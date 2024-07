Sweet Home 3: Bom tấn "đầu voi đuôi chuột" không xứng với kỳ vọng của khán giả

Tính đến thời điểm hiện tại, Sweet Home (Thế Giới Ma Quái) luôn được xem là một trong những dự án kinh dị Hàn Quốc thành công nhất trên nền tảng Netflix. Bộ phim được cầm trịch bởi vị đạo diễn lừng danh Lee Eung Bok, người đứng sau thành công của hàng loạt các tác phẩm đình như Goblin (2016), Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Có lẽ từng gây được tiếng vang với khán giả bằng thể loại thần thoại và quân nhân, cho nên nam đạo diễn đã quyết định gom tất cả các điểm mạnh này vào hết trong phần 2 và 3 của Sweet Home.

Tuy nhiên, ở phần 2, bộ phim được nhận xét là "một bước lùi" khi không có quá nhiều phân đoạn đột phá, các cảnh quay dư thừa hay thậm chí là kỹ xảo "3 xu", "giả trân". Vì vậy, khi Netflix xác nhận sẽ làm mùa 3 nhằm giúp cho "đứa con cưng" này có một cái kết trọn vẹn, đã làm dấy lên nhiều lo lắng, phản đối của đa số người hâm mộ lâu năm của tác phẩm webtoon cùng tên. Sau khi lên sóng, Sweet Home 3 được đánh giá là hay hơn so với phần 2 nhưng vẫn chưa thể đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả.

Sự cải thiện đáng kể về chất lượng kỹ xảo lẫn nội dung

Phần 1 và 2 của Sweet Home 3 tập trung truyền tải thông điệp con người đang đối mặt với một căn bệnh lạ, ai ai cũng có thể bị nhiễm bệnh và tiến hóa thành một con quái vật hung tợn. Bước đến mùa 3, nội dung có phần khác biệt khi xoay quanh việc quái vật đang từng bước chiếm lấy ưu thế, kiểm soát toàn bộ thành phố và loài người lại đang yếu thế hơn, luôn sống trong sự lo sợ. Đứng trước muôn vàn hiểm nguy, có người vẫn duy trì bản tính hướng thiện, sự chính trực, song cũng tồn tại không ít kẻ vì vậy mà "biến chất", vì tư lợi cá nhân mà đẩy người khác vào chỗ chết.

Ngay từ tập phim đầu tiên, khán giả nhanh chóng được gặp lại những nhân vật đã xuất hiện ở phần 2 bao gồm Cha Hyun Soo (Song Kang), Puyn Sang Wook (Lee Jin Wook), Lee Eun Yoo (Go Min Si), Seo Yi Kyung (Lee Si Young), Park Chan Young (Jung Jin Young),... Tất cả nhân vật đều tiếp tục những câu chuyện còn dang dở. Nhóm người này không những vừa phải cố gắng sinh tồn, chiến đấu với đám quái vật mà còn nỗ lực hoàn thành sứ mệnh tìm chồng, tìm anh trai hay hoàn thành nhiệm vụ cứu người được giao của mình.

Ở phần 2 trước đó, Sweet Home vấp phải nhiều sự chê bai của khán giả về nội dung lê thê, tập trung quá mức vào tình cảm giữa người và người, có phần lấn át những màn đọ nhau với quái vật, các yếu tố kinh dị, điều vốn làm nên tên tuổi cho bộ phim ở mùa đầu tiên. Đến với phần 3, dường như điểm trừ này đã được các nhà làm phim nước bạn khắc phục một cách đáng kể. Tuy vẫn còn những phân cảnh ẩn dụ về sự máu lạnh giữa người với người, bản tính ích kỷ hay sự bất công trong xã hội, nhưng mọi thứ dường như được tiết chế lại, lồng ghép vừa phải, không tạo nên cảm giác "bội thực" cho người xem. Đặc biệt, phân đoạn "tình mẫu tử thiêng liêng" khi Seo Yi Kyung dùng thân mình làm lá chắn đến mức mất mạng, ngăn cản "quái vật" Puyn Sang Wook làm hại đến con gái của mình đã phần nào chạm đến cảm xúc của người xem. Mấy ai ngờ, người cha vì muốn trở nên có nhiều sức mạnh đã mưu đồ hại con gái ruột, dẫn đến sự hy sinh đau lòng của người mẹ.

Những màn đấu đá cực kỳ gam go giữa loài người và các con quái vật xuất hiện dày đặc hơn so với các phần phim trước đó. 2 tập đầu tiên mang đến hàng loạt phân cảnh quái vật mới phô diễn loạt sức mạnh khác nhau. Những thước phim người tiến hóa thành quái vật cũng được khắc họa rõ nét tới từng lớp biểu bì trên da đi kèm với những tiếng la thất thanh, tiếng máu chảy đến rợn người. Không chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh các tòa nhà cao tầng, con đường bị đánh sập cho đến những tia sáng le lói qua các ô cửa sổ đều được khắc họa với độ tỉ mỉ cao, làm cho câu chuyện trở nên mạch lạc và tăng thêm tính thuyết phục.

Những điểm sáng này phần nào cho thấy đội ngũ sản xuất đã lắng nghe góp ý của khán giả và cải thiện từng chút một giúp cho siêu phẩm kinh dị này được trở về với đúng quỹ đạo của nó.

Chuyện tình cảm hời hợt, kết cục "lãng xẹt"

Ở phần này, ngoài những cảnh giết chóc máu me, người xem còn được chứng kiến câu chuyện tình yêu chớm nở giữa Cha Hyun Soo và Lee Eun Yoo. Những tưởng tình cảm trai gái lãng mạn vốn là thế mạnh của các nhà làm phim xứ Hàn, nhưng những gì đọng lại trong lòng người xem từ các cảnh tình cảm của hai nhân vật này là sự gượng gạo. Cả bộ phim chỉ có vỏn vẹn hai đến ba phân cảnh nói về chuyện tình của đôi trai tài gái sắc này. Thời lượng ít thôi vẫn chưa đủ, cặp đôi còn không thể hiện cử chỉ nắm tay, ôm hôn nào cho khán giả dễ hiểu hơn. Thay vào đó, chỉ là những phân đoạn nhìn nhau chằm chằm đến mức khó hiểu.

Có thể nói, tình cảm trai gái thuần khiết tựa như tia sáng, niềm hy vọng le lói trước muôn vàn nguy hiểm, cái chết luôn kề cận từng phút giây. Song, mối tình này chưa đủ sâu sắc, chưa kịp khiến cho khán giả hiểu chuyện gì đang xảy ra đã phải nhìn thấy Eun Yoo tạm biệt Huyn Soo và trở về chung cư Green Home một mình.

Sau nhiều ngày bộ phim được ra mắt, kết cục của Sweet Home 3 được cho là thứ mà khán giả bàn tán, phản ứng nhiều nhất trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Dù được giới thiệu là mùa cuối cùng của siêu phẩm kinh dị đình đám xứ Hàn, khép lại hành trình 5 năm đầy dấu ấn, nhưng những gì mà ekip làm phim thể hiện ở các tập cuối gây nên sự thất vọng ê chề cho người xem.

Đáng nói, các nhà làm phim Hàn Quốc còn mạnh tay thay đổi nhiều tình tiết quan trọng khác với trong truyện gốc, khiến cho nhiều khán giả đi từ bất mãn này đến bất mãn khác. Cụ thể, trong truyện không hề có sự xuất hiện của quân nhân cứu giúp con người. Việc mở rộng ra điều này từ phần 2 và tạo thêm nhiều câu chuyện nhỏ lẻ trong phim như ngài Thượng sĩ Tak In Hwan (Yoo Oh Sung) nhiễm bệnh nhưng luôn phải che giấu để dẫn dắt toàn đội hay sự mất tích ở giữa phim của Trung sĩ Kim Yeung Hu (Kim Mu Yeol) làm cho khán giả càng xem càng thêm phần "nhức đầu" vì quá nhiều tình tiết chồng chéo lên nhau.

Thêm vào đó, đại đa số khán giả đều rất kỳ vọng vào một màn chiến đấu hoành tráng giữa loài người và quái vật ở cuối phim với CGI sống động, được đầu tư. Nhưng những gì mà mọi người nhận được chỉ là "màn combat" chóng vánh bên cạnh nhóm lửa trại với vỏn vẹn mấy phút ngắn ngủi và pha "tự hủy" không ai có thể tưởng tượng được đến từ "trùm cuối". Nói theo một cách khác, cả Cha Hyun Soo và Lee Eun Hyuk chưa phải "tung chiêu" gì nhiều thì Puyn Sang Woo đã tự kết liễu đời mình vì phần tà không thể thắng chính trong tâm trí anh. Thêm vào đó, nhiều nhân nhân vật của phim còn bị đặt vào tình thế mơ hồ, không có một cái kết rõ ràng nào cho số phận của họ ngay ở cuối phim. Câu hỏi được đặt ra là "Khán giả dõi theo hàng chục tập phim và chờ đợi nhiều mùa liên tiếp vì điều gì khi nhận lại được cái kết "đầu voi đuôi chuột" như vậy?"

Song Kang mờ nhạt, Lee Do Hyun ấn tượng nhưng chưa đủ "phê"

Cha Hyun Soo (Song Kang) luôn được biết đến là nhân vật chính nhưng vai diễn này có phần "lép vế" hơn so với các tuyến nhân vật khác trong Sweet Home. Ở 3 tập đầu, những phân cảnh về anh chàng thường chỉ xoay quanh về việc đấu tranh giữa nhân cách xấu của quái vật và bản tính lương thiện của chính con người anh. Điều này dường như chả có gì mới mẻ so với hai phần trước, trong khi các nhân vật khác như Lee Eun Yoo (Go Min Si) hay Seo Yi Kyung (Lee Si Young) đều có những bứt phá về tâm lý nhân vật ngay từ những phút đầu tiên xuất hiện, thành công ghi điểm trong lòng khán giả với hình ảnh phụ nữ mạnh mẽ, luôn chiến đấu vì chính nghĩa. Phải đến tập 4, Hyun Soo mới có những thay đổi nhất định về tâm trí lẫn ngoại hình.

Chưa dừng lại ở đó, diễn xuất của Song Kang một lần nữa bị đem lên bàn cân cho cư dân mạng nhận xét và chỉ trích. Phần lớn khán giả đều cho rằng nam diễn viên sinh năm 1994 đã thể hiện tròn vai khía cạnh rụt rè, hiền lành của nhân vật. Song, khi cần phải thể hiện tâm lý nhân vật phức tạp, có chiều sâu hay nét hung tợn của một con quái vật thì anh chàng có phần đuối sức với gương mặt không cảm xúc. Nếu như không nhìn vào sự thay đổi của màu mắt, ắt hẳn người xem sẽ rất khó phân biệt khi nào Cha Hyun Soo hóa quái vật, khi nào là bình thường.

Đáng nói, Song Kang trông rất ổn ở những phân đoạn diễn một mình nhưng nếu xuất hiện cùng nhân vật khác, anh chàng bị lu mờ trước diễn xuất quá đỗi tài tình của bạn diễn. Điều đó thể hiện rõ nhất ở những phân cảnh đối thoại giữa Cha Hyun Soo và Lee Eun Yu. Nữ diễn viên Go Min Si đọc từng câu thoại có hồn, biểu cảm gương mặt cũng sinh động, chân thật hơn Song Kang. Đổi lại, nam diễn viên thoại như "đang trả bài" cùng với gương mặt không cảm xúc dù cho đang vui hay đau lòng.

Sự mất tích bí ẩn của nhân vật Eun Hyuk (Lee Do Hyun) ở mùa 2 đã làm cho nhiều người xem đặt ra nghi vấn liệu anh chàng đã chết hay đang tiến hóa thành quái vật có sức mạnh đặc biệt nào đó. Đến với Sweet Home 3, những khúc mắc dần được hé lộ khi mọi bí ẩn xoay quanh chàng trai trẻ này từng bước được hé lộ thông qua 8 tập phim. Đặc biệt, Lee Do Hyun và Song Kang có nhiều màn diễn đôi, đối đáp đầy kịch tính và gây cấn. Đây cũng được xem là một trong những điểm thu hút ở mùa phim này khi khán giả có thể chiêm ngưỡng hai mỹ nam trong cùng một khung hình.

Tuy nhiên, tác phẩm dường như "ôm đồm" quá nhiều thứ khi phải truyền tải hàng loạt nội dung cho người xem trong vỏn vẹn chỉ 8 tập phim. Điều này đã vô tình làm cho đất diễn của Lee Do Hyun trở nên ít hơn nhiều so với mùa 1. Khác với các quái vật khác, Eun Hyuk được giới thiệu chính là "tân nhân loại", một giai đoạn tiến hóa mới của quái vật. Khi ở cảnh giới này, nhân tố này sẽ trở nên bất tử và mất đi cảm xúc của một con người. Với một background quá đỗi thu hút, nhân vật này làm cho khán giả phần nào trông đợi về màn thể hiện khác biệt, bứt phá. Thế nhưng thực tế, phần lớn các cảnh xoay quanh nhân vật này chỉ là màn đối đáp giữa anh với người bạn Cha Hyun Soo và em gái Lee Eun Yu về các ký ức cũ đã xóa nhòa hay tình anh em. Không hề có một phân đoạn đấm đá nào dành riêng cho anh chàng hay đi sâu hơn về nhân tố mới "tân nhân loại". Chính vì những điểm này, đã làm cho Sweet Home 3 vừa ghi được ít điểm ngay lập tức nhận về số 0 tròn trĩnh trong lòng người xem.

Chấm điểm: 2,5/5

Nhìn chung, Sweet Home 3 đã và đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả đam mê thể loại phim kinh dị trên toàn cầu. "Bom tấn" Hàn Quốc vẫn tiếp tục để lại dấu ấn trong lòng người xem với những phân đoạn đối đáp giữa con người và quái vật, tinh thần dũng cảm đối mặt mọi chuyện cho dù bạn là ai trong xã hội đi chăng nữa hay tình mẫu tử thiêng liêng và đơn giản nhất là tình người với người, đối xử tử tế với nhau. Nhưng những lời khen tích cực dành cho bộ phim vẫn lép vế so với các lời phê bình. Bộ phim kết thúc chỉ sau 8 tập với nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp rõ ràng khiến người xem không khỏi hụt hẫng.