4 mỹ nam phim Hàn là đoá hoa nở muộn, cái tên cuối "đổi đời" nhờ Song Hye Kyo

Làng phim Hàn vốn không phải một thế giới màu hồng với những kỳ tích mang tên "một bước thành sao". Bởi lẽ, để trở thành một diễn viên nổi tiếng, có không ít gương mặt dù rất tài năng nhưng lại chật vật nhiều năm để trở thành ngôi sao. Thậm chí, có người phải qua cả tuổi tứ tuần mới y thành công.



Trước khi trở thành "siêu sao của giới dạy thêm" trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc, Jung Kyung Ho đã có khoảng thời gian dài lăn lộn trong địa hạt phim Hàn. Từ bước ngoặt góp mặt với tư cách diễn viên phụ trong bộ phim I’m Sorry, I Love You, Jung Kyung Ho tham gia vào nhiều dự án truyền hình và điện ảnh khác nhau. Những tác phẩm này giúp công chúng biết đến nam diễn viên, tuy nhiên, cái tên Jung Kyung Ho vẫn chưa thật sự khắc ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Mãi đến Prison Playbook và series Hospital Playlist, tên tuổi của "Cá hố" mới thật sự vang xa. Nhờ bước đệm đó, nam tài tử vào vai nam chính trong Khóa Học Yêu Cấp Tốc và trở thành 1 trong những gương mặt "bạn trai quốc dân" được yêu thích nhất dạo gần đây.

Nam tài tử và Jeon Do Yeon cùng phá đảo rating khi đưa tựa phim này trở thành Top 6 tựa phim có rating cao nhất đài tvN

Jung Kyung Ho từng luôn được nhắc đến như "bạn trai Sooyoung"

Đối với nhiều khán giả Việt Nam, Lee Je Hoon hoàn toàn là một cái tên "lạ hoắc". Bởi lẽ, độ nhận diện của anh thấp hơn nhiều so với các tài tử cùng thời như Song Joong Ki, Yoo Yeon Seok. Nam tài tử chủ yếu hoạt động ở mảng điện ảnh, nổi bật nhất là Architecture 101, tựa phim Hàn kinh điển về mối tình đầu. Bước ngoặt diễn xuất của nam diễn viên có lẽ là siêu phẩm trinh thám Signal, bộ phim lần nữa "hâm nóng" tên tuổi Je Hoon, với thế mạnh giọng nói và đài từ cuốn hút. Sau đó, Lee Je Hoon lựa chọn các tựa phim lãng mạn tham gia, tuy nhiên, đa số lại không thành công. Mãi đến Move To Heaven hay gần đây là Taxi Driver, cái tên Lee Je Hoon mới vang xa ở thị trường quốc tế. Đặc biệt vai diễn Kim Do Gi trong Taxi Driver được cho là vai diễn để đời của nam tài tử, khi có thể giúp anh phô diễn trọn vẹn khả năng diễn xuất sau hơn 2 thập kỷ theo đuổi nghiệp diễn, từ hành động đến tình cảm, tâm lý.

Với nhan sắc siêu hack tuổi, ít ai nghĩ Lee Je Hoon đã mấp mé tuổi tứ tuần

Lee Je Hoon không những thử sức bản thân với vai trò là diễn viên mà còn là đạo diễn

Nam Goong Min là một trong những "viên ngọc quý" của làng phim Hàn khi có thể "cân đẹp" cả vai phản diện lẫn chính diện. Tuy nhiên, trước khi được công nhận là một diễn viên thực lực hiếm có, anh trải qua 15 năm ròng rã đảm nhận vai phụ, khách mời và phản diện ở hàng loạt phim điện ảnh đến truyền hình. Mãi đến Cô Gái Ngửi Thấy Mùi Hương, tên tuổi của nam diễn viên mới bắt đầu được công chúng biết đến. Nhờ đó, Nam Goong Min không ngừng chứng minh thực lực qua loạt phim ăn khách Gong Shim Đáng Yêu, Sếp Kim Đại Tài, Bác Sĩ Trại Giam,... Ở tuổi 42, cuối cùng Nam Goong Min gặt hái thành tựu lớn với phim Đội Bóng Chày Dreams khi thắng giải Daesang danh giá tại SBS Drama Awards 2020.

Trước bom tấn The Glory (Vinh Quang Trong Thù Hận), cái tên Jung Sung Il dường như hoàn toàn mờ nhạt trong mắt khán giả, khi nam diễn viên chỉ đảm nhận vai phụ hoặc khách mời trong các phim A Frozen Flower, Stranger 2,Our Blues,... Vậy là phải trải qua gần hơn 20 năm tham gia diễn xuất, đến năm 43 tuổi Jung Sung Il mới bắt đầu nổi tiếng. Trong The Glory, nam diễn viên được đánh giá cao diễn xuất và phản ứng hóa học trên cả mong đợi với bạn diễn Song Hye Kyo. Đồng thời, đây là cú hích đổi đời giúp nam tài tử được truyền thông săn đón cực mạnh mẽ.

Jung Sung Il xuất thân là một diễn viên nhạc kịch

Nguồn ảnh: Tổng hợp