4 phim Hàn cực hay sắp chiếu: Mỹ nhân "Nàng Dae Jang Geum" tái xuất gây sốt

Những bộ phim lãng mạn luôn được xem là một "đặc sản" của Hàn Quốc. Nửa đầu năm nay, khán giả đã được thưởng thức không ít tác phẩm chất lượng, nổi bật nhất là "Nữ hoàng nước mắt". Thế còn trong nửa cuối năm thì sao? Dưới đây là 4 phim Hàn lãng mạn đáng chờ đợi nhất.

Love next door

Cái tên đầu tiên trong danh sách là "Love next door" (tựa Việt: "Chuyện tình nhà bên"). Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa cặp đôi có mẹ là bạn thân của nhau. Nam chính Choi Seung Hyo là kiến trúc sư trẻ nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Anh điều hành xưởng kiến trúc In. Đây là một chàng trai hoàn hảo về mọi mặt, không chỉ giỏi giang mà còn có nhân cách tuyệt vời.

"Love next door" hứa hẹn sẽ mang tới một câu chuyện tình yêu với gam màu tươi sáng cùng rất nhiều sự hài hước, ngọt ngào

Nữ chính Bae Seok Ryu là một cô gái xinh đẹp với đường đời luôn thuận buồm xuôi gió trong suốt nhiều năm. Thuở đi học, Bae Seok Ryu luôn dẫn đầu toàn trường. Đến khi tốt nghiệp, cô làm việc ở một công ty lớn, đảm nhận vị trí quản lý dự án. Tuy nhiên vì lý do nào đó, cô ấy đã nghỉ việc và vẫn thất nghiệp kể từ đó.

Vào năm họ 4 tuổi, mẹ của cặp đôi này trở thành bạn với nhau. Do đó, Choi Seung Hyo và Bae Seok Ryu từng dành rất nhiều thời gian ở bên nhau. Thế rồi một ngày, Choi Seung Hyo gặp lại Bae Seok Ryu.

Đảm nhận vai Choi Seung Hyo là Jung Hae In. Trong khi đó, vai Bae Seok Ryu do Jung So Min thể hiện. Cả hai đều là những gương mặt tài sắc vẹn toàn. Chính vì thế, câu chuyện tình yêu ngọt ngào, hài hước họ mang đến rất đáng để khán giả mong chờ.

Thông tin phim "Love next door": - Thể loại: Hài, lãng mạn - Kênh phát sóng: tvN - Diễn viên: Jung Hae In, Jung So Min, Kim Ji Eun, Yun Ji On - Số tập: 16 - Lịch chiếu: Thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 17/8

Acquaintances



Tiếp theo, chúng ta có "Acquaintances" (tạm dịch: "Người quen"). Tác phẩm này có sự tham gia của nữ ngôi sao nổi tiếng Han Ji Min và nam tài tử Lee Joon Hyuk. Ở các bộ phim Hàn lãng mạn, nam chính tổng tài yêu nữ nhân viên là một mô-típ hết sức quen thuộc. Thế nhưng với tác phẩm này, khán giả sẽ chứng kiến một sự hoán đổi trái ngược.

Han Ji Min và Lee Joon Hyuk sẽ nên duyên với nhau ở phim mới

Cụ thể, Han Ji Min vào vai CEO Kang Ji Yoon. Cô là một người phụ nữ mạnh mẽ, đầy tự tin, có sự nghiệp thành công khi làm việc tại một công ty săn đầu người (tìm kiếm nhân tài cho các doanh nghiệp). Kang Ji Yoon dành hết tâm trí cho công việc nên đó cũng là toàn bộ cuộc sống của cô.

Kang Ji Yoon có một nam trợ lý tên Yoo Eun Ho. Anh là ông bố đơn thân, có tính cách hòa nhã, giỏi việc nội trợ và nuôi dạy con cái. Yoo Eun Ho là người luôn làm công việc "hậu cần" cho Kang Ji Yoon.

"Acquaintances" hứa hẹn sẽ là một dự án phim lãng mạn đáng mong chờ của đài SBS



Thông tin phim "Acquaintances": - Thể loại: Hài, lãng mạn, cuộc sống, chính kịch - Kênh phát sóng: SBS - Diễn viên: Han Ji Min, Lee Joon Hyuk, Kim Do Hoon, Kim Yoon Hye - Số tập: 12 - Lịch chiếu: Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, lên sóng trong tháng 12.

The judge from hell

"The judge from hell" (tạm dịch: "Thẩm phán từ địa ngục") là một trong những bộ phim lãng mạn Hàn rất được khán giả chờ đợi nhờ có sự góp mặt của mỹ nhân đình đám Park Shin Hye. Trong phim, cô vào vai một nữ quỷ sống trong thân xác của nữ thẩm phán Kang Bit Na. Nhiệm vụ của cô khi đến với nhân gian là trừng phạt những kẻ làm hại người khác nhưng không biết ăn năn, hối lỗi.

Các fan của Park Shin Hye đang chờ đợi một màn lột xác của cô nàng trong dự án phim kết hợp với mỹ nam Kim Jae Young

Kang Bit Na không tin vào những biểu hiện giả dối của hung thủ. Thế nhưng đồng thời, cô cũng chẳng thể thông cảm cho nỗi đau mà nạn nhân phải chịu. Một ngày nọ, cô gặp gỡ Han Da On, một thám tử với trái tim ấm áp.

Đảm nhận vai Han Da On là nam diễn viên Kim Jae Young. Không phải gương mặt quá nổi tiếng, tuy nhiên anh cũng từng ghi dấu ấn với một số bộ phim như "Lang quân 100 ngày", "Tình như mơ, đời như mộng", "Hình bóng của tôi" hay "Hợp đồng tình yêu".

Ngoài "Acquaintances", đài SBS còn một phim lãng mạn đáng chú ý khác là "The judge from hell"



Thông tin phim "The judge from hell": - Thể loại: Hài, lãng mạn, huyền ảo, tội phạm - Kênh phát sóng: SBS - Diễn viên: Park Shin Hye, Kim Jae Young, Kim Ah Young, Kim In Kwon - Số tập: 14 - Lịch chiếu: Thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 27/9.

What comes after love

Cái tên cuối cùng là "What comes after love" (tạm dịch: "Câu chuyện sau chia tay"). Đây có lẽ là tác phẩm đáng mong chờ nhất trong danh sách. Bộ phim mang tới những thước phim đong đầy cảm xúc về chuyện tình giữa Hong và Jungo.

"What comes after love" là bộ phim lãng mạn đáng mong chờ nhất trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2024



Hong là một du học sinh người Hàn Quốc tại Nhật Bản. Cô gặp gỡ và rơi vào tình yêu với anh chàng Jungo. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, họ đã biết mình là định mệnh của nhau. Tuy nhiên, sự khác biệt trong suy nghĩ và những sóng gió cuộc đời đã khiến Hong và Jungo phải chia tay. 5 năm sau, hai người gặp lại nhau tại Hàn Quốc.

Đảm nhận vai nữ chính Hong là nữ diễn viên Lee Se Young. Cô hiện là một trong những mỹ nhân xinh đẹp và tài năng bậc nhất màn ảnh Hàn. Lee Se Young có rất nhiều kinh nghiệm diễn xuất. Cô đóng phim từ hồi nhỏ, từng góp mặt trong dự án truyền hình quốc dân "Nàng Dae Jang Geum". Hồi năm ngoái, Lee Se Young gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ bộ phim lãng mạn "Hôn nhân hợp đồng". Trước đó vào năm 2021, mỹ nhân 31 tuổi làm hàng triệu người rơi nước mắt trước số phận của nàng Deok Im trong siêu phẩm cổ trang "Cổ tay áo màu đỏ".

Cả Lee Se Young lẫn Sakaguchi Kentaro đều là những ngôi sao vừa có nhan sắc, vừa có diễn xuất cực tốt

Vai nam chính Jungo được "chọn mặt gửi vàng" cho tài tử Sakaguchi Kentaro. Ngoài ra, dàn cast của phim còn có các diễn viên Hong Jong Hyun, Lee Bo Ram và Nakamura Anne.