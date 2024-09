4 phim lãng mạn hay nhất sự nghiệp Jung Hae In

Thời điểm hiện tại, Jung Hae In đang là ngôi sao hot bậc nhất màn ảnh Hàn nhờ sức nóng của bộ phim "Love next door". Mỹ nam sinh năm 1988 được khán giả yêu mến nhờ sở hữu vẻ ngoài vô cùng điển trai cùng lối diễn tự nhiên. Tài tử 36 tuổi từng góp mặt ở nhiều dự án chất lượng và dưới đây là 4 bộ phim lãng mạn hay nhất của anh.

Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi

Jung Hae In và Son Ye Jin nên duyên với nhau trong bộ phim "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi".

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" (tựa Anh: "Something in the rain"). Đây là tác phẩm chứng kiến màn kết hợp của Jung Hae In và nữ minh tinh Son Ye Jin. Nội dung phim xoay quanh mối tình giữa người phụ nữ trưởng thành Yoon Ji Ah và anh chàng trẻ tuổi Seo Joon Hee.

Yoon Ji Ah hiện là giám sát của một chuỗi cửa hàng cafe. Cô có một công việc nhiều người mơ ước với mức lương tốt. Thế nhưng dù đã ở độ tuổi 35, cô vẫn không biết mùi vị của tình yêu đích thực là như thế nào.

Trong khi đó, Seo Joon Hee là em trai của bạn Yoon Ji Ah, mới hơn 20 tuổi, hiện đang là một nhân viên thiết kế nhân vật game. Trước khi Seo Joon Hee đi du học, anh và Yoon Ji Ah từng có mối quan hệ thân thiết. Giờ đây khi gặp lại, mối quan hệ giữa họ từng bước biến chuyển thành tình yêu. Thế nhưng, sự chênh lệch tuổi tác quá lớn lại trở thành rào cản cho tình yêu của họ.

Đêm xuân

Tiếp theo, chúng ta có "Đêm xuân" (tựa Anh: "One night spring"). Ở bộ phim này, Jung Hae In tiếp tục hợp tác với một chị đẹp khác và đó là Han Ji Min. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào nhưng cũng lắm ngang trái giữa Lee Jung In và Yoo Ji Ho.

Lee Jung In có một người bạn trai lâu năm, thế nhưng tình yêu giữa họ giờ đây đã vô cùng nhạt nhòa, đến nỗi Lee Jung In chẳng biết rằng đó có còn là tình yêu nữa hay không. Thế rồi, đời sống tình cảm ảm đạm của cô dần thay đổi khi gặp ông bố đơn thân Yoo Ji Ho.

Có một điều thú vị về "Đêm xuân", đó là giống như "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi", nó cũng được nhào nặn từ bàn tay của biên kịch Kim Eun và đạo diễn Ahn Pan Seok. Vì thế nên hai tác phẩm đều mang những nét tương đồng nhất định.

Nụ hôn ngọt ngào giữa Jung Hae In và Han Ji Min trong "Đêm xuân".

Hoa tuyết điểm

Nhắc đến những bộ phim lãng mạn hay nhất sự nghiệp Jung Hae In thì không thể bỏ quên "Hoa tuyết điểm" (tựa Anh: "Snowdrop"). Ở tác phẩm này, Jung Hae In có màn kết hợp đáng nhớ với chị cả BLACKPINK - Jisoo. Cả hai được khen tạo ra chemistry ấn tượng, cùng nhau mang tới cho khán giả câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng đẫm nước mắt giữa chàng đặc vụ Im Soo Ho và cô nàng sinh viên xinh đẹp Eun Young Ro của trường đại học nữ sinh Hosoo.

"Hoa tuyết điểm" mang đến một câu chuyện tình yêu lãng mạn nhưng bi thương.

Duyên phận giữa họ bắt đầu vào một lần Im Soo Ho bị thương khi làm nhiệm vụ. Anh được tìm thấy trong tình trạng bê bết máu nhưng đã qua cơn nguy hiểm nhờ sự chăm sóc tận tình của Eun Young Ro. Họ đã cùng nhau nếm trải hương vị ngọt ngào ngây ngất của tình yêu. Thế nhưng bối cảnh xã hội đầy rối ren và thân phận đặc thù của Im Soo Ho khiến cho chuyện tình ấy ngay từ đầu đã được định sẵn là sẽ phải trải qua rất nhiều sóng gió.

Có thể thấy, "Hoa tuyết điểm" mang tới một màu sắc hoàn toàn khác so với "Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi" hay "Đêm xuân". Hơn nữa, câu chuyện phim diễn ra ở năm 1987 chứ không phải bối cảnh hiện đại. Nếu thích những tác phẩm mang màu sắc hoài cổ, bạn không nên bỏ qua "Hoa tuyết điểm".

Love next door

Cuối cùng, dĩ nhiên không thể thiếu "Love next door" (tựa Việt: "Con trai bạn me"/"Chuyện tình nhà bên"), bộ phim lãng mạn đang gây sốt màn ảnh nhỏ hiện tại. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước giữa hai người bạn thân xa cách lâu ngày mới gặp lại là Bae Seok Ryu và Choi Seung Hyo.

Bae Seok Ryu là một người phụ nữ có sự nghiệp thành công khi đảm nhận vị trí quản lý dự án tại một tập đoàn lớn. Thế nhưng cô đã đột ngột bỏ việc, hủy hôn khi ngày cưới cận kề, bỏ lại mọi thứ ở nước Mỹ để trở về Hàn Quốc. Lý do cho tất cả những điều này đó là Bae Seok Ryu đã phải chịu quá nhiều tổn thương trong cả công việc lẫn tình cảm.

Bộ phim "Love next door" đang thu hút nhiều sự chú ý của khán giả yêu phim Hàn.

Quay về chốn xưa, Bae Seok Ryu gặp lại Choi Seung Ryu, người bạn cô quen từ năm 4 tuổi. Mẹ của hai người là bạn thân và họ cũng vậy. Sau nhiều năm, giờ đây Choi Seung Ryu đã trở thành một kiến trúc sư hàng đầu được cả nước công nhận. Ngoài ra, anh còn được mọi người xung quanh quý mến vì có một trái tim ấm áp.

Trong những tập đầu, Bae Seok Ryu và Choi Seung Ryu giống như một cặp đôi oan gia, cứ gặp nhau là chí chóe. Thế nhưng, chính Choi Seung Ryu là người đang từng bước xoa dịu trái tim của Bae Seok Ryu. Không chỉ vậy, anh còn âm thầm nuôi dưỡng tình cảm với cô.

"Love next door" là một bộ phim hài - lãng mạn theo mô-típ điển hình của màn ảnh Hàn với nội dung chúng ta đã gặp ở nhiều tác phẩm trước đây. Tuy nhiên, nhan sắc hợp nhau đến hoàn hảo của Jung So Min và Jung Hae In cũng như "phản ứng hóa học" đỉnh từ phim đến đời giữa họ lại là độc nhất vô nhị, giúp tác phẩm này tạo nên sức hút cực lớn.