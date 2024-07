My Spy: The Eternal City là phần 2 của thương hiệu hài - hành động do cựu đô vật Dave Bautista đóng chính. Kịch bản tiếp tục theo chân điệp viên đặc vụ cơ bắp JJ và cô bé nghịch ngợm Sophie. Lần này, họ cùng nhau tới Italy nhân dịp một chuyến tham quan của trường và vô tình vướng vào một vụ khủng bố quốc tế. Ngay sau khi lên sóng, bộ phim đã vươn lên vị trí top 1 lượt xem trên nền tảng phim trực tuyến Amazon Prime. My Spy: The Eternal City đứng đầu tại 68 quốc gia và vùng lãnh thổ, vượt qua bộ phim ngôn tình, hài Space Cadet của Emma Roberts.

Tuy nhiên, dự án nhận phản hồi không tích cực từ giới phê bình quốc tế, chỉ đạt điểm "tươi" 18% trên trang Rotten Tomatoes sau khi ra mắt. Kịch bản My Spy: The Eternal City bị chê quá cũ kỹ, lạm dụng mô-típ hài kết hợp giữa 1 ngôi sao hành động cơ bắp cùng 1 diễn viên nhí để tạo ra hàng loạt tình huống gây cười. Các cảnh hành động trong dự án được đầu tư nhưng không mới mẻ, khó tạo điểm nhận với khán giả.

Thành tích này cũng chấm dứt chuỗi 10 phim liên tiếp được xếp loại "cà chua tươi" trong 4 năm qua của Dave Bautista. Đô vật nổi tiếng một thời này lấn sân diễn xuất với hàng loạt vai phụ trong các bom tấn hành động như House of the Rising Sun, The Man with the Iron Firsts, hay Riddick. Sau đó, anh gây tiếng vang nhờ đóng nhân vật Drax the Destroyer trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. Vai diễn này cũng thành bước đệm giúp Dave Bautista được mời vào hàng loạt bom tấn đình đám như Spectre hay Blade Runner 2049 sau đó.

Những năm gần đây, sự nghiệp của Dave Bautista ngày càng nở rộ khi bắt đầu được các hãng phim lớn tại Hollywood tin tưởng giao vai chính. Từ Army Of The Dead (2021), 10 dự án gần đây của anh đều nhận những lời tán thưởng từ giới phê bình và khán giả quốc tế. Anh cũng cho thấy khả năng diễn xuất đa dạng khi thử sức với nhiều kiểu vai diễn và thể loại khác nhau. Thất bại lần này của My Spy: The Eternal City cũng giống như lời nhắc nhở với Dave Bautista về câu chuyện chọn kịch bản phù hợp để tránh ảnh hưởng tới sự nghiệp đang lên của mình.