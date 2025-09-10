4 thứ này xuất hiện trên da ĐỪNG CHỦ QUAN, e rằng bạn đã mắc ung thư máu!

Da là cơ quan lớn nhất của cơ thể và đôi khi chính nó lại là tấm gương phản chiếu những căn bệnh nguy hiểm nhất. Các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư MD Anderson thuộc Đại học Texas (Mỹ) cảnh báo, có những thay đổi trên da tưởng như bình thường nhưng thực chất lại là hồi chuông báo động của ung thư máu ở giai đoạn sớm. Tiếc là rất nhiều người chủ quen, xem nhẹ chúng.

Vì vậy, nếu thấy trên da xuất hiện 4 thứ bất thường dưới đây phải tới bệnh viện ngay:

1. Đốm đỏ hoặc nâu, tím rải rác trên da

Những chấm nhỏ li ti này thường xuất hiện do các mao mạch bị vỡ mà máu không đông lại được. Chúng được gọi là xuất huyết dưới da và hay gặp ở bệnh nhân bạch cầu khi số lượng tiểu cầu giảm mạnh.

Ảnh minh họa

Điểm đặc trưng là khi bạn dùng tay ấn vào, các đốm này không biến mất như phát ban thông thường. Nếu chúng ngày càng lan rộng, đó là tín hiệu cơ thể đang cảnh báo bất ổn trong hệ tạo máu.

2. Da bầm tím bí ẩn, dễ chảy máu dù không bị thương

Một buổi sáng ngủ dậy, bạn phát hiện những vết bầm lớn trên tay chân mà không hề va chạm vào đâu, thậm chí dễ chảy máu cam hay chảy máu lợi. Đây là biểu hiện cho thấy máu không còn đủ tiểu cầu khỏe mạnh để đông lại, tình trạng phổ biến ở bệnh bạch cầu cấp và đôi khi cả u lympho khi đã lan tới tủy xương.

Khác với bầm tím thông thường, những vết này xuất hiện lặp đi lặp lại và rất khó giải thích, xuất hiện ở nhiều nơi trên cơ thể, không theo quy luật nào hết.

3. Da phát ban, ngứa ngáy bất thường

Ảnh minh họa

Phát ban không chỉ đến từ dị ứng hay bệnh chàm. Với nhiều bệnh nhân u lympho tế bào T ở da, những mảng đỏ ngứa, khô hoặc bong tróc kéo dài chính là biểu hiện sớm. Đáng lo hơn, các tổn thương này thường không đáp ứng với thuốc bôi hay thuốc kháng dị ứng, khiến bệnh nhân điều trị sai hướng trong nhiều tháng.

Nếu phát ban kèm theo sưng hạch hoặc mệt mỏi, đây là tín hiệu đáng cảnh giác với ung thư máu. Xin bạn đừng chủ quan!

4. Da dày sừng hoặc khô, bong tróc khó hiểu

Một số bệnh nhân ung thư máu xuất hiện tình trạng da dày bất thường, nổi nốt sần hoặc mảng cứng khó lành, thậm chí loét. Đây có thể là leukemia cutis, khi tế bào bạch cầu ác tính di trú từ máu ra da tạo thành tổn thương rõ rệt. Hoặc cũng có thể là biểu hiện của u lympho da ở giai đoạn tiến triển. Những thay đổi này khác xa da khô thông thường vì càng ngày càng nặng lên và không thể cải thiện bằng dưỡng ẩm.

Ảnh minh họa

Một số bất thường khác trên da cảnh báo ung thư máu Ung thư máu là một nhóm bệnh ác tính gồm 3 dạng chính: bệnh bạch cầu, u lympho và đa u tủy. Mỗi dạng lại có cách “phát tín hiệu” khác nhau trên da và sức khỏe toàn thân. Ngoài 4 dấu hiệu phổ biến trên, các chuyên gia tại Trung tâm Ung thư MD Anderson cũng lưu ý, từng loại ung thư máu có thể để lại “dấu ấn” riêng trên da. - Bệnh bạch cầu: Ngoài các đốm xuất huyết và bầm tím, người bệnh có thể nổi u cục hoặc mảng loét trên da do tế bào ác tính tràn ra khỏi máu và tủy xương, gọi là leukemia cutis. - U lympho: đặc biệt là u lympho da, thường gây mảng đỏ, hồng, nâu hoặc xám trên da, có thể khô, bong vảy, ngứa dữ dội. Một số trường hợp còn hình thành khối u vỡ, da dày lên ở lòng bàn tay, bàn chân hay rụng tóc tại vùng bị tổn thương. Ở giai đoạn nặng, toàn bộ da có thể đỏ lan tỏa. - Đa u tủy: Ít khi biểu hiện trực tiếp trên da, nhưng có thể gây những mảng sậm màu, phát ban hoặc nốt sần. Người bệnh thường đi kèm tình trạng xương giòn, đau lưng, thiếu máu, dễ nhiễm trùng. Là những triệu chứng khiến nhiều người lầm tưởng sang bệnh lý khác.

Nguồn và ảnh: Times of India, webMD