4 thủ thuật được Mariah Carey ưu ái mỗi năm để tăng sinh collagen, bảo sao nhan sắc sau 3 thập kỷ không thay đổi!

Cứ mỗi mùa Giáng sinh đến, chúng ta lại được nghe bản nhạc kinh điển All I Want for Christmas is You do ca sĩ Mariah Carey thể hiện. Và mỗi năm như thế, chúng ta lại được chiêm ngưỡng nhan sắc không thay đổi theo thời gian của nữ ca sĩ.

Không quá khi nói rằng, đã 3 thập kỷ trôi qua, kể từ ngày nữ ca sĩ nổi tiếng vào năm 19 tuổi, đến nay ở tuổi 55, Mariah Carey vẫn đẹp như một "bức tranh tuyệt mĩ". Lối sống lành mạnh, thói quen tập luyện là điều không thể thiếu để có vẻ ngoài trẻ trung.

Nhưng để "đóng băng" tuổi tác, mỹ nhân này rất có thể đã trải qua những thủ thuật thẩm mỹ nội khoa, chăm sóc da công nghệ cao hiện đại hàng đầu.

Trào lưu thẩm mỹ thời đại mới gọi tên 4 thủ thuật rất có thể Mariah Carey đã làm đều đặn hàng năm để có visual không đổi theo thời gian:

1. Tiêm botox

Tiêm botox được cho là thói quen hàng năm của Mariah Carey để diện mạo tươi trẻ, không có dấu hiệu tuổi tác trên khuôn mặt.

Botox là phương pháp tiêm đẹp da được sử dụng điều trị nếp nhăn đuôi mắt, xóa sạch vết chân chim, ngăn chặn nếp nhăn trán, nếp cau mày, nếp nhăn môi, cằm.

Botox cũng là giải pháp giúp se khít lỗ chân lông đem lại làn da căng mịn, giảm tối đa nếp nhăn li ti do lão hóa.

Đặc biệt, botox vượt trội hơn nhiều phương pháp thẩm mỹ nội khoa khác nhờ khả năng giúp thon gọn hàm, tạo gương mặt V-line, đem lại khuôn mặt mềm mại, cân đối và xinh đẹp hơn.

Giá tiêm botox vùng mặt: 2.500.000 - 10.000.000VNĐ

2. Tiêm filler

Theo thời gian, đôi môi của chúng ta sẽ mỏng dần do tuổi tác, khiến vẻ ngoài thiếu sức sống. Nhưng bạn biết đấy, 3 thập kỷ trôi qua, đôi môi của Mariah Carey vẫn căng mọng như chưa từng thêm tuổi nào.

Dù bạn có trang điểm cỡ nào, dùng son bóng xịn sò nâng tầm nhan sắc ra sao cũng khó có được hình ảnh căng tràn sức sống của đôi môi từ bên trong toát ra. Đó chỉ có thể là kết quả của mũi tiêm filler không thể nào chuẩn xác hơn.

Không chỉ căng đầy, chúng còn đầy đặn, đường nét hoàn hảo khiến chúng ta không thể không đặt ra nghi vấn.

Giá tiêm filler: 4.000.000 - 6.000.000VNĐ/cc (tuỳ thuộc vào sản phẩm được tiêm)

3. Sử dụng công nghệ vi kim RF nâng cơ

Thời gian trôi đi và tuổi ngày càng nhiều thêm, khuôn mặt của chúng ta sẽ kém vẻ mịn màng như thời đôi mươi. Nhưng làn da tuổi 55 của Mariah Carey vẫn sáng bừng, căng tràn như gái đôi mươi. Nhiều chuyên gia cho rằng, nữ ca sĩ đã sử dụng công nghệ vi kim RF nâng cơ để có làn da tuổi thanh xuân.

Vi kim RF là một phương pháp thẩm mỹ thời đại mới, nằm trong nhóm chăm sóc da bằng máy móc, công nghệ cao. Phương pháp này sử dụng công nghệ tần số vô tuyến giảm nếp nhăn, sẹo rỗ, da chảy xệ, lỗ chân lông to, phục hồi da sau mụn, đem lại làn da mịn màng, trẻ trung hơn.

Với khả năng kích thích tăng sinh collagen, vi kim RF được ứng dụng mạnh mẽ vào công đoạn trẻ hóa da, cải thiện nếp nhăn... Đây là thủ thuật tăng sinh collagen không xâm lấn mà chị em muốn làm đẹp đón Tết rất nên thử.

Giá sử dụng công nghệ vi kim RF nâng cơ: 5.000.000 - 50.000.000VNĐ tùy thuộc vị trí, đặc điểm vùng da

4. Sử dụng laser trẻ hóa da

Không cần nói nhiều chắc phụ nữ đều biết rằng, sử dụng laser bởi bác sĩ chuyên môn uy tín sẽ là giải pháp tăng sinh collagen, trẻ hóa và tái tạo làn da cực hiệu quả.

Mariah Carey đã tìm đến giải pháp này để làn da trẻ lại một cách tự nhiên, ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng cũng như không bị khó chịu, đau đớn. Chỉ cần sau 1-2 buổi, bạn sẽ nhận thấy sự khác biệt rõ rệt với làn da mềm mịn, căng đầy, đều màu hơn chỉ nhờ bắn trẻ hóa bằng laser.