá trình nuôi dưỡng, cải thiện chứng lạnh tử cung và làm dày niêm mạc tử cung.

Cả hạt và thịt bí ngô đều giàu protein, khoáng chất giúp thúc đẩy quá trình tạo máu hemoglobin và đẩy nhanh quá trình lưu thông máu. Nhờ vậy mà tử cung luôn được bảo vệ và phát triển bình thường, không bị lạnh do thiếu máu.

Thêm vào đó, bí ngô còn sở hữu các vitamin và pectin giúp cơ thể loại bỏ độc tố, vi khuẩn có hại và những chất kim loại nặng như chì, thủy ngân… Sau kỳ kinh nguyệt, phụ nữ được khuyên nên ăn nhiều bí ngô giúp phân giải các độc tố và loại bỏ các tạp chất dư thừa trong tử cung.

Hạt bí ngô còn cung cấp phytoestrogen tự nhiên dồi dào để bổ sung estrogen, giúp tăng cholesterol tốt trong cơ thể. Từ đó, giúp cân bằng nội tiết tố và ổn định môi trường tử cung. Cùng việc giảm mỡ nội tạng, tăng cường tuần hoàn máu để tử cung luôn khỏe.

4. Gừng

Củ gừng được coi là “bảo vật” làm ấm tử cung, giảm đau bụng kinh và tăng cường thải độc cho nữ giới. Đặc biệt là trà gừng.

Trong y học cổ truyền, gừng là bài thuốc chữa lạnh tử cung rất hiệu quả bởi gừng có vị cay, tính ấm, có tác dụng phát biểu, tán hàn, giải độc, tán máu ứ. Đồng thời, gừng chứa nhiều chất chống viêm, tăng lưu thông máu và thúc đẩy quá trình tiêu hóa. Những điều này sẽ làm giảm bớt sự khó chịu ở cơ quan sinh sản, điều hòa chu kỳ kinh nguyệt cũng như giảm viêm ở tử cung.

Có nhiều cách chế biến gừng nhưng trà gừng được xem là tốt nhất cho tử cung (Ảnh minh họa)

Gừng còn giúp hạ lượng prostaglandin - một chất gây đau và co thắt cơ, trong cơ thể phụ nữ xuống thấp. Điều này đồng nghĩa với việc giúp chị em giảm đau do co thắt kinh nguyệt. Hợp chất gingerol và shogaol trong gừng hỗ trợ rất tốt cho việc giảm cân, giảm mỡ vùng bụng, kháng viêm và thải độc. Từ đó giúp tử cung mạnh khỏe hơn.

Nguồn và ảnh: Sohu, Woman.tvbs, KKnews