Sweet Home 3 là tựa phim khép lại thương hiệu Sweet Home đình đám. Phim mới lên sóng ngày 19/7 vừa qua và ngay tối ngày 20/7, nó đã leo thẳng top 1 Netflix tại một số quốc gia, trong đó có Việt Nam. Dù không tạo được cơn sốt mạnh mẽ như 2 phần phim trước nhưng Sweet Home 3 vẫn đang gặt hái được những thành tích đầu tiên trên nền tảng phát sóng của nó.



Sweet Home 3 leo lên vị trí top 1 Netflix Việt

Tính đến thời điểm hiện tại, sau 2 ngày phát hành thì Sweet Home 3 cũng đang nhận được khá nhiều những đánh giá từ khán giả Việt. Có không ít ý kiến tranh cãi xoay quanh chất lượng kịch bản. Nhiều người đồng tình với ý kiến cho rằng Sweet Home 3 hay hơn phần 2 nhưng chất lượng vẫn kém xa phần mở đầu. Dạo một vòng các diễn đàn về phim ảnh Hàn tại Việt Nam, dễ thấy điều khiến khán giả chú ý hơn về bộ phim lần này là bộ tứ diễn viên nam Song Kang - Lee Do Hyun - Lee Jin Wook - Jung Jin Young, chứ không phải kịch bản phim.

Bộ tứ nam thần của phim

Song Kang - Lee Do Hyun - Lee Jin Wook là bộ ba diễn viên đã gắn bó với Sweet Home từ phần đầu tiên, góp phần làm nên thành công của thương hiệu phim này. Trong khi đó nhân vật của Jung Jin Young bắt đầu xuất hiện từ phần 2 và không có quá nhiều đất diễn ở phần phim mới nhất. Bộ tứ mỹ nam hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả bởi diện mạo đẹp không góc chết, bất chấp việc đang đóng phim sinh tồn, tiêu diệt quái vật, tạo hình lúc nào cũng lấm lem, đầy máu me.

Song Kang

Lee Jin Wook

Lee Do Hyun

Jung Jin Young

Đặc biệt, Lee Do Hyun và Lee Jin Wook không chỉ được khen đẹp mà còn khiến khán giả phát sốt bởi diễn xuất quá xuất sắc của mình. So với phần 1, Lee Do Hyun ở phần 3 là một màu sắc hoàn toàn khác, khán giả không còn nhận ra Lee Eun Hyuk ấm áp, lương thiện ngày nào khi anh ta đã bị quái vật xâm chiếm ý thức. Trong khi đó Jung Jin Young vẫn làm tốt vai trò của mình, Song Kang vốn nổi tiếng diễn đơ nhưng cũng ít nhiều gây bất ngờ bởi nhập vai khá tốt ở lần tái xuất này. Tuy vẫn lép vế so với các bạn diễn nhưng màn thể hiện của Song Kang không tới mức gây khó chịu.

Nguồn ảnh: Netflix