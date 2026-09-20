4 thói quen khi đến chơi nhà người khác tố cáo một người có EQ chạm đáy

Cách hành xử và thái độ tôn trọng không gian riêng của gia chủ chính là thước đo rõ ràng nhất cho thấy sự lịch thiệp và chỉ số trí tuệ cảm xúc của một vị khách.

Đến thăm nhà người quen, bạn bè hay họ hàng là dịp để gắn kết tình cảm và chia sẻ những câu chuyện đời thường. Dù mối quan hệ có thân thiết đến đâu, mỗi gia đình đều có những quy tắc sinh hoạt và ranh giới riêng tư cần được tôn trọng. Những hành vi suồng sã, tự tiện dưới danh nghĩa tự nhiên như ở nhà đôi khi lại biến vị khách trở thành người vô duyên, khiến chủ nhà vừa khó xử vừa ngấm ngầm khó chịu.

Tự ý lục lọi đồ đạc và đi lại khắp các phòng riêng

Ngôi nhà là không gian riêng tư nhất của mỗi người, đặc biệt là khu vực phòng ngủ, bàn làm việc hay các góc tủ đồ cá nhân. Nhiều người có thói quen vừa bước vào nhà đã thoải mái đẩy cửa vào các phòng khác để ngó nghiêng, thậm chí thản nhiên mở tủ lạnh, mở ngăn kéo bàn mà không hề xin phép gia chủ.

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Sự tò mò quá trớn này vi phạm nghiêm trọng ranh giới cá nhân và khiến chủ nhà cảm thấy không gian sống của mình bị xâm phạm. Một vị khách có EQ cao sẽ chỉ dừng chân và sinh hoạt ở phòng khách hoặc những khu vực chung mà chủ nhà chủ động mời vào, tuyệt đối không tự tiện can thiệp vào các vật dụng riêng tư khi chưa được sự đồng ý.

Chê bai không gian sống và cách bài trí của gia chủ

Nhiều người bước chân vào nhà người khác liền bắt đầu đưa mắt soi xét từ vết sơn tường, cách kê bàn ghế cho đến mùi hương trong phòng. Họ vô tư thốt ra những câu nhận xét kém duyên như nhà sao chật chội thế, nội thất lỗi thời quá hoặc chê cách trang trí phong thủy không hợp mắt.

Họ nghĩ rằng bản thân chỉ đang góp ý thẳng thắn, nhưng thực tế điều đó lại làm tổn thương lòng tự trọng và phủ nhận công sức chăm chút tổ ấm của người khác. Mỗi gia đình đều có điều kiện kinh tế và gu thẩm mỹ riêng biệt. Sự tinh tế của một người nằm ở chỗ biết tìm ra những nét ấm cúng, gọn gàng để khen ngợi chân thành thay vì bới móc khuyết điểm để chứng tỏ bản thân hiểu biết.

Thả rông con cái nghịch ngợm, làm hư hại tài sản

Đưa con nhỏ đi cùng khi đến chơi nhà người khác là tình huống rất dễ làm bộc lộ chỉ số cảm xúc của các bậc phụ huynh. Một số cha mẹ thản nhiên để con mình chạy nhảy ầm ĩ, mang giày dép bẩn nhảy lên ghế sofa, lục lọi đồ chơi hay đập phá những món đồ trang trí đắt tiền của chủ nhà mà không hề nhắc nhở.

Khi đồ đạc bị vỡ hỏng hoặc làm bẩn, họ chỉ buông một câu xoa dịu hời hợt rằng trẻ con không biết gì để trốn tránh trách nhiệm. Hành vi dung túng này vừa thể hiện sự vô trách nhiệm trong cách nuôi dạy con, vừa đặt chủ nhà vào tình thế tiến thoái lưỡng nan khi không thể lớn tiếng trách phạt một đứa trẻ nhưng trong lòng lại vô cùng xót xa tài sản.

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Ngồi dai dẳng qua bữa ăn mà không biết ý ra về

Một chuyến thăm nhà chỉ thực sự trọn vẹn khi biết dừng lại đúng thời điểm. Người có EQ thấp thường không chú ý đến thời gian, ngồi nói chuyện huyên thuyên từ trưa muộn sang chiều tối hoặc ngồi dai dẳng qua cả giờ cơm của gia đình người khác mà không có kế hoạch báo trước.

Họ phớt lờ những tín hiệu ngầm từ chủ nhà như việc nhìn đồng hồ, đứng dậy dọn dẹp hay chuẩn bị nấu nướng cho gia đình. Sự vô ý tứ này làm đảo lộn toàn bộ lịch sinh hoạt, nghỉ ngơi của gia chủ, biến một buổi gặp gỡ vui vẻ ban đầu thành sự phiền toái, mệt mỏi mà chủ nhà chỉ mong vị khách mau chóng chào tạm biệt ra về.